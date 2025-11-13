Gemini for Home vervangt Google Assistant op je Home- en Nest-speakers

Wie gebruikt er nog een Google Home-speaker tegenwoordig? Het is een vraag die ook wij onszelf op de redactie stellen. Sinds enkele jaren werkt het steeds minder goed. De ‘slimme’ assistent begrijpt je op de meest simpele vragen niet meer of je kan ineens je smarthome niet meer goed bedienen. Nu was al duidelijk dat Google vol aan het inzetten is op de nieuwe generatie met Gemini, maar dat je slimme speakers en slimme displays al jaren niet goed meer werken is Google echt aan te rekenen.
In eerste instantie was het helemaal niet de bedoeling dat Gemini de Google Assistant op je slimme speaker zou vervangen. Inmiddels is duidelijk dat dit toch gaat gebeuren. Het werkt inmiddels redelijk goed op je smartphone en alhoewel er nog altijd verbeterpunten zijn is Gemini toch echt een stukje slimmer dan de oude Google Assistent. Onder de naam ‘Gemini for Home’ komt het nieuwe AI-taalmodel nu ook naar alle slimme speakers van het merk toe. Ja, zelfs de allereerste generatie. Gemini komt naar:
Google Home (2016)
Google Home Mini (2017)
Google Home Max (2017)
Nest Mini (2019)
Nest Audio (2020)
Nest Hub (2018)
Nest Hub Max (2019)
Nest Hub (2021)
Ook de slimme beveiligingscamera’s, videodeurbellen en zelfs de wifi-punten krijgen meerdere invloeden van Gemini te verwerken. En uiteraard de Google Home-app zelf.
Gemini moet je beter begrijpen
Gemini for Home moet de volgende stap voor de slimme speakers worden. Het nieuwe taalmodel moet de context veel beter begrijpen en de gebruiker veel beter leren kennen. Ook bij vage commando’s moet Gemini toch weten, aan de hand van eerdere ervaringen, wat de gebruiker precies wil en daar ook correct op inspringen. Zie het dus als de Google Assistent, maar dan met extra’s. De basis moet dus ook gewoon goed werken.
Naast de reguliere Gemini for Home is daar ook Gemini Live. Dit is de echte chatbot waarmee je live conversaties kunt voeren. We zijn zelf vorig jaar uitgebreid aan de slag geweest met Gemini Live. Inmiddels zijn we alweer ruim een jaar verder en het is echt indrukwekkend hoe het werkt. Bij vlagen heb je al echt het idee een volledig gesprek te voeren. Gemini Live komt dus ook naar de slimme speakers en displays van Google toe, maar niet naar allemaal. Alleen de tweede generatie krijgt ook Gemini Live. Dat zijn de Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub en de Nest Hub Max. Let wel, je moet wel een betaald abonnement hebben om ook Gemini Live op je slimme speakers te krijgen. Dat abonnement kost 10 dollar per maand.
Wanneer komt Gemini naar de Google-speakers?
Inmiddels kan men in de Verenigde Staten al aan de slag met Gemini op de Google-speakers en -displays. De ervaringen zijn tot nu toe wisselend. Ja, je slimme speaker is ineens veel slimmer, maar de basis werkt nog niet helemaal lekker. Dan voer je weer een compleet gesprek, maar werkt een simpel basiscommando als je slimme lampen aanzetten juist weer niet. Google is er druk mee bezig om al deze problemen op te lossen voordat de uitrol ook naar andere landen komt. Het plan is nu begin 2026 wanneer Google de uitrol van Gemini ook naar geselecteerde andere landen gaat brengen. Of Nederland en België hier bij gaan horen is nog niet bekend.
