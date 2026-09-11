Review: Foscam D8T – Een ‘onverwoestbaar’ oogje in het zeil

De nieuwe D8T van Foscam is een scherp geprijsde bewakingscamera voor buiten. Het toestel beschikt over dual-band WiFi 6-connectiviteit (2,4 / 5 GHz), maar kan via de ethernetpoort ook bekabeld op een netwerk worden aangesloten, wat altijd een stabielere verbinding geeft. De sensor van de camera heeft een resolutie van 3.840 x 2.160 pixels en biedt dus 4K UHD-kwaliteit. Een infraroodnachtstand ontbreekt uiteraard evenmin. Handig is dat je de camera op afstand kan laten pannen en tilten – oftewel draaien en kantelen – om een ander deel van het gebied te monitoren. Dit gebeurt trouwens heel discreet, want door het donkere glas van de bolvormige beschermkap is nauwelijks te zien welke kant de camera opkijkt. Recht uit de verpakking stuurt deze Foscam je netjes notificaties van elke noemenswaardige beweging voor de lens. Wil je een meer gedetailleerde controle over de bewaking, dan kan je een betaald abonnement met cloudopslag en AI-detectie afsluiten. Prijzen daarvan beginnen bij 3,59 euro per maand. De camera zelf kost 149,96 euro.
Je vraagt je af hoe sommige videobeelden uit ‘Opsporing Verzocht’ nog zo abominabel kunnen zijn. Een puike beeldkwaliteit hoeft vandaag de dag immers helemaal geen rib uit je lijf te kosten, zo bewijst de D8T bewakingscamera van Foscam.
Design en installatie
De DT8, verkrijgbaar in zwartwit of volledig zwart, is een camera van het dome-type. Je monteert hem bij voorkeur met de bolvormige bescherming naar beneden gericht. Lukt het niet om het toestel rechtstreeks te bevestigen, bijvoorbeeld onder een overkapping, dan levert Foscam voor 34,94 euro een hoogwaardige Wall Mount Bracket. Aan de camera bengelt één kabel, die een halve meter verderop opsplitst in drie kabels: een met een aansluiting voor de stroomadapter, een Ethernetconnector én een kabel met aan het uiteinde een resetknopje. Idealiter werk je deze kabels onzichtbaar weg achter de camera of de muurbeugel, via een gat in de wand of overkapping.
De kabel van de stroomadapter vinden we met anderhalve meter aan de korte kant. Zelfs met het stukje kabel van de camera erbij, heb je al gauw een verlengkabel nodig om een stopcontact te bereiken. Als WiFi geen must is, kijk je daarom best ook eens naar de Foscam D8ET: dezelfde camera, maar dan in een uitvoering die van stroom voorzien wordt via Power over Ethernet: stroom en data via slechts één kabel, en zonder stopcontact. Draadloze connectiviteit ontbreekt bij dit model, maar daardoor is het toestel wel een tientje goedkoper (139,95 euro). De versie mét WiFi is overigens makkelijk te herkennen aan de korte antenne.
Al bij al ziet de Foscam D8(E)T er best stoer uit, en ook met de bouwkwaliteit zit het wel snor. De fabrikant gaat er prat op dat de camera ‘IK10-vandalismebestendig’ is. IK10 is de hoogste norm voor schokbestendigheid van elektronica en armaturen, en wil zeggen dat het toestel echt wel tegen een stootje kan. Aan de andere kant lijkt ‘vandalismebestendig’ ons relatief: we hebben het niet geprobeerd, maar tegen een paar meppen van een baseballknuppel lijkt deze camera ons niet echt opgewassen. Tip van het huis: bevestig ’m hoog genoeg, waar tuig er niet bij kan; dan heb je in elk geval al wat goede beelden, mochten de onverlaten onverhoopt niet het hazenpad kiezen, en de camera toch onbruikbaar willen maken.
Gebruik en app
De softwarematige installatie zou vrij eenvoudig moeten verlopen, via de Foscam-app: draadloos netwerk selecteren, wachtwoord invoeren, en de aanwijzingen volgen. Maar op onze OnePlus 13-telefoon (met Android) liep het bij de laatste stap herhaaldelijk mis, en kregen we de camera maar niet aan de praat. Voor dat soort scenario’s houden we steevast een iPad binnen handbereik en stelden we – niet voor het eerst – vast dat Apple-devices over het algemeen wat minder moeite hebben met zulke configuratie-issues. Voor de volledigheid: eenmaal ‘up and running’ werkte ook de Android-app verder vlekkeloos.
Vanuit het hoofdscherm heb je direct toegang tot de belangrijkste functies van de Foscam D8T. Zo kan je handmatig een snapshot of video-opname maken, de camera liefst 350° draaien (pannen) of 70 graden kantelen (tilten), en de microfoon in- of uitschakelen. Het toestel ondersteunt full-duplex tweeweg-audio. Dat betekent dat je kan meeluisteren én terugpraten, bijvoorbeeld om de kersvers gedetecteerde koerier nog wat instructies te geven. Ook handig: bij het pannen en tilten is het mogelijk om favoriete cameraposities vast te leggen. Op die manier kan je met een druk op de knop een ander gebied in beeld nemen, zonder manueel naar dat punt te moeten navigeren (wat bij een matige verbinding wél heel langzaam gaat).
Wat evenmin onvermeld mag blijven, is de sirene. Die is handmatig te activeren, zodra je een notificatie van een (vermoedelijke) calamiteit ontvangt, maar werkt desgewenst ook samen met de afwezigheidsmodus van de camera. Enige voorzichtigheid is hier wel geboden; je wil het buurmeisje dat haar bal uit je tuin komt halen niét de stuipen op het lijf jagen.
Kwaliteit
Twee dingen vallen onmiddellijk op in de app. Allereerst is dat het haarscherpe beeld, met realistische kleuren en een puik contrast. Het donkere glas van de beschermkap heeft ook helemaal geen negatief effect op het beeld. Integendeel, in deze prijsklasse zien opnames er zelden zo goed uit.
De andere vaststelling is dat de stream – zelfs bij een mobiele dataverbinding – zo goed als geen last heeft van lag (een hinderlijke vertraging) en dat ook haperingen heel uitzonderlijk zijn. Mocht de footage toch even wat minder vloeiend worden, dan kan je overwegen om tijdelijk terug te schakelen van UHD- naar Full HD-kwaliteit, wat minder hoge eisen aan de verbinding stelt. Maar dat bleek tijdens onze testperiode eigenlijk nooit nodig.
Ook op de bouwkwaliteit valt weinig aan te merken: zowel de camera – waterdicht uiteraard – als de muurbeugel voelen solide aan, en die IK10-certificatie krijg je als fabrikant uiteraard ook niet zomaar in de schoot geworpen.
Ai en de cloud
Voor de opslag van opgenomen videobeelden beschikt deze Foscam over een microSD-kaartslot, voor media tot 512 MB. Dat kost je niets, behalve het kaartje zelf. Je kan ook kiezen voor de cloudservice van de fabrikant, die met een gratis proefperiode van 30 dagen komt. Die dienst omvat niet alleen opslag, maar ook flink wat premiumfuncties, zoals AI-meldingen, een dagelijkse videosamenvatting, versleutelde back-ups en meer. Het vleugje kunstmatige intelligentie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de camera een duidelijk onderscheid maakt tussen de detectie van personen, voertuigen, dieren en pakketjes.
Wil je deze meer geavanceerde mogelijkheden na de proefperiode behouden, samen met zeven dagen veilige cloudopslag, video’s van gebeurtenissen en slimme overzichten, dan betaal je daarvoor 6,99 euro per maand. Neem je genoegen met drie dagen veilige opslag en videowaarschuwingen, dan volstaat het Basic-abonnement van 3,59 euro per maand.
Overigens ben je voor alle meldingen, de bediening, live-meekijksessies en het herbekijken van video’s niet geketend aan het relatief kleine smartphonescherm. Met het gratis Foscam Video Management System (VMS), een stukje software voor Windows en macOS, beheer je het hele bewakingssysteem via een overzichtelijke interface op je computer – met de mogelijkheid om uit te breiden naar liefst 36 camera’s!
Conclusie
We zijn behoorlijk enthousiast over deze D8T Security Camera, die zo goed als alle boxes aftikt. Beeld- en bouwkwaliteit zijn top, de pan/tilt-functie is een fijne extra, fabrikant Foscam heeft zijn software op orde (voor smartphone én computers) en de prijs valt goed mee. De minpunten beperken zich tot wat gehannes met de Android-app en een – wat ons betreft – te korte voedingskabel.
Helaas heb je voor vrijwel elke bewakingscamera tegenwoordig wel een betaald abonnement nodig om álles uit de kast te halen, en dat is bij de Foscam D8T niet anders. Al valt de prijs van de meest uitgebreide formule (6,99 euro per maand) nog wel mee in vergelijking met, bijvoorbeeld, het Standard-abonnement van Google Nest, waarvoor je sinds kort al 10 euro per maand moet ophoesten. Je doet er wel goed aan om die abonnementen even met elkaar te vergelijken, want vaak bevatten juist dié de features die het verschil maken.
Redacteur: Michel van der Ven
Beoordeling
Foscam D8T
- Puike beeldkwaliteit
- Vloeiende beelden, reageert snel
- Pannen en tilten
- Degelijk gebouwd
- Android-configuratie lukte niet meteen
- Voedingskabel aan de korte kant
Beoordeling Foscam D8T
We zijn behoorlijk enthousiast over deze D8T Security Camera, die zo goed als alle boxes aftikt. Beeld- en bouwkwaliteit zijn top, de pan/tilt-functie is een fijne extra, fabrikant Foscam heeft zijn software op orde (voor smartphone én computers) en de prijs valt goed mee. De minpunten beperken zich tot wat gehannes met de Android-app en een – wat ons betreft – te korte voedingskabel.
Helaas heb je voor vrijwel elke bewakingscamera tegenwoordig wel een betaald abonnement nodig om álles uit de kast te halen, en dat is bij de Foscam D8T niet anders. Al valt de prijs van de meest uitgebreide formule (6,99 euro per maand) nog wel mee in vergelijking met, bijvoorbeeld, het Standard-abonnement van Google Nest, waarvoor je sinds kort al 10 euro per maand moet ophoesten. Je doet er wel goed aan om die abonnementen even met elkaar te vergelijken, want vaak bevatten juist dié de features die het verschil maken.
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