Withings U-Scan meet je gezondheid in de toiletpot

Naast smartwatches, slimme weegschalen en andere slimme meetinstrumenten komt Withings nu met de U-Scan. Deze lijkt op een toiletblokje en hang je dus ook gewoon in je toiletpot. Via je urine worden vervolgens diverse zaken omtrent je gezondheid gemeten. De U-Scan staat dan ook voor Urine-Scan.

Hoe dan ook, de Withings U-Scan bestaat uit twee delen. Zo is er een reader met allerlei sensoren en een cartridge die in de reader zit en je soms moet vervangen. De reader is het deel waar je op moet plassen. De thermal sensor aan boord merkt het verschil tussen water en urine en dankzij een andere sensor wordt gemeten hoe hard de straal is en van welke afstand die komt. Hier kunnen ook gezondheidsgegevens uit gehaald worden. Helaas betekent dit ook dat de reader maar op één persoon werkt.

Hoe dan ook, je moet rechtstreeks op de reader plassen. De cartridge neemt een sample en dumpt de rest via het toiletwater met doorspoelen weer weg. Het is volgens Withings dan ook echt een serieus product dat meer dan vier jaar ontwikkeling en dertien patenten heeft gekost. Bij lancering zijn er twee verschillende cartridges, namelijk reproductieve gezondheid en voeding. De eerste meet onder andere LH (luteïniserend hormoon), pH (zuurtegraad) en hydratatie. De andere meet ook pH en hydratatie, maar ook ketonen en vitamine C. Iedere cartridge is goed voor 100 keer testen. De resultaten worden via wifi naar de Withings-app gestuurd. Ook leuk, de U-Scan moet je zelf opladen via usb-c, dus je moet dit apparaat soms even uit de toiletpot halen.

Prijs en beschikbaarheid

De Withings U-Scan komt ook naar Europa toe. Voor 499,95 euro koop je de scanner en beide cartridges. Daarna kun je een abonnement nemen op cartridges of ze los kopen. Je kunt de Withings U-Scan bekijken op de website van Withings.