Je kunt de Huawei Luterra S2 in ongeveer tien minuten installeren en in vijf minuten klaarmaken voor gebruik. Het is beschikbaar voor zowel lichte als zwaardere stroomaansluitingen, met versies voor 1-fase (3 tot 6 kW) en 3-fase (5 tot 20 kW). Door het gebruik van siliciumcarbide-technologie gaat het systeem efficiënt en betrouwbaar om met stroom. Silicium is een basismateriaal dat in bijna alle elektronica gebruikt wordt om stroom te geleiden en om te zetten. Siliciumcarbide is een nieuwere, veel sterkere variant daarvan.

Dat betekent twee dingen. Bij het omzetten van stroom, van zonnepanelen naar het stopcontact, gaat er normaliter altijd wat energie verloren in de vorm van warmte. Siliciumcarbide heeft veel minder weerstand, waardoor er veel minder energie weglekt en je dus meer bruikbare stroom overhoudt voor je huishouden. En omdat het materiaal minder warmte opwekt en veel beter tegen hoge temperaturen en spanningen kan, slijten de onderdelen binnenin minder snel. Het raakt daardoor niet snel oververhit en gaat langer mee zonder storingen.