Review: Shark NeverChange5 HEPA Luchtreiniger (HP300EU)

Gebruik

Die eenvoudige installatie en bediening is meteen ook het belangrijkste minpunt. Er is geen koppeling met een app waarin je de gegevens over de luchtkwaliteit te zien krijgt en waarmee je het apparaat kunt bedienen. De enige plek waar je de realtime data kunt bekijken is via het scherm aan de voorzijde van de luchtreiniger. Dit scherm verandert van kleur op basis van de luchtkwaliteit en via de info-knop aan de bovenzijde kun je wisselen tussen schermen over onder meer de luchtzuiveringsstatus (0-100%), PM1.0-waarden, PM2.5-waarden en PM10-waarden.

Er is ook geen afstandsbediening aanwezig in de doos. Wil je de luchtreiniger aanpassen, aanzetten of uitzetten dan moet ook dat via het apparaat zelf. Je kunt wel een remote aanschaffen maar dat is een losse accessoire, die via de shop van SharkNinja gekocht dient te worden. Voor een bedrag van 330 euro hadden we die toch wel in de doos verwacht.

Het gebruik is dus vrij eenvoudig; het is een kwestie van het apparaat aanzetten en zijn werk laten doen.