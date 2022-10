Slimme lamp Nobi die waakt over ouderen nu ook beschikbaar voor thuis

Vanuit haar missie om mensen zo lang mogelijk onafhankelijk, veilig en waardig te laten thuis leven ontwikkelde het Belgische bedrijf Nobi slimme AI-lampen die inzetten op valdetectie, valpreventie en op termijn ook valpredictie. Nobi ziet eruit als een stijlvolle lamp die opgaat in het interieur, maar is in werkelijkheid een staaltje eigen ontwikkelde toptechnologie die ouderen als het ware een tweede leven thuis geeft.

Nobi is uitgerust met een Nvidia processor die meer dan 1 biljoen berekeningen per seconde kan uitvoeren. Dit maakt Nobi vandaag de slimste lamp ter wereld. Door gebruik te maken van on-edge AI worden de beelden die Nobi maakt telkens lokaal geanalyseerd en overschreven wanneer er geen val plaatsvond. Alles gebeurt op de lamp zelf en niet in de cloud. Zo slaagt Nobi erin om de privacy van de bewoner te waarborgen.

Het afgelopen jaar werden de slimme lampen uitgebreid getest (en goedgekeurd) door woonzorgcentra en ziekenhuizen. Daar dragen ze bij aan nog gerichtere zorg voor bewoners en patiënten en ontlasten ze drukbezette zorgmedewerkers van repetitieve taken. Zo kan hun schaarse tijd gaan naar die taken die echt het verschil maken in het leven en geluk van ouderen.

Advertentie

Zo werkt Nobi concreet

Nobi is een soort onzichtbare beschermengel die elke val in huis detecteert en zorgt voor snelle hulp. De slimme lamp met AI-technologie waakt 24 op 7 over de veiligheid van haar bewoner. Wanneer die valt, vraagt de lamp na 30 seconden of alles in orde is. Is dit niet het geval? Dan belt het systeem een familielid of vriend. Nobi brengt hen in contact, zodat men gerust is dat hulp onderweg is. Indien nodig, opent Nobi zelfs de voordeur zodat men nog sneller hulp kan bieden. Zo zijn zowel oudere als familie gerust dat, wanneer er iets zou gebeuren, men meteen hulp kan bieden. Op die manier zorgt Nobi voor een gevoel van vrijheid zowel voor haar bewoner als voor de familie.

Nobi zet ook in op valpreventie onder meer door automatisch zacht licht te laten schijnen wanneer men ‘s nachts rechtop gaat zitten in bed. Staat men vervolgens recht, dan licht de hele ruimte op. Zo vindt men ‘s nachts beter de weg en vermijdt men desoriëntatie, struikelen of ergens tegenaan stoten.

Nobi analyseert slaap voor snelle preventieve actie. De slimme lamp registreert de manier waarop haar bewoner slaapt en geeft zo inzicht in zijn/haar slaappatroon Deze informatie kan door vertrouwenspersonen geraadpleegd worden in de Nobi-app, waardoor eventuele aandoeningen sneller vastgesteld kunnen worden.

Nobi respecteert privacy. Nobi bewaart geen beelden en deelt ze niet met anderen. De slimme lamp analyseert lokaal alle gemaakte beelden. Deze beelden worden vervolgens systematisch overschreven wanneer er geen val plaatsvond. Wanneer er dan toch een val plaatsvindt zal de lamp bellen naar de opgegeven vertrouwenspersoon. Die krijgt ook een sms. Enkel in deze situatie – en dat merkt Nobi door haar slimme technologie – worden de beelden van de val getoond in de Nobi-App. Het is de bewoner die kiest welke informatie hij/zij wil delen. Er zijn 3 privacy-opties voor als men valt: OPTIE 1: Er kunnen geen beelden geraadpleegd worden.

Contactpersonen krijgen enkel een telefoontje, een SMS en een bericht in de app. OPTIE 2: Contactpersonen kunnen enkel beelden raadplegen waarop stokfiguurtjes te zien zijn.

Contactpersonen zien waar de bewoner zich bevindt, maar zien niet het effectieve lichaam. In sommige gevallen bieden deze beelden hulpverleners extra informatie die hen helpt nog sneller de juiste hulp te bieden. OPTIE 3: Contactpersonen kunnen volledige beelden raadplegen.

Dit zijn camerabeelden waarop men herkenbaar te zien is. Dit kan waardevolle informatie geven om snel en correct te kunnen inschatten welke hulp men nodig heeft en hoe men in de toekomst vallen kan voorkomen. Zeker wanneer bewoners verder weg wonen kan dit belangrijke informatie zijn.



Geïnteresseerde alleenstaande 65-plussers die Nobi in huis willen kunnen terecht op www.ikwilnobithuis.be (Vlaanderen) of www.ikwilnobithuis.nl (Nederland)