Review: EcoFlow Delta 3 Classic power station met 2 x 160W zonnepanelen

Eerder dit jaar hebben we de Bluetti Elite 100 V2 getest. Als power station absoluut een aanrader met (in potentie) drie 12V-aansluitingen en de mogelijkheid om met maar liefst 1000W aan solar power op te laden. Dit keer is het de beurt aan een power station van EcoFlow. Met een capaciteit van 1024Wh identiek aan de Bluetti. Wel opvallend: De EcoFlow Delta 3 Classic heeft geen 12V-aansluitingen. Gaan we dat missen in de praktijk? En hoe bevalt de combinatie met twee zeer compacte zonnepanelen van 160W? In deze review testen we de EcoFlow Delta 3 Classic met een adviesprijs van 599 euro. Tijdens het schrijven van deze review was de actuele verkoopprijs 549 euro.
EcoFlow is misschien wel het bekendste merk als het gaat over power stations. We gaan aan de slag met de EcoFlow Delta 3 Classic in combinatie met twee zeer compacte en draagbare zonnepanelen van samen 320W.
Dit is de EcoFlow Delta 3 Classic
De EcoFlow Delta 3 Classic is een zogenaamd draagbaar power station. Hiermee heb je altijd en overal stroom bij de hand. Ze worden steeds populairder in je caravan of camper, in de bouw, als noodstroom of gewoon altijd en overal opladen van je apparaten. Of een power station iets voor je is lees je in ons achtergrondartikel over power stations. Voor nu focussen we ons op deze EcoFlow. Het merk ken je nu wellicht ook van de thuisbatterijen (die we ook bij FWD testen), maar oorspronkelijk was EcoFlow voornamelijk actief op het gebied van draagbare power stations. Al in 2017 bracht het merk de RIVER mobile power station uit met een design dat nog steeds enigszins doet denken aan de power stations van het merk in 2026. EcoFlow was dan misschien niet de grondlegger van de hedendaagse power stations, maar behoort wel tot één van de eerste bedrijven die actief waren in deze markt en heeft er mede voor gezorgd dat de markt zich zo sterk heeft doorontwikkeld.
De EcoFlow Delta 3 Classic is het nieuwste power station van EcoFlow en heeft een capaciteit van 1024Wh (net iets meer dan 1 kWh). Dit model heeft een vermogen van continue 1800 Watt, ondersteunt met X-Boost apparaten met een hoog vermogen tot 2400W en heeft een piekvermogen van 3600W. Opladen kan volgens het merk in slechts 45 minuten van 0 tot 80 procent via het stopcontact. Je krijgt tot vijf jaar garantie op het power station en volgens het merk gaan de LiFePO4-accucellen van dit power station 10 jaar mee. In de praktijk wil dat zeggen dat de capaciteit na tien jaar dagelijks gebruik nog 80 procent is. Er is appbediening via de EcoFlow-app en EcoFlow garandeert een fluisterstille werking met minder dan 30 decibel onder belasting. Dit power station weegt 12,1 kilogram en kent de afmetingen 398 × 200 × 283 mm.
Je kunt dit power station opladen op verschillende manieren. Via het stopcontact, via zonne-energie (tot maximaal 500W) of opladen met je auto (in combinatie met de EcoFlow 500 W-generatoroplader). Ondersteuning is er voor UPS (snelle overschakeling naar noodstroom van 10 ms). Valt de stroom uit dan zal dit power station (wanneer tussen netstroom en apparaat gekoppeld) in slechts 10 milliseconden reageren om kritieke apparaten te laten blijven werken. Zo voorkom je uitval van apparaten in huis die echt niet mogen uitvallen. Dat kan een router zijn, maar ook medische apparatuur.
Design en aansluitingen
Waar de meeste power stations alle aansluitingen aan de brede kant hebben, daar is deze EcoFlow een langwerpig model doordat de aansluitingen juist aan de smalle kant zitten. Dit bespaart in de breedte behoorlijk wat ruimte, maar het power station komt natuurlijk wel verder naar voren. De bouwkwaliteit is behoorlijk stevig. Steviger dan de Bluetti die we in februari getest hebben. Hoogwaardig kunststof en stevige handgrepen aan beide zijkanten zorgen ervoor dat je het 12,1 kilogram wegende power station vrij gemakkelijk mee kunt nemen. Het ziet er hoogwaardig uit. Wel valt op dat de behuizing vrij snel krast. Qua aansluitingen is dit een power station zonder overdaad aan aansluitingen. Je hebt een USB-A-aansluiting (18W), twee USB-C-aansluitingen (100W en 30W) twee AC-aansluitingen (230V, 1800W) en dat is het. Geen 12V-aansluiting dus en dat kan een beperkende factor voor veel mensen zijn. Nu gebruik ik zelf ook geen 12V in mijn eigen camper, maar je verliest toch wat capaciteit tijdens het omzetten en dat is minder efficiënt.
De EcoFlow Delta 3 Classic oogt verder fraai. Je vindt twee knoppen bovenaan het display. Links een aan/uit-knop en rechts de knop om AC in of uit te schakelen. Daaronder vinden we dus dat display. Hier vind je alle basisinformatie zoals het verbruikte vermogen of de resterende capaciteit. De zijkanten van het power station zijn glad, maar lopen met een lichte ronding naar de voor- en achterkant door. Hier vind je ook het EcoFlow-logo. Achterop vind je een klepje met daaronder de aansluiting voor opladen via netstroom of opladen via een zonnepaneel (XT60). Dat klepje is overigens wel een ding, want dat harde plastic voelt en oogt heel goedkoop. Het doet een beetje af aan het luxe design dat het power station verder kenmerkt. Onder de handvaten vind je verder de openingen waar de ventilatoren de warme lucht kwijt kunnen tijdens het gebruik. Je kunt geen optionele batterij aansluiten om de capaciteit uit te breiden.
Testen van capaciteit en vermogen
De EcoFlow Delta 3 Classic kan volgens het merk 58 uur een campinglamp laten branden, een mini-/autokoelkast kan 16 tot 32 uur draaien, je drone 25 keer, je camera 60 keer en je laptop 16 keer. Uiteraard is dit afhankelijk van heel veel factoren. De opgegeven capaciteit van 1024 Wh is een bruto capaciteit. De bruikbare capaciteit is altijd wat lager dan wordt opgegeven. Dit komt bijvoorbeeld door omvormerverliezen (van DC naar AC), maar ook door de software, verbinding met de app, bluetooth en wifi of restcapaciteit. Er blijft ook altijd een klein beetje restcapaciteit achter om de batterij te beschermen wanneer het power station leeg is. Bij power stations is een netto capaciteit van 80 a 90 procent normaal. Voor gebruikers is het natuurlijk wel fijn dat hoe meer netto capaciteit je tot je beschikking hebt, des te beter het is. Dat kun je echt gebruiken.
We gaan de netto capaciteit testen door een volledig opgeladen EcoFlow Delta 3 Classic leeg te trekken met een keramische kachel op vol vermogen van 1500 Watt. Een energiemeter houdt vervolgens in de gaten hoeveel kWh er verbruikt wordt. We haalden precies 0,898 kWh, dat is een netto capaciteit van 87,7 procent. Daarmee behaalt deze EcoFlow een goede score. De keramische kachel van 1500W draaide precies 37 minuten en 20 seconden. Identiek aan de Bluetti, maar met een klein (en verwaarloosbaar) verschil tussen de netto capaciteit (87,7 procent tegenover 87,9 procent).
|Power Station
|Bruto Capaciteit
|Netto Capaciteit
|Percentage
|Keramische kachel op 1500W
|Bluetti Elite 100 V2
|1,024 kWh
|0,9 kWh
|87,9 procent
|37 minuten en 20 seconden
|EcoFlow Delta 3 Classic
|1,024 kWh
|0,898 kWh
|87,7 procent
|37 minuten en 20 seconden
|Anker Solix C1000 Gen 1
|1,056 kWh
|0,889 kWh
|84,2 procent
|36 minuten en 19 seconden
Net als de eerder door ons geteste Bluetti kan ook de EcoFlow Delta 3 Classic op 1800W continue vermogen draaien. We hebben met de kachel al 1500W kunnen verbruiken, dus we zitten al redelijk hoog en we hangen er nog een aantal andere apparaten aan. We haalden 1794W met onze aangesloten apparaten en dat vermogen bleek continue goed haalbaar. Ook testen we de pieken, want EcoFlow claimt dat een piekvermogen van 3600W ook mogelijk is. Het blijkt best lastig om hier op te komen, maar een magnetron, airfryer en een grote Amerikaanse koelkast met opstarten bleek geen probleem. Je kunt dus eigenlijk bijna alle apparaten wel gebruiken met dit power station, zij het niet altijd op vol vermogen. Een praktijkvoorbeeld: Koken op een inductie kookplaat in de camper terwijl tegelijkertijd de koelkast draait en de televisie aan staat is geen enkel probleem.
Standby-verbruik en oplaadtijd
Qua capaciteit en vermogen merken we dus weinig verschil met de eerder door ons geteste Bluetti, alhoewel de score wel hoger uitvalt dan de Anker Solix C1000 (zie tabel). Hierbij moet wel gezegd worden dat de Anker Solix C1000 een power station van de vorige generatie is. Inmiddels heeft Anker ook een nieuw model, maar dat terzijde. Ik heb bij de EcoFlow het vermoeden dat het standby-verbruik behoorlijk hoog is, dus de hoogste tijd om dat in de praktijk te gaan testen. We zetten een volledig opgeladen EcoFlow Delta 3 Classic voor 24 uur aan met AC ingeschakeld, maar sluiten er geen apparaten op aan. Na 24 uur kijken we hoeveel procent batterij er nog over is, maar voor een betrouwbaarder oordeel… hoeveel capaciteit er verbruikt is. Waar de Bluetti na 24 uur nog 75 procent batterij over had, daar zat deze EcoFlow na 21 uur al op 75 procent batterij. Na 24 uur was dit 72 procent. We laden de batterij na 24 uur weer volledig op met de energiemeter om te kijken hoeveel capaciteit er precies verbruikt is. Hierdoor weten we uiteindelijk dat het standby-verbruik 14,2W per uur is. Dat doen de geteste concurrenten net wat beter.
|Power Station
|Batterij over na 24 uur
|Standby-verbruik per uur
|Bluetti Elite 100 V2
|75 procent
|13W
|Anker Solix C1000 Gen 1
|75 procent
|14W
|EcoFlow Delta 3 Classic
|72 procent
|14,2W
Opladen kan de EcoFlow met maximaal 1400W laadvermogen. Dit komt volgens de fabrikant neer op opladen tot 80 procent binnen 45 minuten. Binnen een uur is die vol. En opvallend. Daar klopt dus niets van. We hebben nog niet eerder een power station getest waar je zo weinig controle over het opladen hebt. Natuurlijk staat veiligheid op nummer 1 en zal een power station jouw input altijd overrulen wanneer het niet veilig kan, maar iedere keer dat je deze EcoFlow aan het opladen bent is het anders. Dat kan met verschillende dingen te maken hebben, waaronder met een koude of warme batterij, maar de verschillen zijn echt heel groot. Zo hebben we de batterij een keer veel sneller opgeladen dan de opgegeven 80 procent in 45 minuten. Binnen 45 minuten zat de Delta 3 Classic toen namelijk al op 90 procent. Het vervolg ging echter zeer traag met 200W. Werd de batterij toen te warm? Geen idee, je kan het niet zien in de app van EcoFlow. Een andere keer kwam de snelheid niet boven de 900W uit, ondanks dat we in de app toch echt de 1400W hadden aangevinkt. Dat grote verschil iedere keer bij het opladen is wel iets om rekening mee te houden. Heb je dit power station volop in gebruik en wil je vervolgens snel een uurtje opladen om weer door te kunnen? Je kunt vooraf niet echt weten hoe lang het gaat duren. In de praktijk kan dit dus nadelig uitpakken.
Zonnepanelen
EcoFlow heeft twee zonnepanelen van 160W meegeleverd die we parallel schakelen. De prijs per stuk is 349 euro. Deze aansluitkabel om twee panelen te schakelen wordt helaas niet meegeleverd, maar gelukkig hadden we nog wat liggen van concurrent Anker. Wat opvalt is hoe compact deze zonnepanelen zijn. Het verschil met het 200W zonnepaneel van Bluetti is echt groot. Ze komen in een handige draagzak die tevens onderdeel is van de opstelling. Compact en behoorlijk licht en daardoor makkelijk mee te nemen. EcoFlow heeft twee verschillende 160W-panelen in het assortiment en die wij geleverd hebben gekregen staan op het moment van schrijven niet op de Nederlandstalige website van het merk, maar wel bij Amazon. Er zit nogal wat verschil tussen beide 160W-panelen, want uitgevouwen bestaat die van ons uit vier geschakelde panelen die samen 160W leveren en het andere model uit drie geschakelde panelen die 160W leveren.
Hoe dan ook, onze twee 160W-panelen zijn behoorlijk compact wanneer opgevouwen (42 bij 68 centimeter), maar eenmaal uitgevouwen zijn ze 157 centimeter breed en 68 centimeter hoog. Het zijn monokristallijn zonnepanelen met een conversie-efficiëntie van 21-22 procent. Ze hebben een fraaie stof aan de achterkant en worden in een degelijke draagtas geleverd. Deze draagzak is ook onderdeel van de opstelling, want eenmaal opengevouwen pak je de vier karabijnhaken en zet je het zonnepaneel met de draagtas op. Je bent daardoor wel behoorlijk beperkt in de hoek van de zonnepanelen richting de zon, maar het voordeel is dat het een zeer compact geheel is. Vergeleken met het zonnepaneel van Bluetti is dat zonnepaneel echt wat luxer en veelzijdiger, maar wel zwaarder en groter dan deze zonnepanelen van EcoFlow. Aan de zijkant vind je de MC4 output controller en de zonnepanelen zijn IP67 stof- en waterbestendig.
Het opzetten van de zonnepanelen gaat echter zeer vlot. In twee minuten heb je alles uitgepakt en staat het klaar. Met de parallelle aansluitkabel van Anker kunnen we beide zonnepanelen aansluiten op de EcoFlow Delta 3 Classic (MC4 naar XT60 zonnepaneelkabel wordt meegeleverd). De aansluiting vind je achterop het power station. Via de app kunnen we de opbrengst in de gaten houden. Op een zonnige dag halen we 268W (van de meest optimale 320W) en dat is toch heel netjes te noemen. Tijdens onze trip was rond de 220W realistischer op een gemiddelde dag voor beide panelen samen waarbij de beperkte hoek die je kunt instellen de grootste oorzaak was dat de opbrengst wat minder was. Een volledig leeg power station is dan in net iets meer dan vier uurtjes weer vol. Let wel dat je de EcoFlow Delta 3 Classic met maximaal 500W aan zonne-energie kunt opladen. Dat is de helft minder dan de Bluetti die je met 1000W aan zonne-energie kunt opladen.
App en in gebruik
Het testen van capaciteit, vermogen, standby-verbruik en oplaadtijd testen geeft natuurlijk al een aardige indruk van dit power station, maar niets zo werkt zo goed als een praktijktest. We nemen de EcoFlow Delta 3 Classic mee in de zelfbouwcamper om te kijken hoe lang we in de praktijk kunnen doen met de capaciteit van 1.024Wh, dat omgerekend net iets mee dan 1 kWh is. Hierop sluiten we non-stop een 15 liter elektrisch koelkastje aan en gebruiken we het power station verder net zo als dat we stroom van een camperplaats of camping zouden afnemen. Dat betekent een inductie kookplaat om op te koken, verlichting in de avond, een televisie, de Nintendo Switch en verder alles wat we overdag maar willen opladen (telefoon, tablet, drone, camera etc.). We weten van voorgaande power stations met deze capaciteit dat we ongeveer anderhalve dag met de deze capaciteit kunnen doen en daar komen we ook op uit met de EcoFlow Delta 3 Classic.
Het fijne is dat de EcoFlow Delta 3 Classic je tegelijk laat opladen via zonnepanelen en stroom laat leveren. Dit noemt men pass-through charging. Je kunt dus iedere ochtend de zonnepanelen aan dit power station hangen en tegelijkertijd stroom leveren aan andere apparaten. Zijn het zonnige dagen? Dan kan je in principe ongelimiteerd vooruit en heb je iedere dag stroom als je de zonnepanelen in de ochtend uitklapt. In de zomer kun je dus prima vooruit met wat je bij je hebt en ben je niet afhankelijk van walstroom. Heb je dagen vol met bewolkte dagen? Dan moet je wel bijladen en omdat dit power station met ons verbruik ongeveer anderhalve dag mee gaat moet je dit dan dus vrijwel dagelijks doen. Het is iets om rekening mee te houden.
Wat EcoFlow goed voor elkaar heeft is de app. Toegegeven, de app is een beetje sober vormgegeven, maar het thuisscherm is zeer overzichtelijk. Je ziet in één oogopslag wat er binnenkomt aan stroom (zonnepanelen of via het net) en je ziet ook wat er weer uit gaat via AC of DC. Invoer en uitvoer staat in grote letters bovenaan weergegeven. Je kunt ook firmware-updates uitvoeren via de app. Tijdens de testperiode bracht EcoFlow regelmatig firmware-updates uit om de prestaties te verbeteren en bugs te verhelpen, instellingen wijzigen of het power station via de app uitschakelen. Handig als je dat vergeten bent en het power station staat ergens weggestopt. Je kunt zowel thuis via wifi als onderweg via bluetooth met de app verbinding maken met het power station. De app laat je verder laadlimieten instellen, UPS-instellingen wijzigen of het verdere energiemanagement aanpassen. Sober vormgegeven, maar uiterst functioneel en een zeer goede app.
Vervelend en opvallend: De EcoFlow laat een harde piep horen wanneer je het power station inschakelt of weer uit zet. Gelukkig kun je dit uitzetten in de app en dat raad ik dan ook als eerste aan om te doen. Geen idee waarom je dit ingeschakeld zou willen hebben of waarom deze functie überhaupt aanwezig is. Verder opvallend, maar dan heel positief: De EcoFlow Delta 3 Classic is echt heel stil. Bij het in- en uitschakelen hoor je de ventilator even draaien, maar zowel tijdens het opladen als tijdens gebruik hoor je dit model nauwelijks.
Conclusie
Je kan merken dat EcoFlow zeker geen nieuwkomer is in de wereld van de power stations. Van het fraaie en luxe design van het power station tot de zeer functionele en goede app. EcoFlow heeft qua app echt een streepje voor ten opzichte van de concurrentie. Geen overbodige opties of informatie, maar een helder thuisscherm dat je in één oogopslag laat zien wat er binnenkomt en wat er weer uitgaat. Het power station zelf doet wat het moet doen, maar heeft minder aansluitingen dan de concurrentie. De 12V-aansluiting ontbreekt volledig, dat is iets om rekening mee te houden. De twee 160W-zonnepanelen van EcoFlow zijn een groot pluspunt. Ze zijn zeer compact en daardoor makkelijk mee te nemen.
Beoordeling
EcoFlow Delta 3 Classic
- Luxe en hoogwaardig design
- 18o0W continue en kan hoge pieken aan
- Zeer stil in gebruik
- App is een voorbeeld voor de concurrentie
- Zonnepanelen zeer licht en compact
- UPS en pass-through
- Geen 12V-aansluitingen
- Niet uitbreidbaar met optionele batterijen
- Heeft met opladen een eigen wil
- Minder aansluitingen dan de concurrentie
Beoordeling EcoFlow Delta 3 Classic
Je kan merken dat EcoFlow zeker geen nieuwkomer is in de wereld van de power stations. Van het fraaie en luxe design van het power station tot de zeer functionele en goede app. EcoFlow heeft qua app echt een streepje voor ten opzichte van de concurrentie. Geen overbodige opties of informatie, maar een helder thuisscherm dat je in één oogopslag laat zien wat er binnenkomt en wat er weer uitgaat. Het power station zelf doet wat het moet doen, maar heeft minder aansluitingen dan de concurrentie. De 12V-aansluiting ontbreekt volledig, dat is iets om rekening mee te houden. De twee 160W-zonnepanelen van EcoFlow zijn een groot pluspunt. Ze zijn zeer compact en daardoor makkelijk mee te nemen.
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