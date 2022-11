Zo zorg je dat al je smarthome-apps je telefoon niet ‘vervuilen’

Geef ze duidelijkere namen

Maar: welke app was ook alweer waarvoor bedoeld? De app van de slimme lampen van de Action heet bijvoorbeeld helemaal geen Action (laat staan dat erbij staat om welke gadget het gaat), maar LSC Smart Connect. Gelukkig kun je apps andere namen geven, al gaat dat niet zo makkelijk als even langer op de app duwen. Het hangt van je besturingssysteem af of dat kan, maar gebruik je de Nova Launcher, dan kun je het wel doen door even op de app te duwen en naar ‘edit’ te gaan. Op die manier kun je bijvoorbeeld de titel LSC veranderen in ‘slimme lampen Action’ of misschien zelfs alleen ‘Keukentafellamp’. Zo maak je het voor jezelf wat overzichtelijker en duidelijker, dan al die apps met hun vage namen.

Gebruik apps waarin ze samenkomen

Gebruik je een smarthomeplatform, zoals SmartThings, dan kun je veel gadgets laten samenkomen in één app. Dat scheelt weer, want je kunt die app bijvoorbeeld wel op je startscherm zetten zodat je snel bij je smarthomemogelijkheden bent, zonder dat je voor elk apparaat een aparte app hoeft te gebruiken. Mocht het wel nodig zijn om alsnog per gadget een app te hebben, dan kun je ze alsnog laten samenkomen in zo’n smarthomeplatform-app, en zet je de rest van de apps gewoon in een mapje waarin je waarschijnlijk zelden hoeft te kijken. Naast SmartThings zijn onder andere Apple HomeKit voor iOS en Google Home voor Android goede opties om op één plek zoveel mogelijk slimme apparaten aan te sturen.