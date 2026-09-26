Thuisaccu’s die elkaar tegenwerken: wat je moet weten voordat je uitbreidt

Wat het kost

Hier moet ik eerlijk zijn, want het is minder dramatisch dan het klinkt.

Mijn opstelling is extreem en niet representatief: vijf accu’s van drie merken, samen ongeveer 30 kilowattuur, alle vijf in AI-stand, met een warmtepomp, zonnepanelen en een driefasige laadpaal. Ik heb de meetgegevens op drie resoluties uitgelezen — per zes uur over een jaar, per uur over een week, per vijf minuten over een etmaal — en een ondergrens berekend waarvoor gelijktijdigheid wiskundig vaststaat, plus een realistische schatting. Het rondpompen kost in deze opstelling grofweg honderd euro per jaar, met een verdedigbare marge van vijftig tot honderdvijftig euro.

Dat is geld, maar geen ramp. Het punt is niet het bedrag. Het punt is dat het er zit, dat het elke dag doorloopt, en dat geen enkele fabrikant het meet of laat zien.

Voor een gewone consument ligt het veel lager. Het bedrag hangt niet af van het aantal accu’s, maar van het aantal onafhankelijke regelaars. Eén accu: nul. Twee accu’s van hetzelfde merk die in één systeem samenwerken: vrijwel nul. Twee accu’s van verschillende merken, of twee generaties van één merk die niet samen in één systeem passen: dan praat je eerder over twintig tot veertig euro per jaar.

Het echte getal zit in het rendement. Elke accu verliest energie bij het laden en ontladen. Drie van mijn accu’s, van twee verschillende merken, heb ik over periodes van twee weken tot zeven maanden gevolgd. Ze kwamen allemaal uit tussen 81 en 82 procent. Indevolt en Bluetti noemen zelf 81 à 81,5 procent, Sessy 82 tot 85, HomeWizard een praktijkbandbreedte van 70 tot 85 procent. Sessy wijst erop dat de hogere rendementen die in deze markt circuleren — tot 94,5 procent — alleen in een gecontroleerde opstelling worden gehaald en in de praktijk flink afwijken.

Bij 81 procent kost elke kilowattuur die een accu aan je huis teruggeeft ongeveer een kwart kilowattuur extra. Bij een stroomprijs van dertig cent is dat ruim 7 cent per geleverde kilowattuur. Rondpompen is simpelweg dat verlies, twee keer betaald voor energie die nergens heen hoefde.

En dan het sluipverbruik. Elke accu verbruikt ook stroom als hij niets doet, en daar zitten grote verschillen tussen. HomeWizard noemt 1 watt of minder per accu, Sessy 3 tot 6 watt, Bluetti 5 watt en Indevolt 6 watt. Anker geeft voor de Solarbank Max AC 30 watt op bij normaal netgekoppeld bedrijf, 23 watt in een energiezuinige stand en 16,9 watt in slaapstand — en die slaapstand wordt alleen bereikt als de netpoort tien minuten stabiel op nul staat, wat bij gewoon zelfverbruik zelden gebeurt. Voor de Solarbank 3 Pro noemt Anker ongeveer 10 watt in de energiezuinige stand en 19 watt nullastverlies.

Tussen 1 en 30 watt zit een factor dertig. In geld: een accu die continu 30 watt trekt kost ongeveer 79 euro per jaar aan sluipverbruik, tegen zo’n 2,50 euro bij 1 watt. Wie drie van die eerste stapelt, is jaarlijks ruim 230 euro kwijt voordat er ook maar één kilowattuur nuttig is opgeslagen.

Voor wie wil stapelen is sluipverbruik dus een koopcriterium van de eerste orde, en het staat vrijwel nergens vermeld. Het is ook niet in één getal te vangen: bij Anker hangt het af van de bedrijfsstand, en dat maakt vergelijken lastig zolang er geen vaste meetmethode is.