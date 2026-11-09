Black Friday bij Thuisbatterij.nl: flinke kortingen op thuisbatterijen richting 2027 (ADV)

Meer uit je zonnepanelen halen in 2027

Vanaf 1 januari 2027 kun je teruggeleverde zonnestroom niet langer salderen met je stroomverbruik. Daardoor wordt het steeds interessanter om zelf opgewekte energie op te slaan en later te gebruiken. Met een thuisbatterij benut je meer van je eigen zonnestroom en hoef je minder elektriciteit van het net af te nemen.

Thuisbatterij.nl speelt hierop in met aantrekkelijke Black Friday-deals op verschillende populaire systemen. We lichten vier aanbiedingen uit.

Indevolt SolidFlex 3000: tot € 950 korting

De Indevolt SolidFlex 3000 combineert innovatieve semi-solid batterijcellen met een veilig en modulair ontwerp. De semi-solid technologie draagt bij aan de thermische stabiliteit van de batterij, terwijl het stapelbare ontwerp het eenvoudig maakt om de opslagcapaciteit uit te breiden.

Met een krachtige 3 kW-omvormer is de SolidFlex 3000 bovendien geschikt voor huishoudens met een grotere energiebehoefte. Tijdens Black Friday lopen de kortingen op van € 150 tot maar liefst € 950, afhankelijk van de gekozen configuratie en bestelling.

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Marstek Venus E 3.0: 5,12 kWh voor slechts € 999

De Marstek Venus E 3.0 is een interessante keuze voor wie veel opslagcapaciteit zoekt tegen een scherpe prijs. Met 5,12 kWh opslag en het gemak van een plug-in systeem is deze thuisbatterij toegankelijk en eenvoudig in gebruik.

Tijdens Black Friday is de Marstek afgeprijsd van € 1.295 naar vanaf € 999. Dat komt neer op slechts € 195 per kWh opslagcapaciteit.

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Anker SOLIX Solarbank Max AC: krachtig en uitbreidbaar

Met ruim 7 kWh opslagcapaciteit en een krachtige 3,5 kW-omvormer richt de Anker SOLIX Solarbank Max AC zich op huishoudens met een hoger energieverbruik. Denk aan woningen met een warmtepomp of andere grote stroomverbruikers. Het systeem is bovendien modulair uitbreidbaar.

De Solarbank Max AC is tijdelijk afgeprijsd van € 1.999 naar € 1.899.

Bekijk de Anker SOLIX Solarbank Max AC

EcoFlow STREAM AC 5000: compact en slim

De EcoFlow STREAM AC 5000 biedt 5 kWh energieopslag in een compact, stapelbaar ontwerp. Dankzij de slimme EcoFlow-app houd je eenvoudig inzicht in je energieverbruik en beheer je het laden en ontladen van de batterij.

Tijdens Black Friday profiteer je van € 200 korting: tijdelijk € 1.399 in plaats van € 1.599.

Bekijk de EcoFlow STREAM AC 5000

Profiteer nu, voordat de drukte begint

Het einde van de salderingsregeling komt snel dichterbij en daarmee groeit ook de belangstelling voor thuisbatterijen. Door nu alvast een systeem aan te schaffen, kun je mogelijke levertijden en drukte richting 2027 voor zijn.

De Black Friday-aanbiedingen van Thuisbatterij.nl maken dit moment extra aantrekkelijk. Maar let op: de kortingen zijn slechts tijdelijk geldig.

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