Huawei heeft de Luterra S2 gepresenteerd, een nieuwe en complete residentiële thuisaccu. Dit apparaat combineert een omvormer, een batterij voor stroomopslag en slimme software in één stapelbaar systeem.
Je kunt de Huawei Luterra S2 in ongeveer tien minuten installeren en in vijf minuten klaarmaken voor gebruik. Het is beschikbaar voor zowel lichte als zwaardere stroomaansluitingen, met versies voor 1-fase (3 tot 6 kW) en 3-fase (5 tot 20 kW). Door het gebruik van siliciumcarbide-technologie gaat het systeem efficiënt en betrouwbaar om met stroom. Silicium is een basismateriaal dat in bijna alle elektronica gebruikt wordt om stroom te geleiden en om te zetten. Siliciumcarbide is een nieuwere, veel sterkere variant daarvan.
Dat betekent twee dingen. Bij het omzetten van stroom, van zonnepanelen naar het stopcontact, gaat er normaliter altijd wat energie verloren in de vorm van warmte. Siliciumcarbide heeft veel minder weerstand, waardoor er veel minder energie weglekt en je dus meer bruikbare stroom overhoudt voor je huishouden. En omdat het materiaal minder warmte opwekt en veel beter tegen hoge temperaturen en spanningen kan, slijten de onderdelen binnenin minder snel. Het raakt daardoor niet snel oververhit en gaat langer mee zonder storingen.
Verschil in uitvoering
Welke uitvoering je nodig hebt, hang van je stroomverbruik af. Een 1-fase-aansluiting is de standaard in veel woningen en kun je vergelijken met een eenbaansweg. Dit is voldoende voor de apparaten die je dagelijks gebruikt en zonnepanelen tot 6 kilowatt. De 3-fase-aansluiting werkt dan als een driebaansweg, bedoeld voor huishoudens met zware stroomverbruikers, zoals een warmtepomp, een snelle laadpaal voor de elektrische auto of een dak vol zonnepanelen. Deze variant kan tot 20 kilowatt tegelijk verwerken zonder dat de stoppen doorslaan.
De keuze tussen de twee uitvoeringen bepaalt hoe de installatie verloopt. Bij een 1-fase-systeem behoud je de bestaande stroomaansluiting van het huis en voegt de monteur alleen een standaard stroomgroep toe aan de meterkast. Dit maakt de aanleg relatief eenvoudig. Voor een 3-fase-variant moet de netbeheerder langskomen om de hoofdaansluiting te verzwaren, wat extra kosten met zich meebrengt. Ook moet een expert de meterkast ombouwen met speciale, bredere krachtstroomschakelaars om de grotere hoeveelheden stroom te verdelen.
Zelf installeren is er niet bij
Voordat je hieraan begint als leek is het goed om te weten dat de installatie van beide uitvoeringen uitsluitend uitgevoerd mag worden door een expert, omdat het werken met hoge voltages levensgevaarlijk is en zelf sleutelen de garantie laat vervallen. De belofte van Huawei dat je het systeem in tien minuten kunt opbouwen, slaat derhalve puur op het opstapelen en vastklikken van de blokken door de monteur. Je kunt natuurlijk wel helpen met tillen (de accu’s wegen minimaal 46 kilo per stuk), maar dit is absoluut geen typisch doe-het-zelf-systeem.
De kleine stekkertjes om de gestapelde onderdelen met elkaar te verbinden worden meegeleverd door de fabrikant, maar de lange kabels naar de zonnepanelen en de meterkast ontbreken. Elke woning is immer anders; de installateur moet zelf de lengte en dikte van de kabels bepalen en die op maat aanleggen. Voor 1-fase gebruikt een vakman standaardkabels met drie koperdraden, terwijl 3-fase dikkere kabels met vijf koperdraden vereist (aan die aansluiting herken je ook welke uitvoering je hebt, naast de grootte van de omvormer).
Voor de installateurs
Ook goed om te weten voor installateurs: de thuisaccu’s stapelen gaat vrij simpel. Je klikt er twee handvatten aan vast, tilt de accu op en bevestigt hem op het vorige onderdeel. Het systeem wordt met twee L-beugels daarnaast aan de muur verankerd. Mocht er waterschade optreden (bijvoorbeeld als de onderste batterijen onder water komen te staan), dan kan de bovenste besturingsunit nog steeds functioneren en kun je de defecte modules gewoon laten vervangen. Het is dus niet zo dat heel het pakket ineens niet meer werkt wanneer een unit kapotgaat.
De omvormer en het batterijbeheersysteem (BMS, of battery management system) bevinden zich samen in het bovenste gedeelte van de toren. Dit is de kop. Mocht je nog een tweede toren willen plaatsen, dan heb je geen tweede kop nodig; je hebt dus genoeg aan één omvormer. Middels een communicatiekabel kun je beide energievoorraadsystemen met elkaar verbinden. Verder zijn de lfp-batterijen prima te recyclen. Er bestaan al processen waarbij de afgeschreven cellen vermalen en de materialen met behulp van magneten gescheiden worden.
Kleiner, lichter, stiller
“We zijn verheugd de Huawei Luterra S2 te introduceren, ons alles-in-één energiesysteem voor woningen van de volgende generatie”, zegt Zhang Xingzhong, President van Huawei Distributed PV & ESS Business. “Door de volledige siliciumcarbide-architectuur, AI-gestuurd energiebeheer en toonaangevende veiligheid te combineren, is de Luterra S2 ontworpen om kleiner, lichter, stiller, veiliger en slimmer te zijn dan ooit tevoren.” Huawei speelt hiermee in op de ontwikkeling dat zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen steeds vaker met elkaar samenwerken.
De Luterra S2 belooft een efficiëntie van 99 procent, levert over de levensduur tot 5.0 MWh per kWh aan bruikbare energie op en is ontworpen om langer dan vijftien jaar mee te gaan. Het apparaat heeft een uiterlijk dat bekroond is met een Red Dot Award, heeft een subtiel ademend lampje en kun je bedienen via een vernieuwde app. Het systeem heeft geen ventilatoren nodig door het gebruik van natuurlijke koeltechniek, waardoor het geluidsniveau onder de 29 decibel blijft. Mocht je dus op zoek zijn naar een stil systeem, dan heb je dat hierbij gevonden.
Software en prorocollen
De bijbehorende software helpt je bij het energiebeheer. Het systeem analyseert weersvoorspellingen, actuele stroomprijzen en het stroomverbruik in huis en aan de hand daarvan stemt het de zonnepanelen, energieopslag, laadpaal, warmtepomp en eventuele virtuele stroomnetwerken op elkaar af. Zodoende wordt de opgewekte stroom optimaal benut of opgeslagen. In de app zit bovendien een digitale assistent waar je je energievragen aan kunt stellen, zonder dat je daarvoor al bekend hoeft te zijn met technische termen.
Voor de installateur is er ondertussen software die via 3d-modellen helpt bij het in kaart brengen van het dak, en zijn er functies om alles op afstand uit te lezen en problemen op te lossen. Het systeem gebruikt daarnaast nog het EEBUS-protocol voor communicatie met warmtepompen, al is Huawei voor sommige merken nog in afwachting van hun afronding hiervan. Voor laadpalen is er integratie met merken als ABL, Wallbox, Zaptec en Ambibox (inclusief ondersteuning voor bidirectioneel laden). In de toekomst wil de fabrikant de samenwerkingen uitbreiden.
Focus op veiligheid
Verder legt Huawei nadrukkelijk veel focus op veiligheid. Elke afzonderlijke batterijcel is fysiek geïsoleerd en bevat een veiligheidschip, zodat eventuele hitte of oververhitting zich niet kan verspreiden naar andere cellen. Ook is er een intern afvoerkanaal dat rook of druk afvoert en tegelijkertijd voor koeling zorgt. Hier wordt tevens de temperatuur van de aansluitpunten van de stroomkabels continu gemeten om hitteproblemen voor te zijn. Het systeem voldoet daarmee aan de Europese batterijwetgeving en internationale veiligheidsnormen.
Keuringsinstanties zoals TÜV Rheinland hebben het apparaat bovendien uitgebreid getest door middel van een vuurtest van twintig minuten bij duizend graden, een met waterstofexplosies en een op het doorbranden van batterijcellen. Deze tests garanderen dat het systeem veilig blijft bij defecten. De behuizing voorkomt dat brand zich verspreidt, het apparaat kan interne gasdruk veilig opvangen en een oververhitte batterijcel steekt de rest niet aan. Zo levert het residentiële energiesysteem bij incidenten geen gevaar op voor de woning.
Prijs en releasedatum
De Huawei Luterra S2 is vanaf december 2026 leverbaar, maar aanvankelijk alleen voor mensen die op uitnodiging besteld hebben. Vanaf januari 2027 zal de fabrikant de pre-orders openen voor een breder publiek; vanaf februari worden ze dan uiteindelijk geleverd. Over een prijs wil Huawei nog niets kwijt, maar het merk belooft een competitieve prijs.
Technische specificaties
Hieronder verzamelen we nog even de technische specificaties op een rij.
Vermogen omvormer: 1-fase 3-6 kW; 3-fase 5-20 kW
Batterij: Modules van 5 kWh of 7 kWh; tot 28 kWh per systeem, 84 kWh bij drie parallel geschakelde systemen
Rendement: Maximaal rendement van meer dan 99 procent
Noodstroom (back-up): Omschakeltijd korter dan 10 milliseconden; tot 20 kW belasting zonder netaansluiting (off-grid)
Koeling en geluid: Natuurlijke koeling zonder ventilator; minder dan 29 dB
Werkingsomstandigheden: -25°C tot 60°C; IP66 (water- en stofdicht); tot C5-M corrosiebescherming
Connectiviteit: EEBUS, SG-Ready, OCPP, Modbus-TCP
Veiligheidskeuringen: Getest door TÜV Rheinland; UL 9540A; AFCI volgens IEC 63027
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