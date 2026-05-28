Hét antwoord op dynamische stroomprijzen? De Zendure SolarFlow 2400 AC+ in de praktijk getest

In onze round-up van de vier thuistests zetten we de belangrijkste conclusies van alle huishoudens naast elkaar. Wil je weten waarom we deze opzet hebben gekozen, hoe het product werkt en wat de overkoepelende conclusies zijn? Begin daar.
Een paar maanden geleden riepen we op FWD.nl lezers op om mee te doen aan een thuistest van de Zendure SolarFlow 2400 AC+. Niet onze redactie in een testopstelling, maar de batterij wekenlang in een echt huis: bij gezinnen met zonnepanelen, een warmtepomp, een puberzoon die laat gamet, of juist een pensionado die zijn dag rustig rond de zon indeelt. Vier testers gingen aan de slag — en stuurden ons hun ervaring. Hieronder lees je de bevindingen van één van hen.
Thuistest 1
Mark en Saskia testen de Zendure SolarFlow 2400 AC+ samen met hun kinderen Steffan (19) en Wendy (17). Het gezin is sinds drie jaar van het gas af, kookt op inductie, verwarmt met een all-electric warmtepomp en heeft sinds kort een elektrische auto met eigen laadpaal. De zuid-oost-opstelling op het dak wekt op jaarbasis ongeveer 9.000 kWh op. De vraag: kan de SolarFlow 2400 AC+ de pieken van koken en de game-pc van Steffan opvangen, en hoe lang houdt één volle batterij het ’s avonds vol?
Uitpakken en installatie
De accu en de P1-meter worden apart geleverd. De basisset is een omvormer met geïntegreerde batterij van 2,88 kWh en weegt 27 kilo. In de doos zitten verder een voedingskabel van 3 meter, montagemateriaal voor een eventuele extra batterij en een foldertje met veiligheidsvoorschriften en een QR-code naar de handleiding. De accu ziet er stevig uit, is netjes afgewerkt en dankzij de verzonken handvaten goed te tillen. Met afmetingen van 44 × 36 × 20 cm valt hij in de woonkamer nauwelijks op.
De QR-code verwees naar de internationale Zendure-site, waar de handleiding van de 2400 AC+ tijdens onze test nog niet beschikbaar was. Uiteindelijk gevonden op Zendure.nl. Na het aansluiten bleek de accu al voor meer dan de helft opgeladen. De wifi-antenne is sterk genoeg om verbinding te maken op een plek waar ons signaal niet al te goed is.
Omdat de Zendure-P1-meter later werd geleverd, startten we met onze bestaande HomeWizard-meter. Die wordt officieel ondersteund, maar verscheen bij de initiële installatie niet in de lijst van te selecteren apparaten. Pas na het afronden van de installatie konden we de meter alsnog toevoegen. Hij werkte eerst niet, omdat hij niet op hetzelfde 2,4 GHz-netwerk zat als de accu. Daar had de app best een melding over mogen geven.
De modi: weinig verschil in de praktijk
In de app kun je kiezen uit meerdere laad- en ontlaadstrategieën. Voor onze situatie kwamen drie modi in aanmerking: Automodus met HEMS, Slimme-metermodus en AI ZENKI. De toelichtende teksten zijn niet altijd even duidelijk; ik had het fijner gevonden als de app op basis van een paar vragen zelf een modus zou voorstellen.
We zijn begonnen met de Automodus in combinatie met de HomeWizard-meter. De accu reageert snel: als een zware verbruiker aanslaat, past het ontlaadvermogen zich binnen een paar seconden aan. Het ontladen start, afhankelijk van de bewolking, tussen 18:00 en 20:00 uur. Als Steffan gamet is de batterij rond 00:00 tot 02:00 uur leeg. Op avonden zonder game-pc komen we met de batterij vanaf half mei de nacht door.
Na een aantal dagen testen meldde de app een DSP-communicatiestoornis (foutcode 6). Er kwam geen pushmelding en zelfs bij het openen van de app was er niets te zien. Het rode knipperende bliksemschicht op het led-display verdwijnt na een paar minuten, en in de handleiding staat over die melding niet meer dan “controleer de app voor meer details”. Een overzicht met foutcodes ontbreekt. Via de chat met de klantenservice kwamen we er niet uit; uiteindelijk loste een reset het op.
Na de switch naar de Zendure-P1-meter werkte alles vrijwel direct. De Slimme-metermodus moet sneller reageren dan de Automodus, maar in de praktijk merkten we geen verschil. De AI-modus ZENKI had volgens de app na drie dagen ons verbruikspatroon in kaart, maar ook hier zien we geen ander gedrag dan bij de eerdere modi. De voorspellingsgrafiek klopt zelden: zo gaf de app op een bewolkte dag eerst aan dat de batterij 24 uur lang onder de 20% zou blijven, en een uur later dat hij zes uur lang op 100% zou staan.
Wat ons in alle modi opvalt: de batterij wisselt soms minutenlang heen en weer tussen laden en ontladen voor kleine vermogens (110 watt of minder). Ook bij 98% gaat hij vaak meteen weer aan om de laatste 2% bij te laden, terwijl er later op de dag nog ruim aanbod van de zonnepanelen is. Voor de levensduur lijkt dat onnodig.
De app: nuttig, maar nog niet af
Het openingsscherm toont de huidige energiestromen schematisch. Het probleem: het terugleveren van de zonnepanelen staat altijd op 0 watt, omdat de zonnepanelen niet rechtstreeks aan de Zendure-omvormer zijn gekoppeld en de eigen omvormer niet aan de app kan worden toegevoegd. Daardoor klopt het besparingsbedrag niet en blijven CO₂-besparing en energieproductie op nul. Het off-grid-stopcontact zien we ook altijd in beeld, terwijl we het niet gebruiken.
De grafieken zelf (op- en ontladen, oplaadniveau, thuisverbruik, teruglevering) geven prima inzicht en zijn instelbaar per dag, week, maand of jaar. Wat we missen is een directe scrollweergave van alle relevante grafieken, een full-screen-modus die meedraait bij kantelen, en — vooral — meer aandacht voor de batterij zelf: laadcycli, celbalancering, temperatuur, degradatie.
Resultaat en hoe nu verder
Tussen 4 en 26 mei ontlaadde de batterij 41 kWh en laadde hij via de zonnepanelen 51 kWh op. Er ging 106 kWh van het net en 445 kWh weer terug. Voor ons is duidelijk dat we toe willen naar een grotere opstelling op een eigen groep. Op de kortste dagen leveren onze panelen al snel meer dan 800 watt terug; op een eigen groep kan de batterij met 2.400 watt veel sneller laden en bovendien de pieken van zware apparaten beter opvangen.
Onze voorkeur: starten met 5,28 kWh, en in de winter kijken hoe vaak die nog leeg komt als de warmtepomp ook draait. Het modulaire karakter van de 2400 AC+ is een echte plus, al wordt het systeem bij uitbreiding wel te hoog voor de woonkamer en moet het dan ook aan de muur worden bevestigd. Een geschikte plek vinden — niet op een vluchtroute — is voor ons nog een puzzel. Bij een dynamisch contract of bloktarieven met meer dan 20% prijsverschil zou verdere uitbreiding ook interessant kunnen worden.
Thuistest 2
Een klein huishouden in een jaren-60-tussenwoning met energielabel A: een moeder die vanuit huis werkt en haar zoon van 17 in zijn laatste opleidingsjaar. Tien zonnepanelen op het zuiden (jaaropbrengst circa 3.600 kWh), een airco met hoge COP-waarde als verwarming, en een gasverbruik dat dankzij die airco van 1.200 m³ naar 250 m³ per jaar is gezakt. Vast energiecontract. Doel van de test: hoe goed kan deze accu in de avond en nacht de meter op nul houden?
Uitpakken
De accu kwam keurig verpakt aan; in de doos zitten verder een netsnoer, een korte instructie met veiligheidsvoorschriften, een ophangbeugel en een sleuteltje (waarvan ik later ontdekte dat het bedoeld is om de stekker los te maken van de batterij). Een QR-code verwijst naar de online handleiding — die had ik liever op papier gehad, omdat je je telefoon op datzelfde moment ook nodig hebt voor de app.
Praktische tip van mijn zoon: zet de doos op zijn kop, snijd het karton daar open, klap de flappen naar buiten en kantel de doos voorzichtig. De batterij staat dan meteen netjes op de grond — scheelt een hoop getil.
De losse P1-meter werd een paar dagen later geleverd in een wat gehavende verpakking. Omdat ik mijn energieverbruik al monitor via een HomeWizard-P1, dacht ik die makkelijk te kunnen koppelen. In de praktijk vroeg dat veel geduld en gepuzzel: de koppeling lukte, maar werkend kreeg ik het niet — de batterij laadde steeds vanuit het net in plaats van vanuit het zonneoverschot.
Installatie: echt plug-and-play
Met de Zendure-P1-meter is het een ander verhaal. Stekker in het stopcontact, app downloaden, account aanmaken en de stappen doorlopen — binnen vijf minuten klaar. De app neemt je netjes mee in de stappen, en biedt direct aan om het Home Energy Management System in te stellen. Vergeet daarna niet de batterij te registreren op energieleveren.nl.
Belangrijke kanttekening: deze batterij verdient een eigen groep, omdat hij dan veel sneller kan laden en ontladen. Wij hadden dat tijdens de testperiode niet meer voor elkaar kunnen krijgen. Op een gedeeld stopcontact zit het laad- en ontlaadvermogen op het standaard maximum van 800 watt.
Welke modus?
De app biedt verschillende keuzes: ZENKI (AI), Automodus, en een Expert-modus met daaronder Slimme meter, Slimme stekker, Basislast en Elektriciteitsprijs. Welke moet je kiezen? Ik werd er eerlijk gezegd door overrompeld. Google bracht uitkomst: voor nul op de meter is de Slimme-metermodus de juiste.
Week 1 — Slimme-metermodus. Deze modus doet wat hij moet doen. Hij laadt als de zon schijnt en ontlaadt zodra het verbruik groter is dan de opwek of ’s avonds als de zon weg is. Het is verrassend simpel. Het is best leuk om op het HomeWizard-display te zien dat het verbruik rond de 0 watt schommelt — tussen de -20 en +30 watt — zonder dat ik er iets voor hoef te doen.
Week 2 en 3 — ZENKI. De AI-modus belooft slimmer te zijn: hij houdt rekening met weersvoorspelling en dynamische prijzen, en zou na een week zichzelf hebben ingeregeld. In deze periode hadden we veel regen met af en toe wat zon, waardoor de batterij regelmatig niet volledig kon opladen. ZENKI weet de meter prima op nul te houden, maar uit de app krijg ik niet duidelijk wat er nu eigenlijk anders is dan in de Slimme-metermodus.
Wat opvalt
De zonnepaneel-opwek is niet in de Zendure-app zichtbaar; daarvoor heb je een aparte Zendure 3CT-meter nodig (plus een elektricien en ruimte in de meterkast). De P1 registreert alleen netto teruglevering, niet wat de panelen exact opwekken — dat is een gemis. Ook duikt de batterij in de Slimme-metermodus soms net onder de ingestelde 10% ondergrens.
De stroom-onderbrekingstest verliep prima: even uit, even aan, geen verlies van data of apparaten en binnen een minuut weer online.
Voor- en nadelen op een rij
Voordelen: plug-and-play met de Zendure-P1-meter; weet de meter goed op nul te houden; klein, compact en strak design; volledig geluidloos; lampjes op het display gaan vanzelf uit; handige uitsparingen om hem te tillen.
Nadelen: werkt feitelijk niet zonder de Zendure-eigen P1-meter; de app werkt wel, maar voelt buiten de installatie nog niet logisch aan; geen opwek-data zichtbaar zonder extra 3CT-meter.
Wat heeft de accu toegevoegd?
Regelmatig in de vroege avond kunnen we “genieten” van nul op de meter. De capaciteit is voor onze situatie net te klein om de hele avond en nacht zo te houden, maar het geeft een goed gevoel dat onze eigen zonnestroom door ons eigen huishouden wordt gebruikt in plaats van terug naar het net te gaan. Als deze batterij blijft, overweeg ik een extra module aan te schaffen om die periodes te verlengen.
Thuistest 3
Een gepensioneerde lezer in Noord-Limburg woont alleen in een nieuwbouwwoning uit 2021 met energielabel A++. Geen gasaansluiting, warmtepomp voor verwarming en warm water, en 15 zonnepanelen (4.800 watt) op het zuiden. Jaarverbruik 2.600 kWh, opbrengst 4.800 kWh — ruim genoeg om te salderen. Hij heeft een modelcontract met halfjaarlijks aangepaste tarieven en oriënteerde zich al langer op een plug-in-accu, met het oog op het einde van de salderingsregeling.
Eerste indruk
De Zendure SolarFlow 2400 AC+ is een handzaam pakket van 29 kilo, met aan beide zijkanten verzonken handvaten waardoor je hem zo uit de doos tilt. Een pluspunt als je hem op een verdieping wilt plaatsen. De P1-meter werd in een aparte doos meegestuurd.
Aansluitkabel erin, stekker in het stopcontact, lampjes gaan knipperen — en dan? Bij het openen van de app verschijnt direct bovenin een rode melding “voeg uw eerste opslagbatterij toe”. Vanaf dat moment is het stapsgewijs en met duidelijke tekst en afbeeldingen. Hetzelfde geldt voor de Zendure-P1-meter, die in hetzelfde menu wordt toegevoegd. De nieuwste firmware wordt automatisch geïnstalleerd. Wel even opletten: je moet daarna zelf de HEMS-functie inschakelen, anders is de accu niet zichtbaar in het thuis-overzicht. En het hele systeem — inclusief het apparaat met de app — moet op dezelfde wifi-naam zitten.
Instellingen en eerste gebruik
De app kent meerdere modi: ZENKI, Automodus en een Expert-modus met daaronder Slimme meter, Slimme stekker, Basislast en Elektriciteitsprijs. Voor mijn situatie — vast contract, doel: nul op de meter — is de Automodus de logische keuze. De accu was bij aflevering tot 27% geladen en stond binnen 3 uur op 100%. De volgende dag leverde hij tot 3 uur ’s nachts stroom aan het huis. Een mooi resultaat.
Bij regen viel de oplaadsnelheid tegen, vooral door de standaardlimiet van 800 watt laden. In de instellingen het maximale laad- en ontlaadvermogen verhoogd naar 2.500 watt — dat moet veilig kunnen omdat de installatie het aankan. Effect: sneller volladen en hoger rendement.
Gemengde gevoelens over de app
De installatie via de app is sterk. Daarna wordt het rommeliger. Het hoofdscherm heeft de tabs Thuis, Apparatuur, Forum en Profiel; de laatste twee gebruik ik nauwelijks en horen wat mij betreft in een submenu. De overzichten op het hoofdscherm bevatten items die in de Automodus niet van toepassing zijn: er is geen interne omvormer voor externe zonnepanelen, dus de solar-grafieken blijven leeg. Hetzelfde geldt voor het off-grid-overzicht, dat ik niet gebruik. Een filter op basis van het gekozen energieplan zou hier veel opruimen.
Invloed op het energieverbruik
Ik plan mijn verbruik al jaren rond de zon: wassen overdag, wekelijkse boileropwarming tegen legionella om 13:00 uur (piekproductie), inductiekoken in de avond. Wat de accu toevoegt is dat hij bijspringt als de panelen even tekortschieten en dat ik energie kan gebruiken op momenten dat de zon weg is. De wasmachine kan nu ook bij bewolking aan; mijn buurman op zijn werk zou er ’s avonds dankbaar gebruik van kunnen maken.
Sprekend voorbeeld: de wekelijkse boileropwarming trekt 6.500 watt. Mijn panelen leveren maximaal 4.600 watt; zonder accu kom ik dan 1.900 watt tekort. Op het gedeelde stopcontact (800 watt) vult de accu 800 watt aan en haal ik nog 800 watt van het net. Op een eigen groep met 2.500 watt ben ik volledig zelfvoorzienend op zo’n moment.
Tegenvallers
Een opslagcapaciteit van 2,4 kWh is voor mij te klein. Met 800 watt laad- en ontlaadvermogen en een laagvermogenverbruik ’s nachts kom ik op een rendement van ongeveer 51% — hoe lager het ontlaadvermogen, hoe lager het rendement. Op een eigen groep met 2.500 watt steeg dat aanzienlijk: laden naar 100% in een uur in plaats van vier uur.
Aandachtspunt: bij het verhogen van het laad-/ontlaadvermogen krijg je een waarschuwing dat je buiten de veiligheidsnorm gaat — die je moet ondertekenen. Toen ik daarna terugzette naar 800 watt en opnieuw verhoogde, kwam die waarschuwing niet meer. Dat vind ik een veiligheidsrisico.
Effect op de energierekening
Lastig hard te maken over een testperiode van enkele weken, maar een theoretische berekening op basis van mijn jaarcijfers (2.600 kWh verbruik, 4.800 kWh opwek, waarvan 1.000 kWh intern verbruikt zonder accu) wijst uit dat ik met een accupakket van 7,2 kWh op een eigen groep zo’n negen maanden vrijwel zelfvoorzienend zou zijn. Mijn jaarafname zou dan dalen naar ongeveer 400 kWh (de wintermaanden). Mijn voorstel aan iedere geïnteresseerde: zet de cijfers op een vergelijkingssite en bekijk wat het concreet oplevert.
Houd er rekening mee dat het rendement bij hogere vermogens rond 70% nuttig bruikbaar uitkomt (ongeveer 15% verlies bij laden en 15% bij ontladen), en dat een gangbare aanbeveling is om tussen 20% en 80% te ontladen voor een lange levensduur — wat het bruikbare deel van de capaciteit verder verkleint.
Reacties uit de omgeving
In mijn woonblok van acht woningen — allemaal met dezelfde installaties — was er meteen veel belangstelling, totdat de aanschafprijs ter sprake kwam. Dezelfde reactie hoor ik vaak: “voor dat geld kan ik veel stroom afnemen.” Mijn ervaring is dat de meeste mensen geen goed inzicht hebben in hun eigen verbruik, waardoor het voordeel niet inzichtelijk wordt. Het is best complexe materie om per situatie door te rekenen.
Slotwoord
De Zendure SolarFlow 2400 AC+ staat er en doet zijn werk. Binnen de kortste keren heb je niet meer in de gaten dat hij er staat — alleen bij de jaarafrekening loop je even langs voor een schouderklopje. Het modulaire karakter is voor mij doorslaggevend: klein beginnen, en bijplaatsen als de capaciteit niet volstaat. Voor de situatie die ik beschreef zou ik richting 7,2 kWh op een eigen groep gaan; daarmee wordt het pas écht interessant.
Thuistest 4
Maurits woont sinds oktober samen met zijn vriendin in hun nieuwe huis. Warmtepomp, tien zonnepanelen en een elektrische auto. Voorlopig nog een gunstig vast contract van 0,20 euro per kWh, maar als de salderingsregeling volgend jaar wegvalt, overweegt hij over te stappen op dynamische tarieven. Hij was al aan het rondkijken naar thuisaccu’s en zag de FWD-test als perfecte manier om een eerste ervaring op te doen.
Eerste indruk
Toen de doos werd geleverd viel meteen op dat de accu zwaarder is dan ik had verwacht. Dat is geen probleem — je zet hem ergens neer en verplaatst hem niet meer — en hij is nog altijd alleen te tillen. Hij is wel iets compacter dan ik op basis van de productfoto’s had ingeschat.
De Zendure-P1-meter verraste me: hij komt met een extra bridge die het signaal van de meter via wifi naar de router doorstuurt. Daarvoor is dus een extra stopcontact in de meterkast nodig. Ik gebruik al een HomeWizard-P1, dus ik had gelukkig ook al een P1-splitter en kon meteen aan de slag. Later bleek overigens dat de Zendure-app ook met de HomeWizard-P1 kan samenwerken — dan heb je geen extra meter nodig.
Installatie
Bij de thuisaccu zit geen papieren handleiding; je scant een QR-code voor de online versie. De basisinstallatie is ook zonder prima te doen: stekker erin, app downloaden, account aanmaken en de stappen volgen. Van stekker in stopcontact tot succesvolle koppeling: vijf minuten. Wel meteen firmware updaten op zowel de accu als de P1-meter — een paar minuten extra.
Daarna kreeg ik foutcode 40: het stopcontact bleek niet goed geaard. Na de accu te verplaatsen naar een ander stopcontact werkte alles. Het eerste contact moet ik nog laten nakijken.
Instellingen
Je kunt zelf een maximaal veilig laad- en ontlaadvermogen instellen. Standaard 800 watt, maar je kunt het ophogen tot 7.200 watt — terwijl dit model maximaal 2.400 watt doet. Waarom 7.200 watt überhaupt selecteerbaar is, is mij een raadsel. Ook staat er niet duidelijk genoeg bij wanneer je het vermogen mag ophogen. Online vond ik dat 800 watt geldt voor een gedeelde groep, en dat je kunt verhogen zodra de accu op een eigen groep zit. Het advies is dan zelfs om de stekker af te knippen en de draden rechtstreeks op een lasdoos aan te sluiten.
Omdat wij geen dynamisch contract hebben maar wel zonnepanelen, heb ik gekozen voor ZENKI, de AI-modus van Zendure.
In de praktijk
In de testweken heb ik nog niet veel van de AI gezien. De accu laadt als er een overschot is uit de zonnestroom en ontlaadt als het verbruik daar niet door wordt opgevangen. Een aantal dagen kon ik hem volledig laden; op andere dagen niet, vaak omdat we tegelijkertijd de EV laadden of andere grote verbruikers aanstonden.
De cijfers: in deze periode is er in totaal 38,18 kWh in de accu gegaan, en 31,44 kWh er weer uit, met de accu op 55% bij meting. Tel je dat erbij op (+1,32 kWh), dan kom je op 32,76 kWh netto eruit. Verlies: ongeveer 15%. Dat is een korte meetperiode met weinig cycli; bij langduriger gebruik kan dat afwijken.
Wat ik mis in de app: een koppeling met mijn Enphase-zonnepanelen. In de HomeWizard-app kan ik die data wel laden, in de Zendure-app niet. Daardoor ontbreekt het overzicht hoeveel zonne-energie er in de accu is gegaan en hoeveel er van het net is gehaald. Softwarematig moet dat toe te voegen zijn. Wil je dat inzicht nu wel hebben, dan zit je vast aan een Zendure 3CT-meter en dus een elektricien.
Conclusie
De accu werkt goed en doet wat hij moet doen. Met zonnepanelen is het directe winst: minder teruglevering, meer eigen zonnestroom gebruiken. Met een dynamisch contract verwacht ik er nóg meer uit te halen, omdat je dan meerdere momenten per dag kunt opladen.
Zou ik hem aanraden? Met zonnepanelen: zeker. Het is een laagdrempelige instapper om ervaring op te doen met thuisopslag. Voor onze situatie zou ik wel meteen voor de 2400 AC+ met één AB3000L-uitbreiding (2,88 kWh) kiezen: door de combinatie van inductiekoken en de warmtepomp is 2,4 kWh er bij ons te snel doorheen. Het voordeel van dit systeem is dat je klein kunt beginnen en eenvoudig uitbreidt.
Recent kondigde Zendure ook een nieuw model aan, de SolarFlow 3000 Mix AC+ met 8 kWh. Iets duurder dan de 2400 AC+ met één AB3000L, maar wel meer capaciteit (8 kWh tegenover 5,25 kWh). Een interessante optie als je al weet dat je meer dan de 2.4 kWh nodig hebt.
Reacties (0)