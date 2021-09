Tedee brengt HomeKit-integratie naar slimme sloten

Het Poolse Tedee heeft een firmware-update voor zijn slimme deursloten aangekondigd waarmee officiële ondersteuning voor Apple HomeKit toegevoegd wordt. Zowel bestaande als nieuwe slimme deursloten van het bedrijf kunnen na de update in het smarthomesysteem van Apple geïntegreerd worden. Om de sloten binnen HomeKit met volledig functionaliteit te gebruiken is een bridge niet noodzakelijk.

We made a promise to make tedee smart lock work with Apple HomeKit. Now we don’t just deliver, but make it easy and free – a regular firmware update. We pushed our R&D team to the limit to make this huge change as effortless as possible. It affects not only new users but all tedee locks already on the market – and thousands of doors.