Wat kan kunstmatige intelligentie betekenen voor je smarthome?

AI in beveiliging

Nu we hebben vastgesteld dat we eigenlijk al jaren kunstmatige intelligentie in combinatie met de smarthome in huis hebben, is het tijd om vooruit te kijken. AI in de smarthome zal in de toekomst vooral gericht zijn op het gedrag van de bewoner. Kom je elke dag rond 18.00 uur uit je werk en verwacht je dan om 18.30 uur te eten, dan kan je oven alvast zelf besluiten te gaan voorverwarmen. Of je wasautomaat, die zorgt dat hij lang genoeg voor je thuiskomt start zodat je de was uit de trommel kunt halen bij thuiskomst. Je gadgets gaan dus bedenken wat jouw volgende stappen zijn, gebaseerd op je eerdere stappen, en nemen op basis daarvan beslissingen.

Het kan ook qua beveiliging een enorme vlucht nemen. Op dit moment is er al een vorm van kunstmatige intelligentie in videodeurbellen of camera’s aanwezig om bijvoorbeeld gezichten te herkennen of onderscheid te kunnen maken tussen mensen, dieren of voertuigen, maar het is allemaal heel basic. AI kan in de toekomst in een slim slot of op een beveiligingscamera helpen vaststellen wie er toegang wil en toegang verlenen (dankzij biometrische gegevens). Ook kunnen slimme camera’s bedenken of er een inbraak gaande is. Dat is wat er ook in Parijs wordt geïmplementeerd voor de Olympische Spelen: slimme camera’s die kunnen vaststellen of er een dreigende situatie is. Als camera’s immers het gedrag van de mens leren begrijpen, dan zien ze ook sneller wanneer dat gedrag afwijkend is.