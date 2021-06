Smart Living Project update: het einde is in zicht!

Voorbereidingen en accessoires

Alle domotica-actoren die ingebouwd worden zijn inmiddels binnen en zelfs al grotendeels ingebouwd. Dit gaat onder meer om de Fibaro Dimmer 2-modules achter schakelaars in de Fibaro RGBW-modules bij de ledstrips. De overige producten worden komende week geleverd, waarna we langzaam kunnen beginnen met de installatie. Zo kunnen we de sensoren voor beweging, licht en temperatuur ophangen en koppelen. Ook de thermostaat en deursensoren kunnen al snel geplaatst en gekoppeld worden.

De sceneschakelaars die we in het afdekmateriaal gaan plaatsen laten nog even op zich wachten. In eerste instantie hebben we gekozen voor de Heatit Z-Push schakelaars met acht knoppen, maar een dezer dagen worden hier nieuwe versies van uitgebracht die beter bij de stijl van het huis passen en bovendien in RAL9010 beschikbaar zijn. De kans is echter groot dat deze nieuwe modellen te lang op zich laten wachten waardoor we deze mogelijk later moeten vervangen. Dat is een persoonlijke keuze natuurlijk.

Ook zijn de sDock tablethouders van Smarter Living inmiddels binnen. Voor de begane grond gebruiken we de vaste variant die strak tegen de muur geplaatst wordt, terwijl de variant voor de eerste verdieping draaibaar is. Ook is de iPad eenvoudiger uit de draaibare variant te halen. Smarter Living voorziet daarnaast in een aantal usb-stopcontacten van 2usb. We hebben gekozen voor varianten met zowel usb-c als usb-a, zodat we nu en in de toekomst apparaten direct aan het stopcontact kunnen hangen.

Tot slot is ook het lichtplan voor de tuin in samenwerking met Innr gemaakt. Het Nederlandse bedrijf heeft een uitgebreid plan gemaakt op basis van de planten en bomen die in de tuin komen en het eigen Outdoor assortiment. De hovenier heeft het plan voor de tuin inmiddels af en begint begin volgende maand met de voorbereidingen in de tuin.