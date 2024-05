Aqara lanceert de Wall Outlet H2 EU: slimme wandcontactdoos

De Aqara Wall Outlet H2 EU, in het Nederlands gewoon de Aqara Slimme Wandcontactdoos, integreert volgens de fabrikant slimme technologieën direct in de muur. Dit model is compatibel met populaire 55mm afdekramen zoals Schneider Merten System M en is gebaseerd op het Zigbee 3.0-protocol. Ook is er ondersteuning voor Matter, de smarthomestandaard die ‘alles-met-alles’ moet verbinden. Hierdoor kan je deze slimme wandcontactdoos ook integreren binnen andere platforms, zoals Apple Home, Google Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings. De Wall Outlet H2 EU werkt tevens als Zigbee-repeater voor een stabiel mesh-netwerk.

Het inbouwstopcontact kan automatiseren op basis van energie en het energieverbruik van het aangesloten apparaat. Denk aan het dimmen van de verlichting wanneer de tv wordt ingeschakeld of meldingen ontvangen wanneer de was is voltooid. Het beschikt over een energiemonitoringsfunctie waardoor je het historisch verbruik en het realtime energieverbruik kan weergeven.

Via een Aqara-hub heb je meer opties tot je beschikking dan via een ander platform. Denk aan aangepaste stroomlimietinstellingen, overbelastingbescherming om overladen van een batterij te voorkomen, de geheugenfunctie bij uitschalen en de configureerbare LED-indicator om lichtverbruik in de nacht te minimaliseren.

Prijs en beschikbaarheid

De Aqara Wall Outlet H2 is per direct beschikbaar via onder andere de website van Aqara. De prijs bedraagt 33,05 euro.

