Vijf dingen die een slimme luchtreiniger voor je kan doen

Het is nogal een gevaarte in huis, een luchtreiniger. Hierdoor is het niet per se een gadget die je zo even op de bonnefooi koopt. Sowieso is het een item dat je vaak weloverwogen in huis haalt. Niet iedereen ziet er het nut van in, maar toch kan een slimme luchtreiniger veel voor je betekenen.

Luchtreiniger

Een luchtreiniger werkt vaak door middel van een HEPA-filter. Zo’n filter kan stoffen die zelfs 0,3 micron groot zijn nog wegfilteren. Er zijn daarnaast luchtreinigers met geactiveerde koolstoffilters om geurtjes vast te houden en varianten die door UV-licht of elektrostatische energie zorgen dat allerlei bacteriën worden gedood. Als er ook nog een ionisator inzit, dan heb je een zeer complete luchtreiniger. Om hem slim te maken, mist er dan nog een ding, namelijk een app waarmee je het apparaat vanaf een afstandje kunt aansturen.

Het voordeel van een app is bovendien dat hij je vaak inzicht kan geven over hoe het met de lucht in je huis is. Sommige luchtreinigers zetten dat af tegen de luchtkwaliteit in je dorp of stad. Er zijn exemplaren die heel specifiek op het type stof en luchtkwaliteit kunnen aangeven waar het hem in je huis aan schort. Hierdoor is een slimme luchtreiniger een goede manier om stappen te zetten naar schone lucht in huis, wat aanzienlijk gezonder is.