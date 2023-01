Een robot in het slimme huis: Het onvermoeibare Manusje van alles?

Wat is nu precies een robot?

Die vraag valt nog niet zo eenvoudige te beantwoorden. Bij hardwarematige robots heb je een behuizing voorzien van motoren, bedieningselektronica plus sensoren en/of camera’s met daaraan verbonden de instrumenten en/of armen voor de uit te voeren taken met desgewenst wielen of pootjes voor de mobiliteit.

Een andere tak van robotsport zijn stationaire apparaten die een bepaalde smart home-functie verrichten. Bijvoorbeeld lampen aan/uitschakelen, huisdieren te eten geven, de verwarming, ventilatie plus zonwering afhandelen, de planten water geven en bewakingstaken. Aan het robotkastje zitten bepaalde actuatoren (uitvoerders) die de gevraagde functie(s) verrichten. De precieze grens tussen gewoon een intelligent uitvoeringsdevice en een robot is hier dun.

Nog een onderscheid is dat tussen een robot en een cobot. De robot voert min of meer zelfstandig taken uit zoals je regelmatig bij industriële productieprocessen ziet. Dat kan natuurlijk ook bij een groot aantal functies en taken in het smart home. Bij de cobot ligt de nadruk meer op samenwerking met, ondersteuning van en het maatje zijn voor de mens. Een belangrijke trend in het slimme huis en gebouw.

Hoe dat er dan in de praktijk komt uit te zien verschilt als dag en nacht. Van rondrijdende doosjes of geleedpotige insectachtigen tot poppen en vrijwel niet van echt te onderscheiden menselijke figuren (tot metahumans aan toe). Bij modellen voor surveillance zie regelmatig iets dat op een Dalek uit ‘doctor Who’ lijkt. Tesla heeft een soort Optimus Prime robot.

Robots kunnen ook alleen softwarematig zijn, de bots. Denk maar eens aan geautomatiseerde servicedesks en de digitale assistente van de huisarts. Hierbij gaat het om (semi-)intelligent afhandelen van clientvragen op basis van algoritmen. Deze zien we ook al in het slimme kantoor en huis opduiken als een soort deurservice en het afvangen van vragen voor de al of niet aanwezige bewoners.