Volgend jaar zijn robotstofzuigers te bedienen via Apple HomeKit

Tijdens de afgelopen WWDC in juni, waar Apple ook Apple Intelligence heeft aangekondigd, werd al bekend dat Apple HomeKit ondersteuning zou krijgen voor robotstofzuigers. Het gaat dan om de basisfuncties. Je kunt straks dus een robotstofzuiger starten, stoppen, laten stofzuigen, dweilen of allebei, het batterijniveau opvragen en eventueel een Cleaning Mode selecteren. De mogelijkheid zou eind 2024 beschikbaar moeten zijn, maar dit is uitgesteld.

Robotstofzuigers bedienen via Apple HomeKit is uitgesteld tot begin 2025, zo laat Apple weten via de pagina over de Home-app. Ook is er nu meer duidelijk over de taal. Vanaf begin 2025 is alleen Engels (US) beschikbaar, dus je moet wellicht nog even langer wachten voordat we hier aan de slag kunnen met de nieuwe functie.