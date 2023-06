Tedee Go is eerste slot met ondersteuning voor Matter en Thread

Tijdens de IFA 2022 in Berlijn kondigde Tedee het nieuwe slot aan. Het is een variant op het originele slot van Tedee, maar is wel een stuk groter. De Tedee Go werkt namelijk met je eigen cilinder en sleutel en moet daardoor wat toegankelijker zijn. Bij lancering was er nog geen ondersteuning voor Matter en Thread, maar de belofte werd al wel gedaan. Dit slimme slot krijgt ondersteuning voor de nieuwe smarthomestandaard. En inmiddels is die tijd ook aangebroken, want de Go is het eerste slimme slot in Europa met ondersteuning voor Matter en Thread.

Het bedrijf heeft een software-update uitgerold om de nieuwe smarthomestandaard te activeren. Het betekent gelijk dat je ook de hub niet meer nodig hebt om het slimme slot te verbinden met je favoriete smarthomeplatform. Middels Thread kun je direct koppelen met een Thread Border Router en via bijvoorbeeld Google Home kun je het slimme slot bedienen. Een apparaat als de Google Nest Hub 2 is daarbij ideaal. Deze doet dienst als zowel Thread Border Router en als smarthomehub.

Tedee Go te koop voor 199 euro

De Tedee Go is verkrijgbaar in Nederland en België voor 199 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart en zilver en het slot moet met de meeste Europese sloten kunnen werken. Kijk altijd voordat je een slim slot aanschaft of deze compatibel is.