Teufel heeft van de MOTIV GO de MOTIV GO VOICE gemaakt. De draagbare stereoluidspreker met bluetooth is nu verkrijgbaar in een nieuwe versie. Deze tweede generatie heeft bluetooth én Google Assistant aan boord. De speaker is dus nu een slimme speaker geworden.

Volgens Teufel combineert de draagbare speaker een krachtige powersound via wifi of bluetooth. Google Assistant is aanwezig, net als Chromecast built-in. Twee fullrange-drivers en twee passieve basmembranen zorgen voor het geluid, samen met Dynamore-technologie. Dit moet zorgen voor een breed geluidsbeeld uit de relatief compacte speaker. Je kunt dit model gewoon toevoegen aan de Google Home-app, net als een slimme speaker van Google. Vervolgens kun je muziek streamen, naar podcasts luisteren, vragen stellen aan de Google Assistant of natuurlijk het slimme huis bedienen. Aangezien dit model draagbaar is, neem je deze overal mee naar toe.

De MOTIV GO VOICE ondersteunt AAC voor muziekstreaming uit apps in cd-kwaliteit via Chromecast built-in of bluetooth. Twee microfoons aan boord vangen je stemcommando’s op. De speaker is uitgerust met een aluminium frame en kan aangesloten worden via een netadapter of draadloos via de lithium-ion batterij. Een 3,5mm-ingang is ook aanwezig voor externe afspeelapparatuur.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel MOTIV GO VOICE is per direct verkrijgbaar via de website van Teufel voor 299,99 euro. Kies uit de kleuren Night Black of Silver White.