Albert Heijn en Thuisbatterij.nl maken energieopslag toegankelijker met Indevolt PowerFlex 2000 (ADV)

Met de introductie van de Indevolt PowerFlex 2000 ECO via de Albert Heijn Voordeelshop zetten Thuisbatterij.nl en Albert Heijn een stap om deze technologie toegankelijk te maken voor een breed consumentenpubliek. De thuisbatterij combineert een eenvoudig aansluitconcept met een modulair ontwerp, waardoor gebruikers klein kunnen beginnen en hun opslagcapaciteit later kunnen uitbreiden.

Energie opslaan zonder ingewikkelde installatie

Een belangrijk voordeel van de Indevolt PowerFlex 2000 ECO is het plug-in ontwerp. Het systeem is ontworpen om via een stopcontact te worden aangesloten, waardoor een uitgebreide installatie niet standaard nodig is. Dat maakt de thuisbatterij interessant voor huishoudens die willen kennismaken met energieopslag, maar niet direct willen investeren in een omvangrijk vast geïnstalleerd batterijsysteem.

De PowerFlex 2000 ECO beschikt standaard over een opslagcapaciteit van 2 kilowattuur (kWh). Dankzij het stapelbare ontwerp kan deze capaciteit worden uitgebreid met aanvullende batterijmodules, tot maximaal 22 kWh per stapel. Hierdoor kan het systeem meegroeien met de energiebehoefte van een huishouden.

De thuisbatterij maakt gebruik van lithium-ijzerfosfaattechnologie (LiFePO4), een batterijchemie die bekendstaat om haar thermische stabiliteit en lange levensduur. Daarnaast is het systeem uitgerust met een geïntegreerde omvormer met een maximaal vermogen van 2.400 watt.

Slimmer omgaan met zelf opgewekte zonne-energie

De Indevolt PowerFlex 2000 ECO wordt via de Albert Heijn Voordeelshop aangeboden inclusief P1-meter. Hiermee kan de thuisbatterij inzicht krijgen in het actuele elektriciteitsverbruik van een huishouden en het laden en ontladen daarop afstemmen.

Dat is vooral interessant voor huishoudens met zonnepanelen. Overdag wordt regelmatig meer elektriciteit geproduceerd dan op dat moment in huis wordt verbruikt. In plaats van die volledige hoeveelheid terug te leveren aan het elektriciteitsnet, kan een deel van de overtollige zonnestroom tijdelijk worden opgeslagen.

Die opgeslagen energie kan vervolgens op een later moment worden gebruikt, bijvoorbeeld in de avonduren wanneer de zonnepanelen weinig of geen elektriciteit meer produceren. Op die manier kan een thuisbatterij helpen om het eigen verbruik van opgewekte zonne-energie te verhogen.

Hoeveel voordeel dit in de praktijk oplevert, hangt onder meer af van het energieverbruik, de opbrengst van zonnepanelen en de beschikbare opslagcapaciteit.

Thuisbatterij.nl bereikt nieuwe doelgroep via Albert Heijn

Met de samenwerking krijgt Thuisbatterij.nl de mogelijkheid om thuisopslag onder de aandacht te brengen van consumenten die zich niet vanzelfsprekend bij een gespecialiseerde energieleverancier of installateur oriënteren.

De Albert Heijn Voordeelshop vormt daarmee een nieuw verkoopkanaal voor een technologie die tot voor kort vooral bekend was bij consumenten die zich actief verdiepen in zonnepanelen, thuisaccu’s en slim energiebeheer.

“Via de Albert Heijn Voordeelshop bereiken we meer huishoudens die zich oriënteren op energieopslag”, zegt Mike de Groot, mede-eigenaar van Thuisbatterij.nl. “Het stapelbare ontwerp maakt het mogelijk om met een beperkte opslagcapaciteit te beginnen en deze later uit te breiden wanneer de energiebehoefte verandert.”

Juist die flexibiliteit maakt een modulair systeem aantrekkelijk. Consumenten hoeven niet direct te kiezen voor een grote batterijcapaciteit, maar kunnen hun systeem aanpassen aan toekomstige veranderingen in hun energiegebruik.

Eenvoudig aansluiten, maar wel met aandacht voor veiligheid

Hoewel een plug-in thuisbatterij de drempel voor energieopslag verlaagt, blijft een zorgvuldige voorbereiding belangrijk. De elektrische installatie in huis, de gekozen aansluitlocatie en de instructies van de fabrikant spelen daarbij een rol.

Thuisbatterij.nl besteedt daarom nadrukkelijk aandacht aan informatievoorziening en een verantwoorde ingebruikname. Consumenten kunnen via de productpagina in de Albert Heijn Voordeelshop vooraf de technische specificaties en gebruikershandleiding raadplegen.

Daarnaast ontvangen klanten bij hun bestelling een checklist met belangrijke aandachtspunten voor de plaatsing en eerste ingebruikname.

“Dat een thuisbatterij via een stopcontact kan worden aangesloten, betekent niet dat de omstandigheden in huis buiten beschouwing kunnen blijven”, zegt David van Gaalen, mede-eigenaar van Thuisbatterij.nl. “We vinden het belangrijk dat consumenten zich vooraf goed kunnen informeren en weten waarop ze moeten letten bij de ingebruikname.”

Thuisopslag wordt steeds toegankelijker

De samenwerking tussen Albert Heijn en Thuisbatterij.nl laat zien hoe thuisbatterijen steeds nadrukkelijker hun weg vinden naar de reguliere consumentenmarkt. Waar energieopslag voorheen vaak gepaard ging met een grotere investering en professionele installatie, bieden modulaire plug-in systemen consumenten een laagdrempeliger alternatief.

Met de Indevolt PowerFlex 2000 ECO kunnen huishoudens starten met een compacte energieopslagoplossing en deze verder uitbreiden wanneer hun situatie daarom vraagt. Voor huishoudens met zonnepanelen kan dat een interessante manier zijn om meer rendement uit de zelf opgewekte elektriciteit te halen.

De Indevolt PowerFlex 2000 ECO is verkrijgbaar via de Albert Heijn Voordeelshop, in samenwerking met Thuisbatterij.nl.