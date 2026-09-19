Review: Volumio Primo Plus – Een streamer die met je meedenkt

Als je audiotoestel koopt, is het dan echt belangrijk om te weten waar en hoe het gemaakt wordt? In sommige gevallen wel, omdat die achtergrond je meer vertelt over een apparaat dan gewoon de specificaties opsommen. Neem nu Volumio, een Italiaans bedrijf met hoofdzetel in een historisch pand in Firenze dat originele apparaten bouwt die aangedreven worden door hun gelijknamige streamingsoftware. Zonder daarbij extremen op te zoeken. Ondanks gestroomlijnde behuizingen uit aluminium en enorm veel functionaliteit, vraagt Volumio nooit de hoofdprijs. Dat heeft met hun wortels te maken in de openbrongemeenschap en de ambitie om een uitdager te zijn. Ook de fonkelnieuwe Primo Plus zoekt op dat vlak geen extremen op. Kortom, weinig Europese audiobedrijven zijn even eigenzinnig als Volumio.

De Primo Plus is een verbeterde versie van de (tweede) Primo uit 2020, net zoals Rivo Plus die we een jaar geleden testten een flinke update was voor de oorspronkelijke Rivo-transport. Het gaat bij de Primo Plus om een streaming DAC die je met een cinchkabel of een paar XLR-snoeren aan je versterker of actieve speakers hangt. Het is onder andere interessant voor wie streaming aan een analoge versterker wil toevoegen, of als de ingebouwde DAC of streamingmogelijkheden niet meer volstaan.

Ook bij de Primo Plus blijft de kern van het verhaal de Volumio-software, dat gekenmerkt wordt door veel streamingopties en die je volledig kunt personaliseren. Volumio is bovendien hard bezig met grenzen te verleggen, onder andere door de integratie van AI-zoekfuncties. Of anders gezegd: de Primo Plus is een afgewerkt product dat je onmiddellijk kunt gebruiken, maar een deel van de Volumio-ervaring blijft dat over de jaren heen de software evolueert. Volumio presenteerde vorig jaar trouwens CORDD, een applicatie dat je streamingabonnement(en) analyseert en je slimmere aanbevelingen doet. De Primo Plus is echter niet gebonden aan de Volumio-software, dankzij een hele waslijst extra streamingopties. De speler verschijnt bijvoorbeeld automatisch als speaker in de apps van Spotify, Qobuz en Tidal. Bluetooth is er eveneens, net als AirPlay en uPnP-compatibiliteit. Uit de doos is de Volumio-DAC Roon Ready.