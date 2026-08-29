Reviews Smarthome Energie Beoordeling 8.0

Review: EcoFlow Stream AC 5000 – betaalbare 5kWh thuisaccu

29 augustus 2026 + 10 minuten 0 Reacties
Ecoflow stream AC 2

Eerder testten we al de compacte EcoFlow Stream AC en de krachtigere Stream Ultra, twee plug-and-play-thuisbatterijen waarmee EcoFlow inspeelt op de verschuiving van grote, vastgeschroefde systemen naar accu's die je simpelweg in het stopcontact steekt. Beide maakten indruk met hun gemak en software, maar bleven qua capaciteit bescheiden. Met de Stream AC 5000 zet EcoFlow een flinke stap omhoog: 5 kWh opslag in één opvallend compacte behuizing, uit te breiden tot 15 kWh per toren. De vraag is of het merk de sterke gebruikservaring uit de Stream-serie ook op dit grotere en krachtigere model weet vast te houden.

EcoFlow thuisaccu

Eerder testten we al de compacte EcoFlow Stream AC en de krachtigere Stream Ultra, twee plug-and-play-thuisbatterijen waarmee EcoFlow inspeelt op de verschuiving van grote, vastgeschroefde systemen naar accu’s die je simpelweg in het stopcontact steekt. Beide maakten indruk met hun gemak en software, maar bleven qua capaciteit bescheiden. Met de Stream AC 5000 zet EcoFlow een flinke stap omhoog: 5 kWh opslag in één opvallend compacte behuizing, uit te breiden tot 15 kWh per toren. De vraag is of het merk de sterke gebruikservaring uit de Stream-serie ook op dit grotere en krachtigere model weet vast te houden.

Specificaties, features en prijs

De Stream AC 5000 is een AC-gekoppelde thuisbatterij: je sluit hem niet rechtstreeks op je zonnepanelen aan, maar via het stopcontact op je huisnet. Dat maakt hem bij uitstek geschikt als retrofit-oplossing voor woningen die al zonnepanelen met een eigen omvormer hebben. Via een slimme meter of P1-oplossing ziet het systeem wanneer je stroom teruglevert, waarna de batterij die opslaat en later weer afgeeft zodra je verbruik hoger ligt dan de opbrengst. Of je nu SolarEdge, Enphase, Growatt, SMA of een ander merk omvormer hebt: de batterij kijkt puur naar wat er bij de meter gebeurt en werkt daardoor met vrijwel elke bestaande installatie samen.

De basisunit bevat een LiFePO4-accu met een bruikbare capaciteit van 5.024 Wh — en fijn detail: die volledige capaciteit is ook echt bruikbaar, zonder verborgen marge die de fabrikant achterhoudt. Het continue laad- en ontlaadvermogen bedraagt 2.500 watt, dat oploopt naar 3.000 watt zodra je minimaal één uitbreidingsbatterij koppelt. Uitbreiden kan tot 15 kWh per toren (basisunit plus twee accu’s), en wie echt gek wil doen, koppelt tot zes torens parallel via een EcoFlow Gateway, tot een duizelingwekkende 90 kWh. Voor vrijwel elk huishouden is dat volstrekte overkill, maar het laat wel zien dat het systeem probleemloos meegroeit.

Qua levensduur specificeert EcoFlow 10.000 laadcycli — een hoge waarde — al is de kanttekening dat dit bij minimaal 60% restcapaciteit is, terwijl de meeste concurrenten 80% als grens hanteren. De behuizing is IP65-gecertificeerd en dus geschikt voor buiten, werkt tussen –20 °C en 55 °C dankzij ingebouwde celverwarming, en bevat een automatisch blussysteem en overdrukventiel. EcoFlow geeft tien jaar garantie. Een mooie technische extra: er zit een ingebouwde DC-lekstroombeveiliging in via een interne transformator, waardoor je geen dure type B-aardlekschakelaar nodig hebt en een standaard type A volstaat.

De adviesprijs bedraagt 1.599 euro, maar in de praktijk vind je hem al voor rond de 1.399 euro. Dat komt neer op zo’n 280 tot 320 euro per kWh, wat scherp geprijsd is voor een batterij met dit vermogen en deze voorzieningen. Zeker de 5 kWh capaciteit voor deze prijs maakt de Stream AC 5000 tot een van de scherpst geprijsde accu’s in zijn klasse.

Design en plaatsing

Wat meteen opvalt is hoe compact de Stream AC 5000 is voor een accu met 5 kWh aan opslag. Met afmetingen van circa 29,5 × 48 × 29 centimeter en een gewicht van zo’n 45 kilogram neemt hij minder ruimte in dan menig concurrent met een kleinere capaciteit. De aluminium behuizing voelt stevig aan en het design is strak en industrieel, zonder al te veel opsmuk — precies zoals we het bij EcoFlow graag zien. Het geheel staat prima in een berging, garage, bijkeuken of technische ruimte, en dankzij de IP65-classificatie kan hij ook onbeschut buiten geplaatst worden.

Aan de voorkant zit een klein maar handig schermpje. Geen touchscreen of fancy kleuren, maar gewoon het batterijpercentage, de actuele status en de mogelijkheid om firmware-updates te starten. Prettig als je even snel wilt zien wat de accu doet zonder de app te openen. Voor plaatsing geldt, zoals bij elk plug-and-play-systeem, dat je een stabiel stopcontact en een goede wifi-verbinding nodig hebt.

Waar we minder enthousiast over zijn, is het geluid. Waar de meeste plug-in-accu’s die we testten nagenoeg onhoorbaar hun werk doen, laat de Stream AC 5000 zich bij het laden duidelijk horen. Zeker bij het opladen produceert de unit een merkbaar fluitend, blazend geluid dat we in deze vorm nog niet eerder bij een thuisbatterij zijn tegengekomen. In een berging of garage is dat geen probleem, maar plaatsing in of nabij een woon- of slaapruimte zouden we op basis hiervan afraden. Ook in andere onafhankelijke tests komt dit fluitende geluid bij het laden terug, dus het lijkt geen incident van één exemplaar.

Eigen groep en maximale uitvoer

Net als bij andere plug-in-accu’s geldt: op een gedeelde huishoudgroep beperk je het vermogen tot de 800 watt die in Nederland en België de richtlijn is. Wil je meer, dan is een eigen groep noodzakelijk. We hebben de Stream AC 5000 op een eigen groep aangesloten en het maximale ontlaadvermogen van de basisunit — 2.500 watt — getest. Dat werkt in de praktijk uitstekend en stabiel: de accu levert het volle vermogen zonder haperingen. Koppel je er een uitbreidingsbatterij bij, dan gaat het maximum naar 3.000 watt. Via de geïntegreerde bypass-uitgang aan de achterkant kun je bovendien tot 3.500 watt (16 A) rechtstreeks aan aangesloten apparaten leveren.

Voor het gemiddelde Nederlandse huishouden is 2.500 tot 3.000 watt ruim voldoende om piekmomenten op te vangen en het avond- en nachtverbruik af te dekken. Wie zwaardere apparatuur zoals een warmtepomp of laadpaal wil bedienen, komt met een uitbreidingsbatterij en de bijbehorende 3.000 watt een heel eind.

Slimme meter en installatie

De installatie verloopt vlot. Uitpakken, neerzetten, stekker erin, en via de EcoFlow-app voeg je de batterij toe via Bluetooth, waarna je hem met je wifi verbindt. Een sterk punt is de installatie-flow in de app: je wordt in een soort tijdlijnvorm stap voor stap door het proces geloodst, inclusief het invullen van je lever- en teruglevertarief en het koppelen van je energieleverancier. Dat werkt prettig en overzichtelijk — je merkt dat er goed over de opzet is nagedacht.

Voor de aansturing gebruikt de Stream AC 5000 een slimme meter. EcoFlow levert een eigen P1-meter, maar ondersteunt daarnaast onder meer de Shelly Pro 3EM en de HomeWizard P1-meter. In onze testopstelling liepen we hier tegen een beperking aan die het vermelden waard is. We wilden de accu aansturen via onze Shelly Pro 3EM, maar die was in de EcoFlow-app al gekoppeld aan andere EcoFlow-accu’s die we in gebruik hebben. De Stream AC 5000 krijgt namelijk een eigen ‘huis’ binnen de app en kan op dit moment nog niet samenwerken met de eerder gelanceerde Stream-modellen. Je kunt de Shelly-meter dus niet delen tussen de Stream AC 5000 en die oudere accu’s. Voor onze test hebben we het opgelost door de Homey Energy Dongle te koppelen, wat prima werkte.

Goed nieuws is dat hier verandering in komt: volgens EcoFlow kun je vanaf eind volgende maand oudere en nieuwere accu’s samenvoegen in één energiesysteem, zodat ze onderling communiceren en als geheel worden aangestuurd. Daarmee zou dit aandachtspunt — nu nog een reëel ongemak voor wie al EcoFlow-accu’s in huis heeft — grotendeels van tafel zijn. We hebben dit nog niet in de praktijk kunnen testen, maar het is een belangrijke en logische stap die de eerdere modellen en de nieuwe Stream AC 5000 eindelijk laat samenwerken.

Ter aanvulling: ook in andere onafhankelijke tests bleek de HomeWizard P1-meter niet altijd soepel te koppelen, ondanks dat EcoFlow die officieel ondersteunt. Of dat aan een specifieke configuratie of aan een softwarebug ligt, is niet helemaal duidelijk. De Shelly-koppeling wordt over het algemeen wel als betrouwbaar ervaren.

Mogelijkheden en de app

De kracht van EcoFlow zit traditioneel in de software, en met de Stream AC 5000 draait het merk op het nieuwste OASIS 3.0-energieplatform. De app is overzichtelijk en een goed voorbeeld van ‘less is more’: het startscherm is opgeschoond en toont je precies wat je nodig hebt, zonder de wirwar aan menu’s die eerdere EcoFlow-apps soms kenden. De interface werkt prettig en de app en de bijbehorende AI-sturing behoren wat ons betreft tot de betere die je op dit moment op de markt vindt.

Je kunt het systeem op drie manieren laten werken:

  • Zelfvoedend (nul op de meter): het systeem houdt je netafname en teruglevering zoveel mogelijk op nul door te reageren op je verbruik en opwek.
  • Aangepast: je stelt zelf tijdsloten in waarin de batterij moet laden of juist ontladen.
  • Intelligente modus: volautomatische sturing die zonne-overschot, je verbruikspatroon, de weersverwachting én de elektriciteitsprijzen combineert tot één laad- en ontlaadstrategie. Deze modus is gewoon inbegrepen.
  • Intelligente modus+: een premium-verfijning bovenop de intelligente modus, die de dynamische uurtarieven nog verder optimaliseert. Deze plus-variant vereist een abonnement (zie hieronder).

De intelligente modus heeft een leerfase van zeven dagen waarin het systeem je verbruikspatroon analyseert, waarna het zelf een laadschema opstelt op basis van je tarieven en de weersverwachting. Reken er dus op dat het systeem de eerste week nog even zijn draai moet vinden.

Hier past wel een kanttekening over EcoFlows abonnementsmodel, en het is een verwarrend verhaal. In de app krijgen we een abonnementsvenster te zien met daarin onder meer de Intelligente modus+ — 90 dagen gratis, daarna 3,90 euro per maand — en het systeem geeft zelfs aan dat we op die dienst geabonneerd zouden zijn, terwijl we daar niets voor hebben afgesloten. Dat wijst op een betaalmuur rond de meest geavanceerde optimalisatielaag, bovenop de gewone intelligente modus die zon, verbruik, weer en prijzen al combineert.

Navraag bij EcoFlow levert echter een ander beeld op. Volgens een woordvoerder van het merk gaat het hier om een fout in de app en zouden álle gebruikers — dus ook bezitters van de eerdere Stream-accu’s — alle slimme functies gewoon gratis mogen gebruiken. Met andere woorden: dat abonnementsvenster hoort er volgens EcoFlow helemaal niet te staan. We houden hierbij een lichte slag om de arm, simpelweg omdat de app op het moment van schrijven nog iets anders laat zien dan wat het merk ons vertelt. Mocht het kloppen dat alle intelligentie kosteloos is, dan is dat een groot pluspunt — of eigenlijk gewoon zoals het bij een hardwareproduct van dit kaliber zou moeten zijn, zeker omdat concurrenten als Marstek, Zendure en Indevolt hun volledige slimme sturing standaard en gratis meeleveren. We werken deze review bij zodra hier definitief duidelijkheid over is.

Een laatste praktische kanttekening, los van de abonnementskwestie: de prijssturing grijpt sowieso alleen in wanneer het prijsverschil tussen piek en dal groot genoeg is om de omzettingsverliezen te compenseren. Is dat verschil te klein, dan laadt of ontlaadt het systeem niet, omdat het anders geld zou kosten in plaats van besparen.

Smarthome-integratie

Op smarthome-gebied blijft er, net als bij de eerdere Stream-modellen, ruimte voor verbetering. Een officiële, kant-en-klare Homey-integratie van EcoFlow zelf is er op het moment van schrijven nog niet. Wel is er inmiddels een community-app voor Homey, specifiek voor de Stream-toestellen. Handig, maar het gaat wel via een omweg: je hebt er een (gratis) EcoFlow-developeraccount voor nodig, los van je normale app-login, om de benodigde API-sleutels aan te maken. Dat is niets voor de doorsnee consument en bovendien geen officiële route.

Belangrijker nog: juist voor de nieuwste 5000-modellen werkt die nette officiële weg op dit moment niet volledig. De Stream AC 5000 wordt momenteel niet via EcoFlows officiële IoT-developer-API ontsloten, waardoor koppelen met een API-sleutel niet lukt. Wat rest is een onofficiële ‘enhanced’ modus die community-ontwikkelaars hebben gebouwd op basis van waargenomen gedrag — die werkt, maar kan zonder aankondiging breken bij een update. Hetzelfde geldt voor Home Assistant, waar een officiële core-integratie ontbreekt maar via de community-store HACS wel oplossingen bestaan, met dezelfde beperking en dezelfde developeraccount-omweg. Voor de tech-savvy gebruiker is er dus wat mogelijk, zij het via achterdeurtjes. De gemiddelde consument die zijn accu netjes en betrouwbaar in Homey of een ander platform wil integreren, moet voorlopig nog wachten. Kijkend naar de concurrentie — waar merken als Indevolt inmiddels wél een officiële Homey- én Home Assistant-integratie hebben — is dat een gemis.

Noodstroom

De Stream AC 5000 fungeert ook als noodstroomvoorziening (UPS) voor apparaten die je rechtstreeks op de batterij aansluit. Bij een stroomstoring schakelt het systeem vrijwel onmiddellijk over — EcoFlow claimt zelfs een omschakeltijd van 0 milliseconden. Via de bypass-uitgang lever je tot 2.500 watt (of 3.000 watt met uitbreidingsbatterij) aan aangesloten apparatuur, genoeg om je koelkast, router, verlichting en andere essentiële apparaten draaiende te houden. Voor de meeste huishoudens is dat een prettige buffer bij een onverwachte stroomuitval.

Gebruikservaring en prestaties

Over de dagelijkse werking kunnen we kort zijn: die is uitstekend. Eenmaal geconfigureerd heb je er geen omkijken naar. De accu werkt perfect en er is functioneel niets op aan te merken — de nul-op-de-meter-sturing reageert vlot op schommelingen in het verbruik en probeert je netafname en teruglevering netjes op nul te houden. Zet je een waterkoker of oven aan, dan zie je de batterij direct bijspringen. De stroomlevering is nauwkeurig en het systeem draait stabiel.

De round-trip efficiency — het percentage van je opgeslagen energie dat er ook weer uitkomt — ligt rond de 80%. Dat is gemiddeld: de Zendure SolarFlow 2400 AC+ haalt zo’n 88% en de Anker Solix Solarbank Max AC circa 84%. Van elke kilowattuur die je erin stopt, houd je bij de EcoFlow dus ongeveer 0,80 kWh over. Niet slecht, maar er is op dit vlak ruimte om beter te doen.

Terugverdientijd

De terugverdientijd van een thuisaccu is afhankelijk van je investering, je zonnepanelen, je energiecontract en je verbruikspatroon. Voor de Stream AC 5000 maakten we op basis van onze testperiode de volgende grove berekening:

  • Investering: circa 1.399 tot 1.599 euro
  • Gemiddelde besparing: door slim laden bij lage prijzen en het opslaan van zonneoverschot besparen we zo’n 1,20 tot 1,50 euro per dag
  • Jaarbesparing: circa 440 tot 550 euro
  • Terugverdientijd in het gunstige geval: ongeveer 3 tot 4 jaar

In de praktijk zal de werkelijke terugverdientijd eerder richting de 5 tot 7 jaar liggen, afhankelijk van gebruik en de afbouw van de salderingsregeling per 2027. Deze getallen zijn sterk afhankelijk van de volatiliteit van de energiemarkt en je eigen verbruik. Wel maakt de combinatie van 5 kWh capaciteit en de scherpe prijs de Stream AC 5000 tot een van de aantrekkelijkere opties qua prijs per kilowattuur in deze klasse.

Conclusie

De EcoFlow Stream AC 5000 is een sterke plug-in-thuisbatterij die op de belangrijkste punten gewoon levert. De hardware is uitstekend: opvallend compact voor 5 kWh, een strak en degelijk design, 2.500 watt vermogen (3.000 watt met uitbreiding), werkende noodstroom en een slimme ingebouwde DC-lekbeveiliging die je een dure type B-aardlekschakelaar bespaart. De accu werkt in de praktijk perfect en er valt functioneel niets op aan te merken. Ook op software-vlak zit het goed: de app en de AI-sturing behoren tot de betere op de markt, met een overzichtelijke interface en drie heldere modi. De prijs vanaf 1.399 euro is bovendien scherp voor 5 kWh.

Er zijn een paar aandachtspunten, al is bij twee daarvan beweging zichtbaar. Ten eerste is de accu bij het laden duidelijk hoorbaar — een merkbaar fluitend geluid dat je in een woon- of slaapruimte niet wilt hebben, dus plaats hem bij voorkeur in een berging of garage. Ten tweede de abonnementskwestie: in de app zien we een betaalmuur rond de premium Intelligente modus+ (90 dagen gratis, daarna 3,90 euro per maand), maar volgens EcoFlow gaat het om een fout en zouden alle slimme functies voor alle gebruikers gratis moeten zijn. Klopt dat, dan is het abonnement geen minpunt meer; zolang de app het tegendeel toont, houden we hier een slag om de arm. Ten derde staat de Stream AC 5000 nu nog op zichzelf binnen de EcoFlow-app en deelt hij zijn slimme meter niet met eerdere modellen — maar ook dat wordt aangepakt: vanaf eind volgende maand kun je volgens EcoFlow oudere en nieuwere accu’s samenvoegen tot één communicerend energiesysteem. Wat overblijft aan echte, harde minpunten is de smarthome-integratie, die het voorlopig moet hebben van community-oplossingen via een developeraccount-omweg, en de round-trip efficiency van rond de 80%, die net onder die van de sterkste concurrenten ligt.

Onder de streep is de Stream AC 5000 een volwassen, krachtige en gebruiksvriendelijke thuisbatterij die zijn belofte grotendeels waarmaakt en scherp geprijsd is. De hardware is uitstekend, de app en de slimme sturing behoren tot de betere op de markt, en de kern van die intelligentie — inclusief prijssturing — krijg je gewoon mee. Twee punten die eerder tegen het systeem pleitten, de abonnementskwestie en het niet-samenwerken met oudere accu’s, lijken bovendien op korte termijn te worden opgelost: EcoFlow spreekt van een foutieve betaalmuur die gratis hoort te zijn, en van de mogelijkheid om vanaf eind volgende maand oudere en nieuwere accu’s samen te voegen. Als beide beloftes worden waargemaakt, wordt dit een nog aantrekkelijker pakket. Wie een compacte, betrouwbare 5 kWh-accu zoekt om een bestaande zonne-installatie te optimaliseren en de accu in een berging of garage kwijt kan, haalt hier een uitstekend systeem in huis. Houd voorlopig alleen rekening met het laadgeluid en met de smarthome-integratie, die het nog van community-omwegen moet hebben.

8.0
Ecoflow stream AC 4

Beoordeling
EcoFlow Stream AC 5000

Pluspunten
  • Compact en strak design voor 5 kWh
  • Werkt perfect en stabiel
  • App en AI-sturing behoren tot de beste op de markt
  • Scherpe prijs voor 5 kWh
  • 100% van de capaciteit bruikbaar
Minpunten
  • Fluitend geluid bij het laden
  • Verwarring over abonnement
  • Geen officiële Homey- of Home Assistant-integratie
  • Round-trip efficiency (circa 80%)

Beoordeling EcoFlow Stream AC 5000

De EcoFlow Stream AC 5000 is een sterke plug-in-thuisbatterij die op de belangrijkste punten gewoon levert. De hardware is uitstekend: opvallend compact voor 5 kWh, een strak en degelijk design, 2.500 watt vermogen (3.000 watt met uitbreiding), werkende noodstroom en een slimme ingebouwde DC-lekbeveiliging die je een dure type B-aardlekschakelaar bespaart. De accu werkt in de praktijk perfect en er valt functioneel niets op aan te merken. Ook op software-vlak zit het goed: de app en de AI-sturing behoren tot de betere op de markt, met een overzichtelijke interface en drie heldere modi. De prijs vanaf 1.399 euro is bovendien scherp voor 5 kWh.

Er zijn een paar aandachtspunten, al is bij twee daarvan beweging zichtbaar. Ten eerste is de accu bij het laden duidelijk hoorbaar — een merkbaar fluitend geluid dat je in een woon- of slaapruimte niet wilt hebben, dus plaats hem bij voorkeur in een berging of garage. Ten tweede de abonnementskwestie: in de app zien we een betaalmuur rond de premium Intelligente modus+ (90 dagen gratis, daarna 3,90 euro per maand), maar volgens EcoFlow gaat het om een fout en zouden alle slimme functies voor alle gebruikers gratis moeten zijn. Klopt dat, dan is het abonnement geen minpunt meer; zolang de app het tegendeel toont, houden we hier een slag om de arm. Ten derde staat de Stream AC 5000 nu nog op zichzelf binnen de EcoFlow-app en deelt hij zijn slimme meter niet met eerdere modellen — maar ook dat wordt aangepakt: vanaf eind volgende maand kun je volgens EcoFlow oudere en nieuwere accu's samenvoegen tot één communicerend energiesysteem. Wat overblijft aan echte, harde minpunten is de smarthome-integratie, die het voorlopig moet hebben van community-oplossingen via een developeraccount-omweg, en de round-trip efficiency van rond de 80%, die net onder die van de sterkste concurrenten ligt.

Onder de streep is de Stream AC 5000 een volwassen, krachtige en gebruiksvriendelijke thuisbatterij die zijn belofte grotendeels waarmaakt en scherp geprijsd is. De hardware is uitstekend, de app en de slimme sturing behoren tot de betere op de markt, en de kern van die intelligentie — inclusief prijssturing — krijg je gewoon mee. Twee punten die eerder tegen het systeem pleitten, de abonnementskwestie en het niet-samenwerken met oudere accu's, lijken bovendien op korte termijn te worden opgelost: EcoFlow spreekt van een foutieve betaalmuur die gratis hoort te zijn, en van de mogelijkheid om vanaf eind volgende maand oudere en nieuwere accu's samen te voegen. Als beide beloftes worden waargemaakt, wordt dit een nog aantrekkelijker pakket. Wie een compacte, betrouwbare 5 kWh-accu zoekt om een bestaande zonne-installatie te optimaliseren en de accu in een berging of garage kwijt kan, haalt hier een uitstekend systeem in huis. Houd voorlopig alleen rekening met het laadgeluid en met de smarthome-integratie, die het nog van community-omwegen moet hebben.

Reacties (0)

Lees meer

Fujifilm XT30III_Outside_4 Create
Digital Movie Create Filmcamera's Fotocamera's 17 juni 2026

Review: FUJIFILM X-T30 III – Klassiek ontwerp met moderne beeldkracht

17 juni 2026
Euphoria Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 17 april 2026

Streamingtips #16 – Hacks, Euphoria, Beef en meer

17 april 2026
cover-ME-8-26 Audio
Music Emotion Audio 17 juli 2026

Nieuwe uitgave: Music Emotion juli & augustus 2026

17 juli 2026
Orchestral_14 Audio
Music Emotion Verslag Audio 26 maart 2026

Verslag: Winkelbezoek Orchestral Audio Wijchen – Spannende Ontdekkingstocht

26 maart 2026
WhatsApp kinderaccounts Mobile
Nieuws Mobile Software 12 maart 2026

Ouders kunnen nu kinderaccounts op WhatsApp beheren zonder mee te lezen

12 maart 2026
Marantz MODEL 70 en CD 70 Audio
Nieuws Audio Bronnen en spelers Receivers en versterkers 15 juli 2026

Marantz vernieuwt instapserie met MODEL 70-versterker en CD 70 cd-speler

15 juli 2026
Devialet Astra_lifestyle_Opéra de Paris_Dual_9x16 High End
Reviews High End 06 augustus 2026

Review: Devialet Astra – Een statement

06 augustus 2026
Teufel Ultima 25 Active 2 Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 20 augustus 2026

Teufel lanceert actieve boekenplankspeakers ULTIMA 25 ACTIVE 2

20 augustus 2026