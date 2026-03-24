Review: Nuki Keypad 2 met NFC – Meer smaken om je deur te openen

Twee wegen naar NFC: Een belangrijk verschil

Het is cruciaal om te begrijpen dat de werking van de NFC-functie afhankelijk is van je huidige smart home-setup. Er zijn namelijk twee manieren om Tap to Unlock te gebruiken, en die kun je niet tegelijkertijd gebruiken:

Smart Home Mode: Dit werkt via de Apple Home Key of Samsung Wallet. Het grote voordeel? Je telefoon kan vergrendeld blijven en de deur opent snel. De keerzijde is dat je een Matter-compatibele hub nodig hebt (zoals een Apple TV 4K of een specifieke SmartThings-hub).

Nuki App Mode: Heb je geen geschikte hub, of gebruik je bijvoorbeeld Homey (dat op dit moment nog niet wordt ondersteund voor deze specifieke functie)? Dan ben je aangewezen op de Nuki App Mode. Hierbij heb je geen hub nodig, maar moet je wel je telefoon ontgrendelen voordat je tapt, vergelijkbaar met een mobiele pinbetaling.

Omdat wij in onze testomgeving met Homey werken en de specifieke Apple/Samsung-hubs niet voorhanden hadden, hebben we de Keypad 2 getest in de Nuki App Mode. Hoewel dit de ‘uitgeklede’ versie is, geeft het wel een goed beeld van de hardware-prestaties van de NFC-chip. Zodra we de Smart Home-modus kunnen testen, vullen we deze review aan.

Installatie en de zoektocht naar de ‘sweet spot’

De fysieke installatie is zoals we van Nuki gewend zijn: binnen enkele minuten hangt het kastje en is het gekoppeld. Ook het aanmaken van gebruikers voor codes en vingerafdrukken verloopt vlekkeloos.

Het instellen van de nieuwe Tap to Unlock-functie was in het begin echter even zoeken. Allereerst omdat de gekozen modus in ons geval niet werd opgeslagen en een foutmelding gaf. Na diverse pogingen lukte het echter wel. De NFC-chip in smartphones zit daarnaast niet bij elk model op dezelfde plek.

Bij onze test met een iPhone 15 Pro Max bleek de plaatsing vrij nauw te luisteren: we moesten de iPhone schuin, met het camera-eiland tegen de knop van de Keypad houden, voordat de verbinding tot stand kwam. Het vergt in het begin dus wat ‘trial and error’ voordat je precies weet hoe je je toestel moet positioneren.

De praktijk: vingerafdruk vs. NFC

Eenmaal ingesteld werkt het systeem stabiel. Toch merkten we in deze App-modus een duidelijk verschil in snelheid. Omdat je het scherm van je telefoon eerst moet ontgrendelen en het vervolgens een paar seconden duurt voordat Nuki het commando verwerkt, blijft de vingerafdrukscanner in de praktijk vaak sneller.

Heb je je telefoon echter al in je hand terwijl je naar de deur loopt, dan is de NFC-optie een prima alternatief. De echte meerwaarde verwachten we echter pas in de Smart Home-modus (via de Wallet), omdat de stap van het ontgrendelen daar wegvalt.

Conclusie

De Nuki Keypad 2 met NFC is een leuke gadget die je weer een extra optie geeft om je huis binnen te komen, naast de bestaande pincode en vingerafdruk. De prijs? Die is met 179 euro 20 euro hoger dan de standaard Keypad 2. Is het de upgrade waard? Als je puur bent aangewezen op de Nuki App-modus, dan is de vingerafdrukscanner efficiënter. De accessoire wordt pas echt interessant wanneer je gebruik kunt maken van de Smart Home-modus via een Matter-hub. Het is in ieder geval een fijne gedachte dat Nuki deze extra laag van flexibiliteit toevoegt aan een product dat al erg compleet was.

Voor Tap to Unlock met puur de Nuki-app zou ik zelf de upgrade niet snel doen. Wel wanneer het slot (wat al via Matter en Thread in mijn smarthome zit) ook op die manier met het Keypad kan communiceren.