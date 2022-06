Samsung introduceert SmartThings Home Life

SmartThings Home Life is een nieuwe toevoeging aan de SmartThings-app die gecentraliseerde en geïntegreerde controle over Samsung-apparaten biedt. De dienst verbindt met één druk op de knop de vijf SmartThings-diensten SmartThings Cooking, Energy, Clothing Care, Pet Care, en Home Care. Kies in de SmartThings-app het tabblad ‘Leven’ om naar SmartThings Home te navigeren.

SmartThings Cooking

​SmartThings Cooking is een kookservice die overal bij assisteert, van het vinden van recepten en het instellen van apparaten tot het beheren van boodschappenlijstjes en het bewaren van voedsel. SmartThings Cooking beveelt gepersonaliseerde recepten en maaltijdplannen aan op basis van de smaak van gebruikers, voedingsbehoeften en beschikbare boodschappen. De dienst communiceert rechtstreeks met alle slimme keukenapparatuur van Samsung, zoals de Family Hub koelkast, ovens en kookplaten.

SmartThings Energy

SmartThings Energy ondersteunt vrijwel alle producten in de keuken en woon- en wasruimtes. Met deze service krijgen gebruikers realtime informatie over waar en hoeveel energie in huis wordt gebruikt. Door het energiegebruik van apparaten die zijn aangesloten op het SmartThings-platform te analyseren, geeft SmartThings Energy inzicht in het maandelijkse stroomverbruik en voorspelt het toekomstig verbruik met behulp van AI. Dankzij de AI Saving-modus schakelt SmartThings Energy ook automatisch de energy saving-modus in van connected home-apparaten. De nieuwe Bespoke AI wasmachine en droger worden binnenkort toegevoegd aan SmartThings Energy’s line-up van apparaten.

SmartThings Clothing Care

SmartThings Clothing Care verbindt al je kledingverzorgingsapparaten, zoals de Bespoke droger, Bespoke AirDresser en alle AI-wasmachines, voor optimaal kledingbeheer passend bij jouw lifestyle. De service beveelt verzorgingsopties aan op basis van de materiaalsoorten van je kleding. Bovendien biedt SmartThings Clothing Care praktische AI-aanbevelingen op basis van gebruikspatronen en het huidige seizoen.

SmartThings Pet Care

​SmartThings Pet Care helpt huisdierbezitters bij de verzorging van hun harige vrienden, zelfs als ze niet thuis zijn. Wanneer een huisdier alleen thuis is, speelt SmartThings Pet Care automatisch muziek of tv-programma’s af, voor een gevoel van veiligheid en gezelschap. Je kunt je huisdier zelfs op afstand in de gaten houden met behulp van de slimme camera van de Bespoke Jet Bot AI+. Door de instellingen op apparaten zoals lampen, airconditioners en luchtreinigers aan te passen, kun je je huis bovendien comfortabeler en veiliger maken voor je huisdier als je niet thuis bent.

SmartThings Home Care

SmartThings Home Care houdt alle aangesloten Samsung huishoudelijke apparaten in de gaten, inclusief Bespoke apparaten, door hun status en gebruikspatronen te controleren, informatie over accessoires te verstrekken en online aankopen mogelijk te maken. Deze service stuurt meldingen en begeleidt gebruikers bij regelmatig onderhoud, zoals het reinigen van een apparaat of het vervangen van specifieke componenten. Door SmartThings voor je huis te laten zorgen, kun je problemen met huishoudelijke apparaten zelfstandig oplossen zonder de hulp van een reparateur.