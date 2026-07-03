Review: JBL Live 780NC – JBL-koptelefoon is in alle stilte modieus

De Live 780NC is slechts een van vijf nieuwe hoofdtelefoons die JBL recent presenteerde. Als deel van hun lentecollectie, zou je kunnen stellen. Een woord uit de modewereld erbij halen lijkt misschien bij de haren gegrepen, maar nee, hoor. Het Amerikaanse merk houdt wel echt een oog op wat er op dat vlak leeft. Dat merk je meteen bij deze nieuwe over-ears met noise-cancelling. Los van de nieuwe techniek aan boord, valt vooral op in hoeveel kleuren de Live 780NC beschikbaar is. Niets nieuw voor JBL, die zowel voor zijn Bluetooth-speakers als koptelefoons graag voorziet in hippe kleuropties. In dit geval kun je de nieuwe hoofdtelefoon krijgen in oranje, lilapaars of donkergroen. Als dat te extravert is voor jou, kun je de Live 780NC eveneens krijgen in het wit, zwart of in een stijlvolle sand-editie.

De Live 780NC, opvolger van de Live 770NC, moet consumenten lokken die wel een draadloze hoofdtelefoon met degelijke noise-cancelling willen maar niet voor een premiummodel willen gaan. Het is dus geen uitdager voor de topmodellen van Apple, Bose of Sony, die taak is weggelegd voor JBL’s eigen Tour One M3. Aan 179 euro is de Live 780NC veel vriendelijker geprijsd dan die toppers. Toch zit er veel techniek aan boord, zoals een accu die 50 uur meegaat met NC ingeschakeld. Het is ook een JBL-traditie om bij een middenklasser veel functies te bieden, zoals ruimtelijke audio en personaliseerbare audio. Dat zijn troeven die niet iedereen belangrijk vindt, maar in elk geval niet bij elke concurrent op dit prijspunt te vinden zijn. Kortom, deze koptelefoon moet hip zijn – maar ook veel bieden.