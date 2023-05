Dyson 360 Vis Nav

De Dyson 360 Vis Nav-robotstofzuiger heeft sensoren die de randen van een kamer detecteren en de zuigkracht omleiden via een zij-actuator voor nauwkeurige randreiniging – waarmee een van de grootste uitdagingen voor elke robot wordt opgelost: randreiniging. De processor is in staat om zijn positie tot op 71 mm nauwkeurig te bepalen.

De Dyson 360 Vis Nav robotstofzuiger is ontworpen met Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) technologie en heeft een 360-graden zichtsysteem met een vissenoog hemisferische lens die onthoudt waar hij is geweest, ziet waar hij moet schoonmaken en intelligent genoeg is om een kaart te maken van stof in jouw huis. De hoogwaardige processor verzamelt gegevens van 26 sensoren voor een reeks taken, waaronder stofdetectie, het vermijden van obstakels en muurdetectie, om tot aan de rand schoon te maken.

De stofzuiger beschikt over een nieuwe borstel met driedubbele werking over de volledige breedte: voor harde vloeren, zacht ‘Fluffy’ nylon voor het opzuigen van grote hoeveelheden vuil en antistatische koolstofvezelfilamenten om fijn stof te verwijderen, en stijve nylon borstelharen voor tapijten. Dankzij de dubbele ophanging kan de machine tot 21 mm stijgen en dankzij het lage profiel kan de machine tot 99 mm onder meubels reinigen. Na 50 minuten keert de machine automatisch terug naar het laadstation om op te laden. De MyDyson-app biedt na elke reiniging dieptereinigingsrapporten.

Dyson Gen5detect

Dyson’s Hyperdymium-motor van de vijfde generatie is kleiner, sneller en krachtiger dan zijn voorgangers en draait met een toerental van 135.000 tpm – negen keer sneller dan een Formule 1-motor. De Dyson Hyperdymium-motor drijft de Dyson Gen5detect draadloze stofzuiger aan, met een zuigkracht van 262 watt.

De machine is voorzien van een volledig afgedicht HEPA-filtersysteem voor de hele machine, ontworpen om 99,99% van de deeltjes tot 0,1 micron op te vangen. 14 cyclonen verwijderen ook stof uit de luchtstroom, zodat er geen verlies aan zuigkracht is. Een nieuwe Fluffy Optic-zuigmond met grotere helderheid en groter bereik onthult twee keer zoveel microscopisch stof, zodat je precies kunt zien waar je moet schoonmaken. De vervagingsvrije, energiedichte batterij biedt tot 70 minuten looptijd.

De draadloze stofzuigertechnologie van Dyson maakt gebruik van akoestische piëzo-sensoren om stofdeeltjes te tellen en te categoriseren, en eigenaren via een LCD-scherm te informeren wanneer ze moeten stoppen of moeten doorgaan met schoonmaken. Deze metingen bepalen ook de zuigkracht die nodig is voor de taak, waarbij het vermogensniveau automatisch wordt aangepast. Sensoren in de Dyson Gen5detect-stofzuiger bewaken de snelheid, het vermogen en de temperatuur van de motor. Naast een opnieuw ontworpen gebruikersinterface helpt het eigenaren om potentiële problemen te identificeren en op te lossen en hun machines onafhankelijk te onderhouden. Over-the-air software-updates zorgen ervoor dat machines automatisch upgraden naar de nieuwste functies en reparaties.

Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde

De Dyson luchtreiniger Big+Quiet Formaldehyde is speciaal ontworpen voor grote, open ruimtes, terwijl de Dyson HEPA Big+Quiet luchtreiniger speciaal is ontworpen voor eenvoud in gedeelde, commerciële ruimtes. Nieuwe Cone Aerodynamics levert een projectie lucht van 10 meter en een nieuwe CO2-sensor en geeft aan wanneer er moet worden geventileerd. Naast zijn krachtige projectie is de Dyson Purifier Big+Quiet ontworpen om stil te werken en slechts 56 decibel geluid te produceren – waardoor het Dyson’s stilste maar krachtigste luchtreiniger is.

De Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde heeft geïntegreerde sensoren. Een Dyson-algoritme voert elke seconde kruiscontroles uit, analyseert de lucht in de kamer, schakelt automatisch de zuivering in wanneer het verontreinigingsniveau stijgt en schakelt uit zodra de ruimte grondig is schoongemaakt. Een solid-state sensor detecteert nauwkeurig formaldehyde, zonder te worden verward door andere VOC’s.

Het vijfjarige HEPA H13-deeltjesfilter vangt tot 99,95% van de ultrafijne deeltjes op, terwijl het nieuwe K-koolstoffilter verontreinigende gassen en 3x meer NO2 verwijdert. Het levenslange selectieve katalytische oxidatiefilter vernietigt permanent formaldehyde. Sensoren bewaken continu de luchtkwaliteit binnenshuis en sturen live gegevens naar de MyDyson-app.

Dyson Submarine dweilzuigmond

De Dyson Submarine dweilzuigmond, verkrijgbaar bij de Dyson V15s Detect Submarine- en Dyson V12s Detect Slim Submarine-stofzuigers, levert de juiste hoeveelheid water om gemorste vloeistoffen, vlekken en klein vuil effectief van harde vloeren te verwijderen. Om een optimale ‘schone vloer’-afwerking te bereiken zonder te veel water is de kop van de natte roller ontworpen met een achtpuntshydratatiesysteem, met behulp van een drukkamer voor een gelijkmatige waterverdeling over de volledige breedte van de roller.

De motor aangedreven microvezelroller verwijdert gemorst materiaal, hardnekkige vlekken en klein vuil en bedekt vloeren tot 110 m2, dankzij een schoonwatertank van 300 ml. Een duurzame plaat zuigt verontreinigd water uit de natte roller en deponeert het in een aparte afvalwatertank om ervoor te zorgen dat er geen vuil en puin op de vloer terechtkomt. De Dyson Submarine natte rollerkop is ontworpen met een onopvallende borstel over de volledige breedte en maakt moeiteloos manoeuvreren onder meubels mogelijk, waarbij stof, vuil en gemorst materiaal op de meest lastige plaatsen kan worden verwijderd.

