Hét antwoord op dynamische stroomprijzen? De Zendure SolarFlow 2400 AC+ in de praktijk getest

Thuistest 1

Mark en Saskia testen de Zendure SolarFlow 2400 AC+ samen met hun kinderen Steffan (19) en Wendy (17). Het gezin is sinds drie jaar van het gas af, kookt op inductie, verwarmt met een all-electric warmtepomp en heeft sinds kort een elektrische auto met eigen laadpaal. De zuid-oost-opstelling op het dak wekt op jaarbasis ongeveer 9.000 kWh op. De vraag: kan de SolarFlow 2400 AC+ de pieken van koken en de game-pc van Steffan opvangen, en hoe lang houdt één volle batterij het ’s avonds vol?

Uitpakken en installatie

De accu en de P1-meter worden apart geleverd. De basisset is een omvormer met geïntegreerde batterij van 2,88 kWh en weegt 27 kilo. In de doos zitten verder een voedingskabel van 3 meter, montagemateriaal voor een eventuele extra batterij en een foldertje met veiligheidsvoorschriften en een QR-code naar de handleiding. De accu ziet er stevig uit, is netjes afgewerkt en dankzij de verzonken handvaten goed te tillen. Met afmetingen van 44 × 36 × 20 cm valt hij in de woonkamer nauwelijks op.

De QR-code verwees naar de internationale Zendure-site, waar de handleiding van de 2400 AC+ tijdens onze test nog niet beschikbaar was. Uiteindelijk gevonden op Zendure.nl. Na het aansluiten bleek de accu al voor meer dan de helft opgeladen. De wifi-antenne is sterk genoeg om verbinding te maken op een plek waar ons signaal niet al te goed is.

Omdat de Zendure-P1-meter later werd geleverd, startten we met onze bestaande HomeWizard-meter. Die wordt officieel ondersteund, maar verscheen bij de initiële installatie niet in de lijst van te selecteren apparaten. Pas na het afronden van de installatie konden we de meter alsnog toevoegen. Hij werkte eerst niet, omdat hij niet op hetzelfde 2,4 GHz-netwerk zat als de accu. Daar had de app best een melding over mogen geven.

De modi: weinig verschil in de praktijk

In de app kun je kiezen uit meerdere laad- en ontlaadstrategieën. Voor onze situatie kwamen drie modi in aanmerking: Automodus met HEMS, Slimme-metermodus en AI ZENKI. De toelichtende teksten zijn niet altijd even duidelijk; ik had het fijner gevonden als de app op basis van een paar vragen zelf een modus zou voorstellen.

We zijn begonnen met de Automodus in combinatie met de HomeWizard-meter. De accu reageert snel: als een zware verbruiker aanslaat, past het ontlaadvermogen zich binnen een paar seconden aan. Het ontladen start, afhankelijk van de bewolking, tussen 18:00 en 20:00 uur. Als Steffan gamet is de batterij rond 00:00 tot 02:00 uur leeg. Op avonden zonder game-pc komen we met de batterij vanaf half mei de nacht door.

Na een aantal dagen testen meldde de app een DSP-communicatiestoornis (foutcode 6). Er kwam geen pushmelding en zelfs bij het openen van de app was er niets te zien. Het rode knipperende bliksemschicht op het led-display verdwijnt na een paar minuten, en in de handleiding staat over die melding niet meer dan “controleer de app voor meer details”. Een overzicht met foutcodes ontbreekt. Via de chat met de klantenservice kwamen we er niet uit; uiteindelijk loste een reset het op.

Na de switch naar de Zendure-P1-meter werkte alles vrijwel direct. De Slimme-metermodus moet sneller reageren dan de Automodus, maar in de praktijk merkten we geen verschil. De AI-modus ZENKI had volgens de app na drie dagen ons verbruikspatroon in kaart, maar ook hier zien we geen ander gedrag dan bij de eerdere modi. De voorspellingsgrafiek klopt zelden: zo gaf de app op een bewolkte dag eerst aan dat de batterij 24 uur lang onder de 20% zou blijven, en een uur later dat hij zes uur lang op 100% zou staan.

Wat ons in alle modi opvalt: de batterij wisselt soms minutenlang heen en weer tussen laden en ontladen voor kleine vermogens (110 watt of minder). Ook bij 98% gaat hij vaak meteen weer aan om de laatste 2% bij te laden, terwijl er later op de dag nog ruim aanbod van de zonnepanelen is. Voor de levensduur lijkt dat onnodig.

De app: nuttig, maar nog niet af

Het openingsscherm toont de huidige energiestromen schematisch. Het probleem: het terugleveren van de zonnepanelen staat altijd op 0 watt, omdat de zonnepanelen niet rechtstreeks aan de Zendure-omvormer zijn gekoppeld en de eigen omvormer niet aan de app kan worden toegevoegd. Daardoor klopt het besparingsbedrag niet en blijven CO₂-besparing en energieproductie op nul. Het off-grid-stopcontact zien we ook altijd in beeld, terwijl we het niet gebruiken.

De grafieken zelf (op- en ontladen, oplaadniveau, thuisverbruik, teruglevering) geven prima inzicht en zijn instelbaar per dag, week, maand of jaar. Wat we missen is een directe scrollweergave van alle relevante grafieken, een full-screen-modus die meedraait bij kantelen, en — vooral — meer aandacht voor de batterij zelf: laadcycli, celbalancering, temperatuur, degradatie.

Resultaat en hoe nu verder

Tussen 4 en 26 mei ontlaadde de batterij 41 kWh en laadde hij via de zonnepanelen 51 kWh op. Er ging 106 kWh van het net en 445 kWh weer terug. Voor ons is duidelijk dat we toe willen naar een grotere opstelling op een eigen groep. Op de kortste dagen leveren onze panelen al snel meer dan 800 watt terug; op een eigen groep kan de batterij met 2.400 watt veel sneller laden en bovendien de pieken van zware apparaten beter opvangen.

Onze voorkeur: starten met 5,28 kWh, en in de winter kijken hoe vaak die nog leeg komt als de warmtepomp ook draait. Het modulaire karakter van de 2400 AC+ is een echte plus, al wordt het systeem bij uitbreiding wel te hoog voor de woonkamer en moet het dan ook aan de muur worden bevestigd. Een geschikte plek vinden — niet op een vluchtroute — is voor ons nog een puzzel. Bij een dynamisch contract of bloktarieven met meer dan 20% prijsverschil zou verdere uitbreiding ook interessant kunnen worden.