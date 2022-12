Testpanel: wil jij de Foscam X5 camera zelf thuis testen?

Foscam X5 camera

De Foscam X5 is een slimme camera met tal van handige en slimme features. Zo beschikt de camera naast bewegings- en geluidsdetectie over AI persoonsdetectie. Met deze technologie worden alleen menselijke activiteiten gedetecteerd en een vals alarm door bewegende objecten zoals vliegen wordt hiermee grotendeels uitgesloten.

Daarnaast komt de camera met 2-weg communicatie dankzij de ingebouwde microfoon en speaker, en heb je een haarscherp beeld dankzij de 5-megapixel HD videokwaliteit. Ook beschikt de camera over infrarood nachtzicht en een grote kijkhoek van 89 graden diagonaal. Je kunt de camera zelf pannen en tilten, hij heeft een rotatiebereik van 350 graden horizontaal en 70 graden verticaal. Lokale opslag is mogelijk door een microSD-kaart van maximaal 256GB in de camera te plaatsen of gebruik te maken van een NAS, NVR of PC. De X5 is te koppelen met Google Assistant, Amazon Alexa en andere smarthome-apparaten. De Foscam X5 heeft een adviesprijs van 59,96 euro. Meer informatie en alle specificaties van deze camera vind je op de website van Foscam.