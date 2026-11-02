Laatste winter met saldering: Zendure geeft tot 43 procent korting op thuisaccu’s (ADV)

Precies op dat moment begint Zendure zijn Black Friday-campagne in Nederland. Van 2 november tot en met 7 december loopt er tot 43 procent korting op het hele assortiment thuisaccu’s en balkonsystemen. Hieronder de vier scherpste aanbiedingen.

Waarom dit jaar anders is dan vorig jaar

Zolang saldering bestond, deed je net alsof het elektriciteitsnet je accu was. Je leverde in de zomer terug en haalde het er in de winter weer uit, tegen hetzelfde tarief. Dat voordeel verdwijnt per 1 januari.

Een thuisaccu neemt die rol over. Overdag sla je op wat je zonnepanelen te veel produceren, ’s avonds gebruik je het als de tarieven juist hoog liggen. Bij Zendure gaat dat automatisch: het systeem kijkt zelf wanneer het slim is om te laden en te ontladen, en je volgt het in de app.

Installeren kun je bij deze systemen zelf doen. Geen groepenkast openmaken, geen installateur inplannen, geen wachttijd. Dat is precies het verschil tussen dit soort plug-in-oplossingen en een klassieke thuisaccu waar een monteur een dag voor binnenkomt.

SolarFlow 2400 AC+: voor wie al zonnepanelen heeft

Heb je al een werkende installatie en wil je er alleen opslag bij, dan is dit het model. De SolarFlow 2400 AC+ koppelt aan de wisselstroomzijde, dus je hoeft niets aan je bestaande opstelling te veranderen.

Van €1.289 naar €849, een korting van €440 oftewel 34 procent. Je krijgt er een P1-pakket ter waarde van €99,99 gratis bij, waarmee het systeem je slimme meter kan uitlezen en dus weet wat er in huis gebeurt.

SolarFlow 2400 Pro met vier panelen van 515W: het complete pakket

De grootste absolute korting zit in dit pakket, bedoeld voor wie in één keer alles wil: opwekking en opslag samen. Vier panelen van 515 watt plus de SolarFlow 2400 Pro.

Van €2.219 naar €1.329, dus €890 eraf en daarmee 40 procent korting. Bij twee panelen krijg je twee montagesets en bij vier panelen vier sets, samen ter waarde van €158.

SF1600AC+ met AB2000L: de hoogste korting van de actie

Dit is de scherpste aanbieding in procenten en meteen de laagste instap. Een SF1600AC+ met een AB2000L-accu erbij gaat van €1.698 naar €969. Dat is €729 korting en met 43 procent de grootste afslag van de hele actie.

Voor één euro extra krijg je er een 6-in-1 Power Strip Cube bij ter waarde van €82,99.

AB3000L: uitbreiden wat je al hebt

Heb je al een Zendure-systeem, dan is de winter het moment om capaciteit bij te zetten. De AB3000L-uitbreidingsaccu gaat van €829 naar €669.

Koop je hem samen met een SolarFlow 2400 AC+ of een 2400 Pro, dan betaal je €609, nog eens €60 minder. Uitbreiden gaat met een stekkerverbinding, dus je hoeft niets opnieuw in te stellen.

Waar je op moet letten

Een thuisaccu verdient zich terug via het verschil tussen wat je stroom kost en wat teruglevering oplevert. Dat verschil wordt vanaf januari groter, waardoor de terugverdientijd korter wordt dan wat je vandaag berekent. Hoeveel korter hangt af van je verbruik, je opwek en je contract, dus reken het door met je eigen cijfers voordat je op bestellen klikt.

Kijk daarnaast naar je bestaande installatie. Heb je al panelen, dan is een AC-gekoppeld systeem zoals de 2400 AC+ de eenvoudigste route. Begin je vanaf nul, dan is een compleet pakket meestal voordeliger dan los bij elkaar kopen.

De actie op een rij

SolarFlow 2400 AC+: van €1.289 voor €849, plus gratis P1-pakket (€99,99)

SolarFlow 2400 Pro met 4x 515W: van €2.219 voor €1.329, inclusief montagesets (€158)

SF1600AC+ met AB2000L: van €1.698 voor €969, plus Power Strip Cube voor €1 extra (€82,99)

AB3000L uitbreidingsaccu: van €829 voor €669, of €609 in combinatie met een SolarFlow 2400

De actie loopt van 2 november tot en met 7 december 2026, zolang de voorraad strekt. Het volledige aanbod staat op zendure.nl.