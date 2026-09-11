Review: Foscam D8T – Een ‘onverwoestbaar’ oogje in het zeil

Design en installatie

De DT8, verkrijgbaar in zwartwit of volledig zwart, is een camera van het dome-type. Je monteert hem bij voorkeur met de bolvormige bescherming naar beneden gericht. Lukt het niet om het toestel rechtstreeks te bevestigen, bijvoorbeeld onder een overkapping, dan levert Foscam voor 34,94 euro een hoogwaardige Wall Mount Bracket. Aan de camera bengelt één kabel, die een halve meter verderop opsplitst in drie kabels: een met een aansluiting voor de stroomadapter, een Ethernetconnector én een kabel met aan het uiteinde een resetknopje. Idealiter werk je deze kabels onzichtbaar weg achter de camera of de muurbeugel, via een gat in de wand of overkapping.

De kabel van de stroomadapter vinden we met anderhalve meter aan de korte kant. Zelfs met het stukje kabel van de camera erbij, heb je al gauw een verlengkabel nodig om een stopcontact te bereiken. Als WiFi geen must is, kijk je daarom best ook eens naar de Foscam D8ET: dezelfde camera, maar dan in een uitvoering die van stroom voorzien wordt via Power over Ethernet: stroom en data via slechts één kabel, en zonder stopcontact. Draadloze connectiviteit ontbreekt bij dit model, maar daardoor is het toestel wel een tientje goedkoper (139,95 euro). De versie mét WiFi is overigens makkelijk te herkennen aan de korte antenne.

Al bij al ziet de Foscam D8(E)T er best stoer uit, en ook met de bouwkwaliteit zit het wel snor. De fabrikant gaat er prat op dat de camera ‘IK10-vandalismebestendig’ is. IK10 is de hoogste norm voor schokbestendigheid van elektronica en armaturen, en wil zeggen dat het toestel echt wel tegen een stootje kan. Aan de andere kant lijkt ‘vandalismebestendig’ ons relatief: we hebben het niet geprobeerd, maar tegen een paar meppen van een baseballknuppel lijkt deze camera ons niet echt opgewassen. Tip van het huis: bevestig ’m hoog genoeg, waar tuig er niet bij kan; dan heb je in elk geval al wat goede beelden, mochten de onverlaten onverhoopt niet het hazenpad kiezen, en de camera toch onbruikbaar willen maken.