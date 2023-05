Foscam presenteert V5EP en V8EP beveiligingscamera’s

Twee nieuwe beveiligingscamera’s presenteert fabrikant Foscam vandaag. De beide beveiligingscamera’s verschillen niet veel van elkaar. De cijfers 5 en 8 in de V5EP en V8EP duiden op het aantal megapixel van de camera’s. De V8EP kan beelden in een 4k-resolutie weergeven, de V5EP in een resolutie van maximaal 3.072 bij 1.728 pixels. Aangezien dit slechts 15 beeldjes per seconde geeft kies je al snel voor de 1080p-resolutie met maximaal 25 fps. Ook de kijkhoek is iets breder en de lens is lichtsterker van de iets duurdere V8EP. De overige eigenschappen zijn identiek.

Spotlight en sirene

Zo zijn beide beveiligingscamera’s geschikt voor gebruik buitenshuis dankzij IP66. Er is persoons- en voertuigdetectie. Dit moet een ongewenst alarm van bijvoorbeeld een bewegende tak voorkomen. De camera identificeert bedreigingen en laat je met rust bij een vals alarm. Dankzij Power over Ethernet is de installatie gemakkelijk en zijn de camera’s betrouwbaar in gebruik. De camera’s werken met Foscam NVR. Beelden opslaan kan ook via een micro-sd-kaart tot 256 GB. De Foscam-app en Foscam VMS worden ook ondersteund.

De Foscam V5EP en de Foscam V8EP zijn uitgerust met tweewegcommunicatie om in real-time te praten met je bezoek. Ook zijn ze uitgerust met een geluids- en lichtalarm. Het spotlight zet een eventuele indringer direct vol in het licht. De sirene ondersteunt maximaal 100 dB.

Prijs en beschikbaarheid

Beide camera’s zijn per direct verkrijgbaar in het wit en in het zwart. De Foscam V5EP heeft een adviesprijs van 89,95 euro. De Foscam V8EP is met een adviesprijs van 129,95 euro iets duurder.

