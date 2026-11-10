Begin in de winter, bespaar het hele jaar met de EcoFlow STREAM AC 5000 (ADV)

EcoFlow speelt daarop in met een Black Friday-actie voor de STREAM AC 5000, van 10 tot en met 30 november.

Geen aanpassing aan wat je al hebt

De drempel bij een thuisaccu zit meestal niet in de accu zelf, maar in alles eromheen, zoals het vervangen van de omvormer of het opnieuw laten doorrekenen van de hele opstelling. De STREAM AC 5000 werkt met je bestaande zonnepaneleninstallatie en P1-meter, zonder dat daar iets aan hoeft te veranderen.

Dat maakt hem geschikt voor de grote groep huishoudens die de panelen al jaren op het dak heeft liggen en nu pas, door het wegvallen van de saldering, voor de vraag staat wat ze met hun overschot moeten.

Genoeg vermogen voor de wasmachine

Een thuisaccu is pas nuttig als hij ook de apparaten aankan die echt stroom vragen. Per unit levert de STREAM AC 5000 een capaciteit van 5 kWh en een AC-uitgangsvermogen tot 3.000 watt.* Daarmee draai je een wasmachine of vaatwasser op je eigen opgeslagen zonnestroom, in plaats van alleen de router en een paar lampen.

Groeit je verbruik, dan hoef je niet opnieuw te beginnen. Je breidt uit met Extra Batteries, waarbij alles wat er al staat gewoon blijft hangen.

In de app zie je waar de besparing vandaan komt

Het startscherm van de app laat twee dingen apart zien: wat je bespaart door je eigen zonnestroom te gebruiken, en wat je bespaart via je dynamische tarief. Dat onderscheid is nuttiger dan één groot totaalbedrag, want het laat zien welke knop bij jou het meeste oplevert.

Er zijn drie bedrijfsmodi, waaronder een modus die is afgestemd op een dynamisch energiecontract. De accu laadt dan op wanneer stroom goedkoop is en levert wanneer de prijzen pieken. Voor wie zijn huis verder automatiseert: een koppeling met Home Assistant staat gepland en wordt de komende weken uitgerold.

De Black Friday-prijzen

STREAM AC 5000 : €1.399, inclusief gratis P1-meter

: €1.399, inclusief gratis P1-meter STREAM AC 5000 met Extra Battery : €2.598, inclusief gratis P1-meter

: €2.598, inclusief gratis P1-meter Twee keer STREAM AC 5000: €2.798, inclusief gratis P1-meter

Daarnaast loopt er een staffel: bij bestellingen vanaf €2.599 gaat er €100 af, en vanaf €2.999 €250. Gespreid betalen is mogelijk.

Waarom nu en niet in het voorjaar

Twee praktische redenen. De eerste is timing: wie in maart begint te oriënteren, moet alles nog regelen op het moment dat de zon weer iets oplevert. De tweede is de rekensom zelf. Zodra de saldering wegvalt, wordt het verschil tussen wat je voor stroom betaalt en wat je voor teruglevering krijgt groter, en juist dat verschil bepaalt hoe snel een accu zich terugverdient.

Hoeveel dat in jouw geval is, hangt af van je verbruik, je opwek en je contract. Reken het dus even door met je eigen cijfers voordat je bestelt, en kijk ook of je met één unit uitkomt of dat uitbreiding op termijn logischer is.

De actie loopt van 10 tot en met 30 november. Alle informatie en de volledige voorwaarden staan op de actiepagina van EcoFlow.

* De 3.000 watt geldt bij gelijktijdige zonneopwekking of in combinatie met een Extra Battery. Een losse unit levert 2.500 watt.