Wat is de BenQ ScreenBar Halo?

BenQ heeft drie ScreenBar-modellen in het assortiment, waarvan de Halo het meest geavanceerde model is. Deze ledlamp voor op je monitor komt met een draadloze touch-afstandsbediening, is geschikt voor zowel rechte als gebogen monitoren, is voorzien van een sensor die het omgevingslicht meet en kan qua helderheid en kleurtemperatuur naar eigen wens aangepast worden. Daarnaast beschikt deze lamp niet alleen over een ledstrip aan de voorzijde van je monitor; ook is er een lamp aan de achterzijde geplaatst voor optimaal omgevingslicht en dus rust voor de ogen.

Het doel van een leeslamp bovenop je monitor is het creëren van en rustige omgeving voor je ogen, en uiteindelijk dus ook je brein. De BenQ ScreenBar Halo doet dit door licht te schijnen, zowel achter de monitor als op je bureaublad. En dit zonder reflecties te veroorzaken op je scherm. De lamp heeft een automatische stand waarmee altijd voor 500 lux aan helderheid op je bureau wordt geprojecteerd, wat volgens Amerikaanse standaarden de meest optimale hoeveelheid licht is om goed en gezond te kunnen werken. Echter, je kunt ook zelf aan de slag met de draadloze remote, om juist warmer, meer of minder licht te tonen.

De BenQ ScreenBar Halo is geen goedkope leeslamp. Je betaalt 169 euro voor dit model.