Gemini for Home vervangt Google Assistant op je Home- en Nest-speakers

Wie gebruikt er nog een Google Home-speaker tegenwoordig? Het is een vraag die ook wij onszelf op de redactie stellen. Sinds enkele jaren werkt het steeds minder goed. De ‘slimme’ assistent begrijpt je op de meest simpele vragen niet meer of je kan ineens je smarthome niet meer goed bedienen. Nu was al duidelijk dat Google vol aan het inzetten is op de nieuwe generatie met Gemini, maar dat je slimme speakers en slimme displays al jaren niet goed meer werken is Google echt aan te rekenen.

In eerste instantie was het helemaal niet de bedoeling dat Gemini de Google Assistant op je slimme speaker zou vervangen. Inmiddels is duidelijk dat dit toch gaat gebeuren. Het werkt inmiddels redelijk goed op je smartphone en alhoewel er nog altijd verbeterpunten zijn is Gemini toch echt een stukje slimmer dan de oude Google Assistent. Onder de naam ‘Gemini for Home’ komt het nieuwe AI-taalmodel nu ook naar alle slimme speakers van het merk toe. Ja, zelfs de allereerste generatie. Gemini komt naar:

Google Home (2016)

Google Home Mini (2017)

Google Home Max (2017)

Nest Mini (2019)

Nest Audio (2020)

Nest Hub (2018)

Nest Hub Max (2019)

Nest Hub (2021)

Ook de slimme beveiligingscamera’s, videodeurbellen en zelfs de wifi-punten krijgen meerdere invloeden van Gemini te verwerken. En uiteraard de Google Home-app zelf.