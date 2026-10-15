Van wissel- naar gelijkspanning

Het rechtstreeks gebruiken van de 230 V uit het lichtnet is niet alleen levensgevaarlijk (en daarom ook verboden) maar dat levert voor de meeste apparatuur ook een veel te hoge spanning op. Daarom is het eerste dat moet gebeuren het omlaag transformeren van de 230 V naar een geschikte spanning voor het apparaat dat we gaan gebruiken. Welke spanning dat is, hangt sterk af van de toepassing (zoals bijvoorbeeld het vermogen dat een eindversterker moet leveren) en daarom zullen we er alleen in algemene termen over spreken. Want er moet nog veel meer gebeuren voordat het goed genoeg is om een apparaat naar behoren te laten functioneren.

De volgende stap is om de wisselspanning om te vormen naar een gelijkspanning door deze wisselspanning (uit de secondaire wikkeling van de transformator) gelijk te richten. Maar de gelijkrichter maakt er een spanning van die van nul tot de piekspanning loopt en dat is nog niet goed genoeg. De gedeelten van de tijd dat deze spanning onder de benodigde werkspanning van het apparaat daalt moet worden overbrugd met zogenaamde ‘buffer-condensatoren’, die tijdens de hoge (piek)spanning worden opgeladen en bij te lage spanning de stroomvoorziening voor hun rekening nemen. Schematisch staat dit afgebeeld in figuur 1.