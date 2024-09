Betaalbare Dreame L10s Ultra Gen 2 kan stofzuigen en dweilen

Nadat we eerder deze maand kennis konden maken met de dweilende robotstofzuigers H14 Pro en L40 Ultra van Dreame, is daar nu de betaalbare Dreame L10s Ultra Gen 2. De Chinese fabrikant wil dit model in de markt zetten als een budgetvriendelijke combinatie van automatisch stofzuigen, dweilen en andere manieren van schoonmaken en moet premium functies naar een lager prijspunt brengen. Qua ontwerp is de L10s Ultra Gen 2 vergelijkbaar met het oorspronkelijke model uit 2022, maar deze keer zijn er upgrades en verfijningen toegepast.

Dweilen kunnen verlengen

Zo beschikt dit model over MopExtend RoboSwing Technology, die we ook vinden op de echte high-end modellen van het merk. Deze technologie maakt het mogelijk om de dweil te draaien en te verlengen tot 4 centimeter waardoor ook plinten, ongelijkmatige randen en andere moeilijk bereikbare plekken worden meegenomen. Het DuoScrub Mopping System werkt met twee roterende dweilen. De robotstofzuiger herkent zelf tapijt en tilt dan de dweilen op zodat deze niet nat wordt.

Qua zuigkracht beschikt dit model over 10.000 Pa dankzij Vormax Suction Technology waardoor stof, haren van huisdieren en zelfs etensbrokken naar binnen gezogen kunnen worden. De Dreame L10s Ultra Gen 2 beschikt over een automatisch basisstation. Het station regelt essentiële taken zoals het verzamelen van stof in een stofbak van 330ML en een 3.2L stofzak. Ook vult het station het water aan dankzij de inbegrepen Water Hookup Kit. Na een schoonmaakbeurt is de L10s Ultra Gen 2 al razendsnel klaar voor een volgende: de dweil wordt namelijk gewassen en gedroogd met hete lucht in slechts twee uur.

Prijs en beschikbaarheid

De Dreame L10s Ultra gen 2 is per direct verkrijgbaar voor 699 euro.