Slimme robot-zwembadreiniger van ECOVACS gelanceerd

ECOVACS, bekend van diverse slimme robots voor huishoudtaken , brengt de ULTRAMARINE P1 uit. Dit is een robot-zwembadreiniger die grondig de bodem, wanden, plateaus en hellingen van het zwembad reinigt. Dankzij een krachtige motor en een geoptimaliseerd S-flow anti-verstoppingskanaal verwijdert de robot-zwembadreiniger bladeren, zand en ander vuil uit het hele zwembad. Het Dual-Layer Filter reinigt de waterstroom en vangt meer dan 10 soorten vuil op, met een opname-efficiëntie tot 99%. Vier onafhankelijk werkende rolborstels aan de voor- en achterkant schrobben de wanden en zorgen continu voor goed contact met het zwembadoppervlak. De ULTRAMARINE P1 levert consistente prestaties, met reinigingscycli tot 3 uur in de Eco-modus en een bereik tot 180 m² in één laadbeurt. Het SmartNavi Intelligent Navigation System volgt de positie van de robot en plant efficiënte schoonmaakroutes, waardoor onnodige overlap en willekeurige botsingen worden beperkt. Via de Smart App kunnen gebruikers verschillende reinigingsmodi kiezen en flexibele schema’s instellen die passen bij hun behoeften.

Technische specificaties

Dual-Layer Filter: combineert een buitenste gaaslaag van 180 micron met een ultrafijn binnenfilter van 3 micron om de waterstroom te reinigen.

10-tier Durability System, waaronder: Fundamental Protection Layer: bestand tegen chloor, UV-straling, corrosie en slijtage. Advanced Core Sealing Layer: volledige IP68-waterdichtheid voor veilige werking onder water. Intelligent Navigation & Protection System: voorkomt vastlopen en vermindert mechanische slijtage.

Gebruiksvriendelijk ontwerp: eenvoudig te reinigen filtermand en onderhoudsvriendelijke onderdelen.

5200 mAh lithiumbatterij voor consistente prestaties en ruime dekking op één laadbeurt.

SmartNavi Intelligent Navigation System, aangestuurd door een IMU-sensor.

Prijzen en beschikbaarheid

De ECOVACS ULTRAMARINE P1 zal verkrijgbaar zijn voor € 549 bij bol en Coolblue. Een lanceerdatum is nog niet bekend.