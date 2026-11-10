Gesponsord Smarthome Energie Gesponsord door Ecoflow

Begin in de winter, bespaar het hele jaar met de EcoFlow STREAM AC 5000 (ADV)

10 november 2026 3 Minuten 0 Reacties
ecoflow bf

Op 1 januari 2027 verdwijnt de salderingsregeling. Vanaf dat moment telt vooral hoeveel stroom je er zelf van gebruikt. Dat maakt deze winter het natuurlijke moment om een thuisaccu te installeren: rustig de tijd nemen terwijl de panelen toch weinig doen, zodat het systeem klaarstaat zodra de eerste zonnige dagen in maart komen.

EcoFlow

EcoFlow speelt daarop in met een Black Friday-actie voor de STREAM AC 5000, van 10 tot en met 30 november.

Geen aanpassing aan wat je al hebt

De drempel bij een thuisaccu zit meestal niet in de accu zelf, maar in alles eromheen, zoals het vervangen van de omvormer of het opnieuw laten doorrekenen van de hele opstelling. De STREAM AC 5000 werkt met je bestaande zonnepaneleninstallatie en P1-meter, zonder dat daar iets aan hoeft te veranderen.

Dat maakt hem geschikt voor de grote groep huishoudens die de panelen al jaren op het dak heeft liggen en nu pas, door het wegvallen van de saldering, voor de vraag staat wat ze met hun overschot moeten.

Genoeg vermogen voor de wasmachine

Een thuisaccu is pas nuttig als hij ook de apparaten aankan die echt stroom vragen. Per unit levert de STREAM AC 5000 een capaciteit van 5 kWh en een AC-uitgangsvermogen tot 3.000 watt.* Daarmee draai je een wasmachine of vaatwasser op je eigen opgeslagen zonnestroom, in plaats van alleen de router en een paar lampen.

Groeit je verbruik, dan hoef je niet opnieuw te beginnen. Je breidt uit met Extra Batteries, waarbij alles wat er al staat gewoon blijft hangen.

In de app zie je waar de besparing vandaan komt

Het startscherm van de app laat twee dingen apart zien: wat je bespaart door je eigen zonnestroom te gebruiken, en wat je bespaart via je dynamische tarief. Dat onderscheid is nuttiger dan één groot totaalbedrag, want het laat zien welke knop bij jou het meeste oplevert.

Er zijn drie bedrijfsmodi, waaronder een modus die is afgestemd op een dynamisch energiecontract. De accu laadt dan op wanneer stroom goedkoop is en levert wanneer de prijzen pieken. Voor wie zijn huis verder automatiseert: een koppeling met Home Assistant staat gepland en wordt de komende weken uitgerold.

De Black Friday-prijzen

  • STREAM AC 5000: €1.399, inclusief gratis P1-meter
  • STREAM AC 5000 met Extra Battery: €2.598, inclusief gratis P1-meter
  • Twee keer STREAM AC 5000: €2.798, inclusief gratis P1-meter

Daarnaast loopt er een staffel: bij bestellingen vanaf €2.599 gaat er €100 af, en vanaf €2.999 €250. Gespreid betalen is mogelijk.

Waarom nu en niet in het voorjaar

Twee praktische redenen. De eerste is timing: wie in maart begint te oriënteren, moet alles nog regelen op het moment dat de zon weer iets oplevert. De tweede is de rekensom zelf. Zodra de saldering wegvalt, wordt het verschil tussen wat je voor stroom betaalt en wat je voor teruglevering krijgt groter, en juist dat verschil bepaalt hoe snel een accu zich terugverdient.

Hoeveel dat in jouw geval is, hangt af van je verbruik, je opwek en je contract. Reken het dus even door met je eigen cijfers voordat je bestelt, en kijk ook of je met één unit uitkomt of dat uitbreiding op termijn logischer is.

De actie loopt van 10 tot en met 30 november. Alle informatie en de volledige voorwaarden staan op de actiepagina van EcoFlow.

* De 3.000 watt geldt bij gelijktijdige zonneopwekking of in combinatie met een Extra Battery. Een losse unit levert 2.500 watt.

Reacties (0)

Lees meer

Optoma-UHZ78LV-lifestyle Beeld
Reviews Beeld Projectors 04 september 2026

Review: Optoma UHZ78LV 4K DLP-projector

04 september 2026
Zendure 4
ADV
Gesponsord Smarthome Energie 14 juli 2026

Hoeveel kWh thuisbatterij heb je nodig? (ADV)

14 juli 2026
Lifestyle Pic_E7 Pro
ADV
Gesponsord Beeld Lcd led tv's 02 november 2026

Gratis RoamView bij een Hisense RGB MiniLED TV (ADV)

02 november 2026
blink_header Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 07 mei 2026

Blink introduceert zijn eerste videodeurbellen met 2K-videokwaliteit

07 mei 2026
Anker Max ac review 5 Smarthome
Reviews Smarthome Energie 15 juni 2026

Review: Anker Solarbank Max AC – 7kWh opslag met 3.5kW ontladen

15 juni 2026
Eldorado 2
ADV
Gesponsord Entertainment 14 juli 2026

Het groeiende esports-landschap (ADV)

14 juli 2026
Dreame Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 03 september 2026

Dreame komt met robotstofzuiger die met 180 graden hete stoom schoonmaakt

03 september 2026
shokz_header Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 05 september 2026

Shokz lanceert OpenFit Air 2

05 september 2026