Review: JBL Live 780NC – JBL-koptelefoon is in alle stilte modieus

De over-ears Live 780NC is de ‘grote broer’ van de vernieuwde Live-lijn van JBL. Voorzien van grote kussens, hippe kleurtjes en verrassend veel functionaliteit voor de prijs, wil JBL aantonen dat je geen hoofdprijs moet betalen voor een NC-hoofdtelefoon.
De Live 780NC is slechts een van vijf nieuwe hoofdtelefoons die JBL recent presenteerde. Als deel van hun lentecollectie, zou je kunnen stellen. Een woord uit de modewereld erbij halen lijkt misschien bij de haren gegrepen, maar nee, hoor. Het Amerikaanse merk houdt wel echt een oog op wat er op dat vlak leeft. Dat merk je meteen bij deze nieuwe over-ears met noise-cancelling. Los van de nieuwe techniek aan boord, valt vooral op in hoeveel kleuren de Live 780NC beschikbaar is. Niets nieuw voor JBL, die zowel voor zijn Bluetooth-speakers als koptelefoons graag voorziet in hippe kleuropties. In dit geval kun je de nieuwe hoofdtelefoon krijgen in oranje, lilapaars of donkergroen. Als dat te extravert is voor jou, kun je de Live 780NC eveneens krijgen in het wit, zwart of in een stijlvolle sand-editie.
De Live 780NC, opvolger van de Live 770NC, moet consumenten lokken die wel een draadloze hoofdtelefoon met degelijke noise-cancelling willen maar niet voor een premiummodel willen gaan. Het is dus geen uitdager voor de topmodellen van Apple, Bose of Sony, die taak is weggelegd voor JBL’s eigen Tour One M3. Aan 179 euro is de Live 780NC veel vriendelijker geprijsd dan die toppers. Toch zit er veel techniek aan boord, zoals een accu die 50 uur meegaat met NC ingeschakeld. Het is ook een JBL-traditie om bij een middenklasser veel functies te bieden, zoals ruimtelijke audio en personaliseerbare audio. Dat zijn troeven die niet iedereen belangrijk vindt, maar in elk geval niet bij elke concurrent op dit prijspunt te vinden zijn. Kortom, deze koptelefoon moet hip zijn – maar ook veel bieden.
Wat
Draadloze koptelefoon met ruisonderdrukking
Driver
40 mm transducer
Bluetooth-codecs
Bluetooth 6.0 met SBC, AAC, LDAC, LC3
Autonomie
50 uur met NC
Extra's
Zachte etui, USB naar jack-kabel, Auracast, Spatial Audio
Gewicht
260 gram
Gewicht
260 gram
Prijs
179 euro
Verrassende luxe
Als je de Live 770NC naast de Live 780NC valt onmiddellijk op dat de nieuwe koptelefoon er waardevoller uitziet. Kunststof is vervangen door metaal bij de scharnierende beugel, de hoofdband is afgeronder en kleiner, en de driverbehuizingen ogen chiquer. Dit onderdeel lijkt uit metaal te zijn gemaakt, maar het is kunststof met een fraaie finish. Dat valt te verwachten op dit prijspunt (en er zijn ook praktische bezwaren tegen metalen behuizingen bij draadloze hoofdtelefoons). Het eindresultaat is een koptelefoon die aan 260 gram een pluimgewicht mag genoemd worden.
Een laag gewicht is cruciaal zodat je een koptelefoon lang kunt gebruiken. Even belangrijk zijn de hoofdband en oorkussens, de zaken die contact maken met je lichaam. Door de omvang van de kussens wordt de druk ruim verdeeld rond je oren. De keerzijde is wel dat de kussens behoorlijk groot zijn. Ze passen rond je oorschelpen, wat sommigen misschien ervaren als te groot en te bedekkend. Als het kwik stijgt naar tropische temperaturen, ga je dit inderdaad merken. Maar over-ears en 30°C plus temperaturen zijn nooit echt compatibel. Er is trouwens ook de Live 680NC met kleinere oorkussens voor wie een andere pasvorm prefereert.
Vlot te gebruiken bediening
Bij draadloze oordoppen maar ook sommige hoofdtelefoons is de bediening op het toestel soms wat obscuur. Hier is dat niet het geval. De meeste zaken doe je via fysieke knoppen aan de zijkant van de driverbehuizing. Zowel de volumeschakelaar als de knop om te wisselen tussen ruisonderdrukking en ‘ambient aware’ zijn op de tast te gebruiken. Er is maar een touch-knop: als je tikt op het rechteroor, dan kun je muziek pauzeren door een keer te tikken. Krijg je een oproep, dan accepteer je die door twee keer te tikken of weiger je het door de vinger op de touchoppervlakte te laten rusten. De bediening ervaarde ik als heel intuïtief, wat zeker niet altijd het geval is. Via de JBL Headphones-app kun je ook de bediening helemaal aanpassen.
Personi-Fi 3.0
Het is als je de bijhorende JBL Headphones-app opent dat je pas echt ontdekt hoeveel functionaliteit de Live 780NC biedt. Hier ontbreekt maar weinig van wat je op een premiummodel zou tegenkomen, zoals bij Sony’s WH-1000XM6. De ruisonderdrukking kan schakelen tussen een adaptieve modus of een niveau dat je handmatig instelt. JBL speelt hierbij ook een automatische compensatie-functie uit, dat detecteert hoe de hoofdtelefoon op je hoofd zit en de NC aanpast. Zo komen we nog opties tegen die quasi-enig zijn voor JBL. Het meest unieke is Personi-Fi, inmiddels toe aan versie 3.0. Het is een test ingebakken in de app die per kant je gehoor test. Niet per se omdat je ooit te dicht bij de speakers stond op een festival of kluste zonder oorbescherming. Maar even goed omdat iedereen vanaf 20 jaar een stukje gevoeligheid verliest voor bepaalde frequenties. Daarnaast is gehoor iets persoonlijk. Personi-Fi meet dat door je een soort gehoortest te laten doorlopen. Daarbij krijg je continue ruis te horen waarin af en toe bieptonen doorkomen. Zolang je die hoort laat je jouw vinger op het scherm. Het duurt even, op het einde krijg je een filter die je kunt uitproberen.
Features voor de toekomst
Heel wat fabrikanten gebruiken Qualcomm-chipsets en spelen daarom aptX (die eigendom zijn van de chipbakker) als ‘betere’ codecs uit. JBL doet dat niet. Standaard gebruikt de Live 780NC AAC, wat ook de beste en enige optie is voor Apple-toestellen. Op Android-apparaten kun je opteren voor een LDAC-modus. Dit zou betere geluidskwaliteit moet bieden, maar draagt een prijs. Als je voor LDAC kiest, kun je sommige zaken niet gebruiken. Personi-Fi onder andere, maar ook Spatial Sound (ruimtelijke audio). Spijtig dat je moet kiezen tussen functies die je eigenlijk allebei wil. Omdat JBL een supporter is van Auracast, verrast het niet dat Bluetooth LE een optie. Daarna kun je ook Auracast-uitzendingen beluisteren, afkomstig van een tv of JBL’s eigen Smart Tx-zender bijvoorbeeld.
Prestaties op een beter niveau
Van een hoofdtelefoon zoals de Live 780NC wil je én efficiënte noise-cancelling en een goede geluidskwaliteit. Op beide vlakken levert de JBL mooie resultaten, al is de ruisonderdrukking niet op het niveau van een topmodel. Dat is geen probleem bij omgevingen met matig geluid. Op kantoor, bij het thuiswerken met veel straatherrie buiten of in de trein, daar drukt de Live 780NC het vermoeiende lawaai grotendeels weg. De grote kussens helpen hierbij, waardoor vooral lage frequenties worden aangepakt. Wat prima is, want dat is het frequentiegebied dat het snelst moeheid in de hand werkt. Hogere geluiden – rinkelende telefoons, stemmen – komen matig gedempt door. Dit trouwens op het hoogste handmatige ANC-niveau, kies je voor een lager niveau of adaptief dan hoor je meer van je omgeving. Dat blijkt vaak een heel persoonlijke beslissing; niet iedereen houdt van sterke noise-cancelling. In de praktijk vond ik de noise-cancelling heel bruikbaar, ook bij het wandelen op straat. Ondanks de niet-ultieme NC, zou ik met de Live 780NC een lange vlucht aandurven; de meegeleverde audiokabel zou daarbij helpen om te verbinden met het mediasysteem van het vliegtuig.
Wie bij JBL-koptelefoons overvette bassen associeert en weinig anders, leeft in het verleden. Nu ja, als je voor de preset Extreme Bass kiest heb je dat wel. Bij de standaard Studio-geluidspreset krijg je echt een geslaagd mainstreamgeluid met aanwezige bassen. Dat laag is allesbehalve wollig, zodat de bassen bij een Trentemøller-track als Moan (Trentemøller Remix) zich mooi op het kruispunt tussen vet en goed omlijnd nestelden. Met de kekke muziek van Angine De Poitrine legde de Live 780NC een opwindende weergave neer, waarin het manische ritmegevoel perfect werd overgebracht zonder tussen de oren de knallen. Er is wel wat openheid, en dat laat je ook langer luisteren. Op z’n JBL’s is het een tuning met een zekere funfactor die best past bij pop en rockgenres, maar de koptelefoon laat zich gewillig tunen via de equalizer om iets meer lucht in het hoog toe te laten.
Ruimtelijke audio
Het vermelden waard is Spatial Audio, dat bij deze koptelefoon beter presteert dan in het verleden. Helemaal tippen aan de Apple AirPods Max of AirPods Pro 3 doet het niet, dat zijn ook referenties. Toch is de muziek-stand van Spatial Audio natuurlijker dan ooit, het doet muziek veel minder dun en schel klinken dan vroeger. Het hangt allemaal van het nummer en genre af, maar sommige muziek krijgt er meer een live-gevoel van. Bij films en games is de functie zelfs een aanrader, al vond ik de game-instelling ook bij films de veel betere keuze. De Live 780NC is prima getuned voor deze soorten content, wat onder andere bleek bij een paar afleveringen van Legends, een geweldige Britse Netflix-reeks dat zich in de jaren tachtig afspeelt – wat je ook merkt aan de sfeervolle soundtrack met The Cure, Jesus & Mary Chain, Transvision Vamp en vele anderen. Het allround-karakter van de Live 780NC was hier een troef, door zowel de muziek vol als de dialogen helder weer te geven. Met testfragmenten van Ready Player One en No Time To Die kwamen er ook meer actiegerichte video langs. Hier stond die lichte basnadruk van de Live 780NC garant voor een meer cinematische ervaring, al zou ik – opnieuw – wegblijven van de film-optie bij de Spatial Audio-functie.
Conclusie
Aan 179 euro is de Live 780NC zachter geprijsd dan de topmodellen van Bose, Sony en jawel, JBL zelf. Er zijn bepaalde vlakken waar je dat merkt, zoals qua accessoires of als het gaat om de noise-cancelling. Deze JBL verrast echter door heel veel te bieden van die duurdere premiumkoptelefoons, zoals een opwindende en toch gebalanceerde weergave die om meer draait dan bassen. De combinatie van ruisonderdrukking en grote oorkussens zorgt ervoor dat je van veel herrie bespaard blijft. Pendelen met de Live 780NC kan zeker, net als de hoofdtelefoon gebruiken bij videocalls. Het is dus een heel veelzijdig ding, dat ook sterk een modieuze kaart trekt. Kleuren zijn er in elk geval genoeg!
8.5
Beoordeling JBL Live 780NC
Pluspunten
Uitstekend draagcomfort
Veel functies van een topmodel
Ruimtelijke audio met muziek en games
Goede accuduur
Spraakkwaliteit in niet-luidruchtige omgevingen
Minpunten
Grote oorkussens zijn niet voor iedereen
Geen lossless codec
Weinig accessoires meegeleverd
Beoordeling JBL Live 780NC
Aan 179 euro is de Live 780NC zachter geprijsd dan de topmodellen van Bose, Sony en jawel, JBL zelf. Er zijn bepaalde vlakken waar je dat merkt, zoals qua accessoires of als het gaat om de noise-cancelling. Deze JBL verrast echter door heel veel te bieden van die duurdere premiumkoptelefoons, zoals een opwindende en toch gebalanceerde weergave die om meer draait dan bassen. De combinatie van ruisonderdrukking en grote oorkussens zorgt ervoor dat je van veel herrie bespaard blijft. Pendelen met de Live 780NC kan zeker, net als de hoofdtelefoon gebruiken bij videocalls. Het is dus een heel veelzijdig ding, dat ook sterk een modieuze kaart trekt. Kleuren zijn er in elk geval genoeg!
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