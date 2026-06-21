Review: EcoFlow Delta 3 Classic power station met 2 x 160W zonnepanelen

Dit is de EcoFlow Delta 3 Classic

De EcoFlow Delta 3 Classic is een zogenaamd draagbaar power station. Hiermee heb je altijd en overal stroom bij de hand. Ze worden steeds populairder in je caravan of camper, in de bouw, als noodstroom of gewoon altijd en overal opladen van je apparaten. Of een power station iets voor je is lees je in ons achtergrondartikel over power stations. Voor nu focussen we ons op deze EcoFlow. Het merk ken je nu wellicht ook van de thuisbatterijen (die we ook bij FWD testen), maar oorspronkelijk was EcoFlow voornamelijk actief op het gebied van draagbare power stations. Al in 2017 bracht het merk de RIVER mobile power station uit met een design dat nog steeds enigszins doet denken aan de power stations van het merk in 2026. EcoFlow was dan misschien niet de grondlegger van de hedendaagse power stations, maar behoort wel tot één van de eerste bedrijven die actief waren in deze markt en heeft er mede voor gezorgd dat de markt zich zo sterk heeft doorontwikkeld.

De EcoFlow Delta 3 Classic is het nieuwste power station van EcoFlow en heeft een capaciteit van 1024Wh (net iets meer dan 1 kWh). Dit model heeft een vermogen van continue 1800 Watt, ondersteunt met X-Boost apparaten met een hoog vermogen tot 2400W en heeft een piekvermogen van 3600W. Opladen kan volgens het merk in slechts 45 minuten van 0 tot 80 procent via het stopcontact. Je krijgt tot vijf jaar garantie op het power station en volgens het merk gaan de LiFePO4-accucellen van dit power station 10 jaar mee. In de praktijk wil dat zeggen dat de capaciteit na tien jaar dagelijks gebruik nog 80 procent is. Er is appbediening via de EcoFlow-app en EcoFlow garandeert een fluisterstille werking met minder dan 30 decibel onder belasting. Dit power station weegt 12,1 kilogram en kent de afmetingen 398 × 200 × 283 mm.

Je kunt dit power station opladen op verschillende manieren. Via het stopcontact, via zonne-energie (tot maximaal 500W) of opladen met je auto (in combinatie met de EcoFlow 500 W-generatoroplader). Ondersteuning is er voor UPS (snelle overschakeling naar noodstroom van 10 ms). Valt de stroom uit dan zal dit power station (wanneer tussen netstroom en apparaat gekoppeld) in slechts 10 milliseconden reageren om kritieke apparaten te laten blijven werken. Zo voorkom je uitval van apparaten in huis die echt niet mogen uitvallen. Dat kan een router zijn, maar ook medische apparatuur.