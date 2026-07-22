D&D Audio haalt bijzondere high-end versterkers van VinnieRossi naar de Benelux

Goed nieuws voor liefhebbers van echte high-end: D&D Audio breidt zijn indrukwekkende merkenportfolio uit met VinnieRossi. Daarmee wordt de exclusieve Amerikaanse fabrikant voortaan officieel vertegenwoordigd in de Benelux. De eerste dealer: AudioXperience in Nuenen. Vinnie Rossi is een gerenommeerde Amerikaanse audio-ontwerper en het brein achter het gelijknamige high-end audiomerk, in de hifiwereld bekend om zijn compromisloze analoge circuits, minimalistische ontwerpen en innovatieve technologische oplossingen. VinnieRossi geniet onder audiofielen wereldwijd een uitstekende reputatie dankzij zijn bijzondere benadering van versterkerontwerp.

Oprichter en ontwerper Vinnie Rossi bouwde eerder naam met Red Wine Audio, maar richt zich met zijn huidige merk volledig op het high-end segment. Daarbij staan een minimalistische signaalweg, hoogwaardige voedingen en een hybride versterkerconcept centraal, waarin de muzikale kwaliteiten van 300B-triodebuizen worden gecombineerd met de snelheid en controle van moderne solid-state. Het huidige vlaggenschip, de Brama Collection, bestaat uit een geïntegreerde versterker, een voorversterker en krachtige monoblokken. De serie, die zijn naam ontleent van het Italiaanse ‘brama’ – een diep verlangen of een hunkering die alles drijft – heeft de afgelopen jaren internationaal veel lof ontvangen vanwege de combinatie van verfijning, transparantie en dynamiek, verpakt in een fraai afgewerkte aluminium behuizing.