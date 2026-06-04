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Technics introduceert nieuwe kleurvarianten voor SL-40CBT platenspeler

04 juni 2026 1 Minuut 0 Reacties
Technics

Technics heeft tijdens de High End 2026-beurs in Wenen twee nieuwe kleuruitvoeringen aangekondigd voor de SL-40CBT Direct Drive platenspeler. Naast de bestaande kleuren zwart, grijs en terracotta bruin, wordt het model leverbaar in het blauw en wit. Met deze uitbreiding wil de fabrikant inspelen op de vraag naar designgeoriënteerde platenspelers, na de eerste marktintroductie van het model in september 2025.

Technics

Technische eigenschappen en connectiviteit

De SL-40CBT is uitgerust met een kernloze directe aandrijving met digitale aansturing voor de rotatieprecisie en beschikt over een S-vormige aluminium toonarm. Het model wordt speelklaar geleverd inclusief een Audio Technica AT-VM95C element en is voorzien van een ingebouwde Phono-MM-voorversterker. Dankzij de ingebouwde Bluetooth-functionaliteit is het bovendien mogelijk om de muziek van vinylplaten draadloos rechtstreeks naar audioapparaten of een hoofdtelefoon te streamen.

Beschikbaarheid

De nieuwe blauwe en witte varianten van de SL-40CBT zijn vanaf september 2026 beschikbaar in Europa via geautoriseerde Technics-retailers.

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