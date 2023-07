Vakantietijd: tijd om de VPN te activeren – dit zijn de voordelen

Onbetrouwbare lokale internetverbinding dichttimmeren

Wat een VPN-provider doet, is het koppelen van jouw computer aan een server elders in de wereld (komen we zo op terug). Die server ‘elders’ verzorgt uiteindelijk de internettoegang. Specifiek betekent dit dat als jij je laptop, smartphone of tablet via hotel-wifi koppelt, er een veilige, versleutelde tunnel wordt opgezet. Op dat moment kan niemand zien wat jij online doet. Althans: niet in het hotel. Zou daar een malafide digidiefje zitten dat continu bezig is dataverkeer van hotelgasten te onderscheppen, dan heeft ie aan jouw stevig versleutelde gegevens helemaal niets. Ook een crimineel die op drukke locaties via z’n laptop gratis hotspots aanbiedt met als enig doel gegevens van gekoppelde bezoekers te stelen komt zo bedrogen uit.

Kortom: een VPN-verbinding zorgt voor internetverkeer dat niet is te onderscheppen. Althans: niet tussen jouw apparaat en de hotspot (en uiteindelijk de VPN-server). Zodra de VPN-server elders je weer naar de cloud doorsluist ben je natuurlijk gewoon online. En moet je net zo voorzichtig als anders zijn. Een VPN-verbinding is puur bedoeld om de vaak riskante eerste ‘hop’ lokaal stevig te beveiligen.