Dit is Philips Hue Gradient

De slimme lampen in de Philips Hue Gradient-serie kunnen meerdere kleuren tegelijk weergeven. Niet alle lampen zijn hier natuurlijk voor geschikt. Je hebt een lamp of armatuur nodig dat licht kan verspreiden over een groter oppervlakte. Een klein lampje met grote fitting is geen goede match, maar een ledstrip uiteraard wel. In plaats van enkele meters in dezelfde kleur weer te geven, kan een ledstrip in de Gradient-serie meerdere kleuren tegelijk weergeven, waarbij ook de kleurovergangen mooi in elkaar overlopen.

Je kunt de Gradient-serie eigenlijk op twee manieren gebruiken. Ten eerste natuurlijk om meer sfeer in huis te creëren dankzij licht. Alhoewel je op moet passen dat je niet altijd in een discoshow komt te zitten, kan een goedgeplaatste Gradient ledstrip onder een kast of langs de muur net dat beetje extra geven aan je interieur. Of wat dacht je van de Gradient Signe vloerlamp of tafellamp? Deze tonen niet alleen meerdere kleuren licht tegelijk, maar zijn ook voorzien van een premium armatuur.

Ten tweede heb je daar het synchroniseren met je televisie. Gebruik een Hue Play Sync Box en je Hue-app (Bridge is vereist) om een entertainmentruimte aan te maken. Plaats bijvoorbeeld de Gradient Lightstrip of de Gradient Tube onder of achter je televisie, en je creëert je eigen Ambilight-omgeving waarbij de kleuren van je televisie ook op de muur weergegeven worden voor een extra dimensie bij je favoriete vorm van entertainment. Omdat ze meerdere kleuren tegelijk weer kunnen geven werken deze lampen ideaal als uitbreiding van je huidige Philips-tv met Ambilight, of als nieuw Ambilight-systeem met een televisie van een ander merk. De volgende lampen zijn inmiddels verkrijgbaar in de Gradient-serie: