Verslag: Audiovector Trapeze Reimagined – Introductie!

Dag 2

De tweede dag staat volledig in het teken van de Trapeze Reimagined-luidspreker. Zodra iedereen voorzien is van koffie of thee neemt Mads het woord om uitleg te geven over deze bijzondere luidspreker. “De luidspreker markeert een mijlpaal van 45 jaar Audiovector. Toen mijn vader, Ole, destijds zocht naar een speaker die aan zijn eisen kon voldoen, was deze niet te vinden. Een natuurlijke, open en ongedempte livesound met veel ritme was wat hij graag wilde. Er zat dus maar één ding op, zelf een speaker ontwikkelen die wel aan zijn eisen kon voldoen. Zo ontstond de originele Trapeze, een luidspreker die in alle opzichten afweek van de in die tijd verkrijgbare exemplaren. Samen met een meubelmaker en industrieel ontwerper ontwikkelde Ole de asymmetrisch vormgegeven kast. Niet alleen was de kast revolutionair, ook technisch liep de Trapeze voorop. Een drieweg lineaire fase speaker met alle drivers in positieve polariteit was nog niet eerder gedaan.” Ole glimlacht en zegt: “Het werd een commercieel succes en ik verkocht in vier jaar tijd 25.000 sets in Scandinavië. Dit had deels te maken met het feit dat ik de Trapeze ook als zelfbouwpakket aanbood. Het was namelijk destijds zo dat je op een kit veel minder belasting betaalde dan een kant-en-klaar exemplaar. Ik maakte het de winkeliers makkelijk door een compleet pakket aan te bieden inclusief alle panelen voor de kast. Grappig detail, je moest als klant zelf de panelen nog voorzien van meegeleverd fineer en zelfs aan de lijm hiervoor was gedacht.”

“De oorspronkelijke Trapeze vormde het uitgangspunt voor de nieuwe Trapeze Reimagined maar is zeker geen remake. Sterker nog, ik heb Ole echt moeten overtuigen om aan dit project te beginnen. De nieuwe speaker is in alles gestoeld op de principes die Ole destijds gebruikte, maar is feitelijk volledig nieuw. De kastvorm vertoont grote gelijkenis, maar is bij nader onderzoek zeker niet gelijk aan de oerversie. Met de Trapeze Reimagined willen we een nieuwe doelgroep aanspreken, een jonger publiek dat vormgeving net zo belangrijk vindt als geluidskwaliteit. Feitelijk een design meubelstuk dat een toevoeging vormt in de inrichting van hun huis. We hebben als ondertitel dan ook ‘A new angle on audio perfection’ bedacht, wat eigenlijk alles zegt. Ons relatief jonge team met Sebastian voor de marketing en Hans-Henrik voor de sales en ik als CEO gaat er alles aan doen om deze luidspreker op een andere manier in de markt te zetten. En Audiovector als hoogwaardig luidsprekermerk nog meer naamsbekendheid te geven”, vertelt Mads met onverhulde trots. “Het is mooi voor ons allemaal dat de oorspronkelijke Trapeze als basis kan dienen voor een organische transitie naar, hopelijk, de volgende 45 jaar Audiovector met frisse ideeën en inzichten. Ole blijft wel achter de schermen betrokken bij het bedrijf, maar zal een meer een adviserende rol gaan vervullen en R&D-taken doen”, zegt Mads. “We zijn en blijven een familiebedrijf met de daarbij behorende normen en waarden. We willen uiteraard groeien, maar niet explosief. Wanneer we jaarlijks tussen de 3.500 en 5.000 sets luidsprekers verkopen is dat een prima basis om op uit te bouwen. We willen de regie in eigen hand houden en niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een investeringsmaatschappij”, aldus Mads. “Maar aan jullie gezichten te zien willen jullie liever naar de Trapeze Reimagined luisteren dan naar mij!”, lacht Mads. We kunnen niet anders dan dit volmondig beamen…