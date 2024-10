Cameranu Rotterdam: De foto- en video-community voor hobbyist en professional

Cameranu is sinds 2003 bekend als deskundige, goed gesorteerde en aantrekkelijk geprijsde webshop voor foto- en video. Een snel groeiend en door klanten gewaardeerd bedrijf dat voortdurend uit zijn voegen barstte met steeds grotere magazijnen tot gevolg.

Zo’n zes jaar geleden kwamen daar ook fysieke winkels bij. Daar kunnen de klanten echt persoonlijk geadviseerd worden en de beoogde aankopen ter plekke uitproberen. Nu is het volgens Retailmanager Tim Potharst de beurt aan nieuwe fysieke winkels die het complete plaatje bestrijken en de beleving centraal stellen. Rasechte gepassioneerde doelgroep-communities die het aloude vertrouwde winkelconcept op hoog persoonlijk ervaringsniveau tillen.

Wat maakt het plaatje compleet?

“In feite het bedienen van al onze foto- en videoklanten op allerlei gebied”, zegt Tim. “Vanouds natuurlijk het gezellige deskundige praatje met aankoopadvies op maat. Je hebt daar zowel als hobbyist of professionele gebruiker echt persoonlijk contact met onze specialisten. Alle medewerkers zijn breed getraind in de verschillende productcategorieën. Ieder heeft daarnaast zo zijn eigen specialistische kennis op het toepassingsgebied van zijn of haar keuze en eigen interesse. En behalve de eigen Cameranu-specialisten kan je hier tevens medehobbyisten en collega’s treffen voor een praatje of het uitwisselen van kennis.

Je moet natuurlijk ook echt kennis verwerven en met jouw eigen AV-tak aan de slag kunnen. Daarvoor organiseren wij in aparte winkelruimtes/studio’s lezingen en workshops. Hiervoor bestaat veel belangstelling. Tevens zijn er regelmatig exposities van professionals en hobbyisten om ideeën op te doen over de compositie en werkwijzen van anderen. Een tweede creatieve mogelijkheid betreft de combinatie met interessante fotolocaties. Rondom de Rotterdamse vestiging zijn dat er al tien. Dit nog aangevuld met actuele evenementen. Cameranu heeft daarvoor een online activiteitenagenda. De volledig ingerichte studio’s in de Cameranu-winkels zijn ook te huur. Desgewenst met aanvullende apparatuur uit de winkel. Aanvraag op de eigen maat en smaak.”

Winkelopzet

“Wij mikken vooral op de beleving van fotografie en video”, aldus Tim. “Dit zowel op basis van de zojuist genoemde activiteiten als de ruimtelijk, inspirerende en aansprekende opzet van het winkelinterieur. Je hebt als klant echt de ruimte, er zijn zitjes, demotafels en conferentieplekjes en een ronde grote infobalie annex koffiebar. Daar wordt de beeldmaker pas echt op zijn of haar wenken geholpen! Je hebt zo bovendien sneller en makkelijk contact met de aanwezige specialisten.” De inrichting is modern, aansprekend en heeft de juiste kleuraccenten. Er is veel natuurlijk invallend licht en alles straalt een zowel vriendelijke als functionele openheid uit. Het totale winkeloppervlak bedraagt 820 vierkante meter.

De vestiging in Rotterdam is daarmee de grootse Cameranu-winkel in Nederland. In Amsterdam en Antwerpen staat eenzelfde soort community-winkel. Straks ook eentje in Utrecht en er komen nog meer filialen bij in de Benelux. Ook belangrijk, er is ruim voldoende parkeerruimte voor de deur. De tram stopt om de hoek en de metro is dichtbij.

Het assortiment

“Als een van grootste verkopers van foto- en videoapparatuur heeft Cameranu alles in huis. Camera’s, objectieven en accessoires staan in het magazijn paraat. Zo niet dan vaak snel nagezonden. Wat betreft audio is er een ruime keuze aan microfoons, recorders, mixertjes en hoofdtelefoons. Voor de smartphone zijn er tal van accessoires leverbaar voor het vergemakkelijken van de bediening en verbetering van de AV-kwaliteit bij het mobieltje. Er is nog meer. We hebben bijvoorbeeld drones en een uitrusting voor het maken van postcasts. Inruilen een de verkoop van occasions is voor de klant en ons een belangrijk bedrijfsonderdeel”, geeft Tim aan. “Je oude spullen inruilen tegen een eerlijk prijs scheelt flink op de aankoop van nieuwe apparatuur. En degene met een beperkter budget die niet alle nieuwe snufjes zoekt is hiermee in staat om toch nog de eigen droomset te kopen. Uiteraard met een prima garantie.

Analoog is niet vergeten in ons nieuwe winkelconcept. Wij verkopen zowel nieuwe als tweehandscamera’s voor het oude filmrolletje of -cassette. En er is een doka met ontwikkel- en printservice beschikbaar. Ook de postorder blijft voorzien in het complete assortiment. Cameranu ziet er op toe dat alles op tijd geleverd wordt. Er zijn sluitende afspraken met PostNL. Voor hoge waarden en speciale diensten wordt een speciale koeriersservice ingezet.”

Klantwaardering

Wat vinden de klanten van het nieuwe concept? Tim: “Wij zijn nog maar enkele maanden open. Tijdens de opening waren er al circa 1500 bezoekers. Onze klanten waarderen de geboden service, het winkelconcept en de inspirerende contacten van de community-opzet. Dit is gewoon hetgeen dat menig hobbyist en professional zoekt om foto- en videografie optimaal te kunnen beoefenen. Ze vinden altijd een luisterend en deskundig adviserend oor. De openingstijden zijn ruim. En de vestiging is ook op zondag geopend.”

Samenvattend

Cameranu is het met dit nieuwe winkelconcept gelukt om een ware fysieke community te scheppen voor het zoeken naar advies, het kunnen maken van de juiste keuze en de eigen foto- of videopassie te beleven.

Info