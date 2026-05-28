Thuistest review round-up: Zendure SolarFlow 2400 AC+

Over de Zendure SolarFlow 2400 AC+

De SolarFlow 2400 AC+ is het grotere model uit Zendure’s plug-in-thuisaccu-lijn. Het is een alles-in-één basisset van zo’n 27 kilo: een omvormer met een geïntegreerde batterij van 2,88 kWh, een voedingskabel, montagemateriaal en een QR-code naar de online handleiding. Je sluit hem aan op een gewoon stopcontact — geen elektricien nodig — en de batterij laadt op uit het overschot van je zonnepanelen of, in een opstelling met dynamische tarieven, op de goedkope uren. ’s Avonds en ’s nachts ontlaadt hij weer als jouw huishouden stroom vraagt.

Op een gedeelde groep is het laad- en ontlaadvermogen standaard begrensd op 800 watt; op een eigen groep kan dat naar 2400 watt. Het systeem is modulair: je kunt het uitbreiden met extra accumodules tot maximaal 16,8 kWh. Aansturen gaat via de Zendure-app, eventueel gekoppeld aan een P1-meter van Zendure zelf of van HomeWizard. We schreven eerder al een uitgebreide review van de SolarFlow 1600 AC+ en 2400 AC+ waarin we ingaan op de hardware, de app en het functionele plaatje. In dit artikel kijken we naar iets anders: hoe dit systeem zich gedraagt in vier heel verschillende huishoudens, over weken in plaats van dagen.

De vier testers

Gezin Munster. Mark en Saskia met hun kinderen Steffan (19) en Wendy (17). Sinds drie jaar van het gas af, met een 3x25A-aansluiting, inductie, all-electric warmtepomp en sinds kort een elektrische auto met eigen laadpaal. Zonnepanelen in zuid-oost-opstelling die op jaarbasis ongeveer 9.000 kWh opwekken. Een vast energiecontract tot februari 2027. Wasmachine en vaatwasser draaien al bewust op zonne-uren; een thuisaccu moest de logische volgende stap worden — vooral om in de zomermaanden zo min mogelijk van het net te halen. Aandachtspunt: Steffan gamet vaak tot diep in de nacht, met een fors stroomslurpende pc.

Moeder en zoon. Een klein huishouden in een tussenwoning uit de jaren 60 met energielabel A: een werkende moeder die vanuit huis werkt en haar zoon van 17 in zijn laatste opleidingsjaar. Tien zonnepanelen op het zuiden (jaaropbrengst ongeveer 3.600 kWh), een airco met hoge COP-waarde als verwarming, en een gasverbruik dat dankzij die airco van 1.200 m³ naar 250 m³ per jaar is gezakt. Vast energiecontract. Het doel van haar test was helder: hoe goed kan deze accu in de avond en nacht de meter op nul houden?

Een pensionado uit Noord-Limburg. Alleenwonend in een nieuwbouwwoning uit 2021 met energielabel A++, geen gasaansluiting, warmtepomp voor verwarming en warm water, en 15 zonnepanelen (4.800 watt) op het zuiden. Jaarverbruik 2.600 kWh, opbrengst 4.800 kWh — ruim genoeg om te salderen. Hij heeft een modelcontract met halfjaarlijks aangepaste tarieven en zit al langer te oriënteren op een plug-in-batterij met het oog op het einde van de saldering. Door zijn flexibele dagindeling kan hij zware verbruikers makkelijk rond zonneschijn plannen — wat hij ook doet.

Maurits en zijn vriendin. Sinds oktober in een nieuwbouwwoning, met warmtepomp, tien zonnepanelen en een elektrische auto. Voorlopig nog een gunstig vast contract van 0,20 euro per kWh, maar bij het wegvallen van de saldering volgend jaar overweegt hij een dynamisch contract. Was al aan het rondkijken naar thuisaccu’s en zag de test als perfecte manier om eerste ervaring op te doen.

Uitpakken en eerste indruk

Op het uiterlijk en de bouwkwaliteit waren alle testers positief. De accu wordt apart geleverd van de P1-meter, is netjes verpakt en heeft verzonken handvaten waardoor de 27 tot 29 kilo prima alleen te tillen is. Gezin Munster: “De thuisaccu ziet er stevig uit en is netjes afgewerkt. De aansluitingen zijn goed bereikbaar. Door de verzonken handvaten is de batterij goed te tillen en te verplaatsen.”

De moeder en zoon kregen een praktische tip van hun puberzoon: “Zet de doos op zijn kop, maak het karton daar open en klap de flappen naar buiten. Kantel de doos voorzichtig en de batterij staat meteen netjes op de grond.” Maurits viel iets anders op: “Toen de doos met de accu geleverd werd viel mij direct op dat hij een stuk zwaarder is dan ik had verwacht. (…) En aan de andere kant is hij wel weer iets compacter dan ik zelf aan de hand van de foto’s had ingeschat.”

Wat bij meerdere testers terugkomt: er zit geen papieren handleiding bij, alleen een QR-code naar de Zendure-website. Gezin Munster merkte op dat de handleiding van de 2400 AC+ tijdens hun test nog niet op de internationale Zendure-site stond en pas via Zendure.nl te vinden was. De moeder en zoon hadden de handleiding liever op papier gehad “omdat je met je telefoon ook bezig bent om de Zendure app te installeren.”

Installatie

Het echte plug-and-play-karakter wordt unaniem bevestigd. De moeder en zoon: “Dit is echt plug and play! Stekker in het stopcontact en na een paar seconde is de batterij klaar voor gebruik.” Maurits had hetzelfde gevoel: “vanaf stekker erin tot succesvolle koppeling was binnen 5 minuten.”

De pensionado vond vooral de in-app-installatie sterk: “Nu kun je stapsgewijs via dit menu je plug in batterij installeren wat zeer eenvoudig, overzichtelijk en met goede uitleg gepaard gaat en dit geldt ook voor de Zendure P1 meter (…). Iedere stap wordt duidelijk met tekst en afbeeldingen weergegeven.”

Toch was de installatie niet voor iedereen vlekkeloos. Maurits liep tegen foutcode 40 aan: “Het blijkt dat het stopcontact niet goed geaard is en hier moet ik nog een keer goed naar laten kijken om het op te lossen. Maar nadat ik de accu naar een andere plek had verplaatst en op een andere wandcontactdoos had aangesloten, werkte het wel allemaal goed.” Een belangrijke randvoorwaarde die in meerdere reviews opduikt: het hele systeem moet op hetzelfde 2,4 GHz wifi-netwerk zitten. Gezin Munster: “Dit kwam omdat de HomeWizard P1 meter niet op hetzelfde 2.4 GHz netwerk als de 2400 AC+ zat. Bij selectie in de app had hier best een melding over mogen komen.”

Werken met de P1-meter

Een terugkerend thema: de batterij is pas écht zinvol in combinatie met een P1-meter. De Zendure-app ondersteunt zowel de eigen P1 van Zendure als die van HomeWizard, maar de praktijk verschilt. De moeder en zoon waren stellig: “De batterij werkt eigenlijk niet (goed) zonder de P1 meter. We hebben dat in de eerste dagen geprobeerd maar als je niet handmatig in de app gaat schuiven met knoppen (en dat vindt ik als leek erg lastig) dan doet de batterij gewoon niets. Met de P1 meter van Zendure is het appeltje-eitje.”

De pensionado deelt die ervaring: “De P1 meter van Zendure is een verademing. De installatie verliep zeer eenvoudig en in combinatie met de thuisaccu krijg je geen vertragingen in de app.” Hij wijst er wel op dat de Zendure-meter alleen op 2,4 GHz werkt en dat dat in een mesh-netwerk soms gedoe geeft — al merkte hij zelf dat de koppeling probleemloos verliep.

Gezin Munster startte juist met een HomeWizard-meter omdat de Zendure-meter later kwam, en liep tegen kleine kinderziekten aan: de HomeWizard verscheen pas na de initiële installatie in de lijst van apparaten. Maurits werd verrast door iets anders: “Zelf maak ik al gebruik van de P1 meter van HomeWizard, maar het model van Zendure kwam met een extra bridge. Blijkbaar stuurt de P1 meter een signaal naar de bridge en de bridge stuurt weer een WiFi signaal naar de router. (…) Hiervoor moet dus wel weer een extra stopcontact vrij zijn in de meterkast.”

De modi: Auto, Slimme meter en AI ZENKI

De Zendure-app biedt meerdere strategieën voor laden en ontladen: Automodus met HEMS, een Slimme-metermodus, een Slimme-stekkermodus, een Basislastmodus, een Elektriciteitsprijs-modus en de AI-modus ZENKI. Voor wie geen techneut is, zijn dat veel keuzes. De moeder en zoon: “Hier werd ik in eerste instantie door overrompeld. Want, welke moet ik kiezen? Ik kon dat niet snel herleiden maar google is mijn grote vriend en leerde mij dat de Slimme meter modus dé modus is voor de nul op de meter.” Gezin Munster mistte een wizard: “Ik had het fijner gevonden dat de app met een voorstel van een modus zou komen middels het stellen van een aantal vragen. De toelichtende tekst en de verschillen van de modi zijn voor mij niet altijd even duidelijk.”

De Slimme-metermodus is favoriet bij de testers die actief op nul-op-de-meter sturen. De moeder en zoon: “Deze modus doet wat het volgens mij moet doen. Hij laadt wanneer de zon schijnt, ontlaadt zodra je meer vermogen vraagt dan wanneer je opwekt of ’s avonds. Het is verrassend simpel en we hoeven er niets voor te doen.” Het verbruik schommelt bij haar tussen -20 en +30 watt op de meter. Gezin Munster komt tot vergelijkbare conclusies: “De Slimme meter modus werkt goed maar is dan ook het meest recht toe recht aan.”

Over de AI-modus ZENKI zijn de meningen kritischer. Gezin Munster: “Na een week testen vind ik het resultaat wat teleurstellend. Voor mij is er geen waarneembaar ander gedrag dan bij de eerder geteste modi. De app bevat een voorspellingsgrafiek maar als je terugkijkt klopt hier weinig van.” Maurits, die ZENKI als hoofdmodus draaide, formuleert het wat zachter: “In de weken dat wij de accu konden testen, heb ik nog niet echt veel van de AI gezien. De accu laadt als er een overschot van de zonnestroom is en ontlaadt als er stroom wordt gevraagd.” De pensionado koos bewust voor de Automodus omdat die in zijn situatie het beste paste voor nul op de meter.

Eigen groep versus gedeeld stopcontact

Eén punt komt bij vrijwel iedereen terug: op een normaal stopcontact is het laad- en ontlaadvermogen begrensd op 800 watt, en dat is in de praktijk de bottleneck. De pensionado liet zijn batterij op een eigen groep aansluiten en verhoogde het vermogen naar 2.500 watt: “Het voordeel is dat de accu nu sneller geladen wordt tot 100% in 1 uur. Hierdoor zal het rendement ook stijgen.” Hij illustreert het met zijn wekelijkse boiler-opwarming: “De elektrische boiler trekt een vermogen weg van 6500 watt tijdens de opwarmprocedure. Mijn zonnepanelen produceren maximaal 4600 watt zonder accu heb ik dan een tekort van eigen stroom namelijk 1900 watt. Dit tekort wordt door de thuisaccu aangevuld met 800 watt dan blijft er nog 800 watt energie wat van het elektriciteitsnetwerk afkomt. Indien ik de plug in batterij op een eigen groep zou zetten kan ik 2500 watt van de batterij gebruiken waardoor ik dan compleet zelfvoorzienend ben.”

Gezin Munster komt tot dezelfde conclusie via een ander pad: “Tijdens de kortste dagen van het jaar leveren de zonnepanelen, op zonnige dagen, tussen 10.00 uur en 15.30 uur terug. Met de warmtepomp aan is er dan alsnog een overschot. Vanwege de hoeveelheid panelen die we hebben is dit al snel meer dan 800W. Ik neig er daarom naar om een thuisbatterij op een eigen groep aan te sluiten.” De moeder en zoon hebben de eigen groep niet binnen de testperiode kunnen realiseren maar tekenen erbij aan: “Deze batterij verdient het om op een eigen groep aangesloten te worden omdat deze dan veel sneller kan laden en ontladen.”

De pensionado plaatst hier wel een veiligheidsopmerking bij: bij het ophogen van het vermogen verschijnt eerst een waarschuwing, die je moet bevestigen. Maar: “Wat me nu opvalt dat de app geen waarschuwing meer geeft als ik de waardes weer verhoog naar 2500 watt. Dit vindt ik zeer kwalijk en een veiligheidsrisico.”

De app: krachtig maar niet altijd logisch

De Zendure-app krijgt gemengde recensies. Voor de eerste stappen is iedereen lovend, maar over het dagelijks gebruik is de kritiek consistent. Twee dingen vallen het sterkst op.

Geen koppeling met de zonnepaneel-omvormer. De moeder en zoon: “Geen opwek zichtbaar in de Zendure app. Hiervoor heb je nog een Zendure 3CT meter nodig.” Maurits vindt dat een serieus gemis: “In de app van HomeWizard kan je wel de gegevens van Enphase laden en dat dat niet in de app van Zendure kan vind ik wel een groot gemis. Hierdoor ontbreekt data hoeveel zonne-energie je in de accu hebt gestopt en hoeveel je van het net hebt gebruikt.” Gezin Munster wijst op het gevolg: “Doordat de opwek van de zonnepanelen niet bekend is, kan het thuisverbruik tijdens teruglevering aan het net, niet worden berekend.”

Te veel niet-relevante schermen. De pensionado: “De overzichten in het hoofdscherm bevatten items die niet van toepassing zijn in de automodus. Deze plug in batterij heeft geen aansluitingen voor externe zonnepanelen via een ingebouwde omvormer wat moet ik dan met de solar overzichten (…) dit geldt ook voor het overzicht of grid deze functie heb ik niet ingeschakeld en is toch zichtbaar in de overzichten.” Gezin Munster pleit voor meer maatwerk: “Ik zou het fijner vinden als alle grafieken direct getoond worden door gewoon verder naar beneden te scrollen. Als data niet aanwezig is, zou de grafiek of het label niet getoond moeten worden.” En een blinde vlek die opvalt: er is geen detailinformatie over de batterijgezondheid zelf — laadcycli, celbalancering, degradatie — terwijl juist dat voor de langere termijn relevant is.

In de praktijk: nul op de meter, of bijna

Werkt het systeem? In alle vier de huishoudens: ja, met een asterisk. De moeder en zoon: “Het is best leuk als ik naar mijn display van Homewizard kijk om te zien dat het elektriciteitsverbruik op of rondbij de 0 watt zit. (…) Gewoon gaaf dat deze batterij je huishouden in de avond draaiende houdt zonder dat je elektriciteit afneemt van het net!” Maar volledig nul wordt het zelden — door de ingebouwde 50 watt buffer en de fysieke capaciteit van 2,4 kWh.

Gezin Munster registreerde over hun testperiode in mei: “De cijfers in de app geven aan dat de batterij in de periode van 4 mei t/m 26 mei, 41 kWh heeft ontladen en, via de zonnepanelen, 51 kWh heeft opgeladen. Er is 106 kWh van het net gehaald en 445 kWh naar het net teruggeleverd.” Maurits maakte een grove rendementsberekening: “Het totaal wat in de accu is gestopt is 38,18 kW en de uitvoer was 31,44 kWh. Hier was de accu 55%, dus als we nog 1,32 bij de uitvoer optellen kom je op een 32,76 kWh. Dat betekent een verlies van ongeveer 15%.”

De pensionado merkte dat het rendement sterk afhangt van het ontlaadvermogen: “Mijn verbruik over deze periode fluxeerde van 260 watt tot 180 watt per uur. Het rendement van de accu is in deze situatie ongeveer 51%. Wel begrijpelijk hoe lager het vermogen voor terug levering hoe lager het rendement.” Met een gemiddelde laad-/ontlaadcyclus op hoger vermogen komt hij in zijn theoretische berekening uit op ongeveer 70% nuttig rendement — en op die basis: “Als ik nu een accupakket zou nemen van 7,2 kw op een eigen groep dan ben ik 9 maanden zelfvoorzienend.”

De capaciteit van 2,4 kWh blijkt voor de meeste huishoudens te krap voor een hele avond plus nacht. Gezin Munster: bij Steffans gamesessies is de batterij rond middernacht tot 2 uur leeg. Maurits: “Voor onze eigen situatie zou ik eerder kiezen voor deze accu met één AB3000L (2,88 kWh) erbij, dit omdat de combinatie van koken op inductie en de warmtepomp ervoor zorgt dat 2,4 kWh er toch wel snel doorheen is.”

Wat de testers concluderen

De vier conclusies lopen verrassend dicht op elkaar.

Gezin Munster wil door, maar wel uitgebreid en op een eigen groep: “Het liefst zou ik beginnen met een 5,28 kWh en gedurende september t/m februari kijken hoe vaak deze nog komt als de warmtepomp ook aan gaat.” De plek wordt wel een uitdaging: “Met de uitbreiding vindt ik de 2400 AC+ wel te hoog worden om in de woonkamer te plaatsen. Daarnaast moeten de gestapelde batterijen, vanwege de stabiliteit, met een beugel aan de muur bevestigd worden.”

De moeder en zoon zijn enthousiast over wat de batterij wel kan, maar zien beperkingen: “Regelmatig in de vroege avonden kunnen ‘genieten’ van de 0 op de meter op het energydisplay! De batterijcapaciteit is in deze testopstelling en onze gezinssituatie te weinig om de gehele avond/nacht de 0 op de meter te behouden maar neemt niet weg dat onze eigen zonnestroom door ons eigen gezin is gebruikt zonder dat alles terug het net op moest. Als deze batterij in ons huishouden blijft dan overweeg ik een extra batterijmodule aan te schaffen.”

De pensionado formuleert het pragmatisch: “Zo zie je de Zendure plug in batterij staat er en doet zijn werk. Binnen een mum van tijd heb je niet meer in de gaten dat je een thuisaccu hebt alleen als de jaarafrekening komt loop je naar de Zendure accu en geeft hem een schouderklopje goed gedaan jochie.” Hij voegt eraan toe dat 2,4 kWh in zijn situatie te klein is en dat hij op basis van zijn berekening richting 7,2 kWh zou kijken.

Maurits tot slot: “Al met al werkt de accu goed en doet het wat het moet doen. Als je zonnepanelen hebt is het directe winst, dat je minder teruglevert en meer zonnestroom zelf kan gebruiken. (…) Als je zonnepanelen hebt, zou ik deze zeker aanraden. Het is een laagdrempelige manier om in te stappen en ervaring op te doen met een thuisaccu.”

Onze conclusie

Vier huishoudens, vier verschillende profielen, en toch een opvallend consistent beeld. De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is een serieuze, stille en goed gebouwde thuisaccu die in elk van de geteste situaties doet wat hij moet doen. De installatie is voor leken haalbaar, zeker met de Zendure-P1-meter erbij. Op die eerste paar uur na het uitpakken kun je vertrouwen.

De praktijk legt ook drie hardnekkige beperkingen bloot. Eén: 2,4 kWh is voor de meeste gezinnen te weinig om een avond én nacht te overbruggen. Wie écht naar nul op de meter wil — en daar is dit systeem in potentie geschikt voor — komt al snel uit op uitbreiding met een of meerdere extra modules. Twee: op een gedeeld stopcontact zit je vast aan 800 watt laad- en ontlaadvermogen, wat in huishoudens met warmtepomp, inductie of een EV simpelweg te krap is. Wie het systeem serieus inzet, ontkomt eigenlijk niet aan een elektricien voor een eigen groep — en daarmee aan extra kosten. Drie: de app is functioneel maar voelt nog niet af. Het ontbreken van een directe koppeling met de zonnepaneel-omvormer is voor wie zijn opwek inzichtelijk wil hebben een echte tekortkoming, de AI-modus ZENKI voegde in geen van de tests iets aantoonbaar toe boven de Slimme-metermodus, en de hoeveelheid niet-relevante schermen verdient een opruimbeurt.

Daar staat tegenover dat de basisbelofte — meer eigen zonnestroom gebruiken, minder afhankelijk zijn van het net — gewoon wordt waargemaakt. Wie zonnepanelen heeft, het einde van de saldering ziet aankomen en wil beginnen met opslag, krijgt met de SolarFlow 2400 AC+ een laagdrempelige en uitbreidbare opstap. Wie hem koopt voor een paar uur extra eigen stroom ’s avonds, krijgt waar voor zijn geld. Wie écht zelfvoorzienend wil zijn, moet plannen voor een groter systeem op een eigen groep — en realistisch zijn over wat er in de wintermaanden nog mogelijk is.

Het oordeel uit vier verschillende keukens, woonkamers en schuurtjes is daarmee min of meer hetzelfde: de Zendure 2400 AC+ is een goed startpunt, geen eindstation. En precies daarvoor is hij ontworpen.

