Review: EcoFlow Stream AC 5000 – betaalbare 5kWh thuisaccu

Eerder testten we al de compacte EcoFlow Stream AC en de krachtigere Stream Ultra, twee plug-and-play-thuisbatterijen waarmee EcoFlow inspeelt op de verschuiving van grote, vastgeschroefde systemen naar accu’s die je simpelweg in het stopcontact steekt. Beide maakten indruk met hun gemak en software, maar bleven qua capaciteit bescheiden. Met de Stream AC 5000 zet EcoFlow een flinke stap omhoog: 5 kWh opslag in één opvallend compacte behuizing, uit te breiden tot 15 kWh per toren. De vraag is of het merk de sterke gebruikservaring uit de Stream-serie ook op dit grotere en krachtigere model weet vast te houden.

Specificaties, features en prijs

De Stream AC 5000 is een AC-gekoppelde thuisbatterij: je sluit hem niet rechtstreeks op je zonnepanelen aan, maar via het stopcontact op je huisnet. Dat maakt hem bij uitstek geschikt als retrofit-oplossing voor woningen die al zonnepanelen met een eigen omvormer hebben. Via een slimme meter of P1-oplossing ziet het systeem wanneer je stroom teruglevert, waarna de batterij die opslaat en later weer afgeeft zodra je verbruik hoger ligt dan de opbrengst. Of je nu SolarEdge, Enphase, Growatt, SMA of een ander merk omvormer hebt: de batterij kijkt puur naar wat er bij de meter gebeurt en werkt daardoor met vrijwel elke bestaande installatie samen.

De basisunit bevat een LiFePO4-accu met een bruikbare capaciteit van 5.024 Wh — en fijn detail: die volledige capaciteit is ook echt bruikbaar, zonder verborgen marge die de fabrikant achterhoudt. Het continue laad- en ontlaadvermogen bedraagt 2.500 watt, dat oploopt naar 3.000 watt zodra je minimaal één uitbreidingsbatterij koppelt. Uitbreiden kan tot 15 kWh per toren (basisunit plus twee accu’s), en wie echt gek wil doen, koppelt tot zes torens parallel via een EcoFlow Gateway, tot een duizelingwekkende 90 kWh. Voor vrijwel elk huishouden is dat volstrekte overkill, maar het laat wel zien dat het systeem probleemloos meegroeit.

Qua levensduur specificeert EcoFlow 10.000 laadcycli — een hoge waarde — al is de kanttekening dat dit bij minimaal 60% restcapaciteit is, terwijl de meeste concurrenten 80% als grens hanteren. De behuizing is IP65-gecertificeerd en dus geschikt voor buiten, werkt tussen –20 °C en 55 °C dankzij ingebouwde celverwarming, en bevat een automatisch blussysteem en overdrukventiel. EcoFlow geeft tien jaar garantie. Een mooie technische extra: er zit een ingebouwde DC-lekstroombeveiliging in via een interne transformator, waardoor je geen dure type B-aardlekschakelaar nodig hebt en een standaard type A volstaat.

De adviesprijs bedraagt 1.599 euro, maar in de praktijk vind je hem al voor rond de 1.399 euro. Dat komt neer op zo’n 280 tot 320 euro per kWh, wat scherp geprijsd is voor een batterij met dit vermogen en deze voorzieningen. Zeker de 5 kWh capaciteit voor deze prijs maakt de Stream AC 5000 tot een van de scherpst geprijsde accu’s in zijn klasse.