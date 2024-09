Marantz introduceert Model M4 multiroom versterker

De Model M4 multiroom versterker produceert 100 W per kanaal over acht kanalen, verdeeld over vier zones. Voor nog meer vermogen kan de M4 worden “gebridged” voor maximaal vier kanalen van 200 W. Indien gewenst kan de M4 worden gekoppeld met externe eindversterkers in elke zone. Het is mogelijk tot vier actieve subwoofers aan te sluiten via dezelfde preout-aansluitingen.

Elke zone heeft zijn eigen onafhankelijke HEOS muziekstreamingmodule, zodat per zone gestreamed kan worden met AirPlay 2, Spotify Connect, TIDAL en meer. Daarnaast zorgen vier USB-A en vier analoge ingangen voor nog meer flexibiliteit, terwijl de audio van uw TV toegankelijk is via twee optische aansluitingen.

De Model M4 kan worden bediend met de HEOS-app en de meeste populaire integrator-vriendelijke besturingsplatformen. Ventilatorkoeling voor gegarandeerde stabiele werking, zelfs in gesloten ruimtes, en rackmount mogelijkheden voor eenvoudige installatie maken het plaatje compleet.

Met alle functies aan boord die een integrator nodig heeft, maakt de Model M4 multiroom makkelijk. Gebruik HEOS om muziek te delen met bestaande Marantz hifi- of AVR-producten. Integreer de M4 in een netwerk met de dubbele Ethernet-aansluitingen, voeg de MODEL M4 toe aan je rack met behulp van het rackmontageontwerp. En koppel meerdere Model M4’s voor het ultieme muziekdistributiesysteem voor het hele huis. Terwijl de Model M4 het zware werk doet, zorgt de actieve thermisch gestuurde ventilatorkoeling ervoor dat alles soepel blijft draaien.

De nieuwe Marantz Model M4 is te koop voor 3.500 euro.