Technics introduceert nieuwe kleurvarianten voor SL-40CBT platenspeler

Technische eigenschappen en connectiviteit

De SL-40CBT is uitgerust met een kernloze directe aandrijving met digitale aansturing voor de rotatieprecisie en beschikt over een S-vormige aluminium toonarm. Het model wordt speelklaar geleverd inclusief een Audio Technica AT-VM95C element en is voorzien van een ingebouwde Phono-MM-voorversterker. Dankzij de ingebouwde Bluetooth-functionaliteit is het bovendien mogelijk om de muziek van vinylplaten draadloos rechtstreeks naar audioapparaten of een hoofdtelefoon te streamen.

Beschikbaarheid

De nieuwe blauwe en witte varianten van de SL-40CBT zijn vanaf september 2026 beschikbaar in Europa via geautoriseerde Technics-retailers.