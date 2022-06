Philips Hue introduceert nieuwe tafellamp, railverlichting en meer

Philips Hue heeft diverse nieuwe producten aangekondigd, waaronder een draagbare tafellamp, railverlichting, een nieuwe Philips Hue Signe Gradient (eikenhout) en welzijnseffecten. Zo kun je nu met de Signe Gradient opstaan met een levendige Zonsopkomst en rustig wakker te worden. Deze is bovendien met de app te personaliseren.

Perifo railverlichting

Signify, het merk achter Philips Hue, komt met de eerste volledig aanpasbare railverlichting met een eigen reeks lampen. Het gaat om Perifo en dit is een nieuwe lijn binnen het Hue-aanbod. Er zijn allerlei afzonderlijke rail-elementen die je in elkaar kunt passen om een rail te maken die perfect tot zijn recht komt in jouw interieur.

Je kiest hierbij zelf de layout en de lampen (spots, hanglampen en lichtbalken) en deze maakt gebruik van directe bedrading of een stopcontact. Deze verlichting is eind deze zomer beschikbaar vanaf 49,99 euro (met een maximum van 599,99 euro).

Draagbare Hue Go-tafellamp

Een andere nieuwe gadget -en nogal een eyecatcher- is de eerste draagbare, oplaadbare lamp die ontworpen is voor binnen- en buitengebruik, namelijk de tafellamp. De siliconen handgreep maakt en zijn lichte gewicht zorgt dat je het apparaat makkelijk kunt verplaatsen. De batterijduur is bovendien 48 uur, waardoor je hem zowel overdag kunt gebruiken bij het werken, als ‘s avonds tot in de late uurtjes buiten bij een tuinfeestje.

Er zijn diverse lichtscènes te kiezen voor de perfecte sfeer, of het perfecte leeslamp-effect. Ook deze is het einde van de zomer beschikbaar, voor een prijs van 149,99 euro.

Philips Hue Tap dial switch

Met de nieuwe Philips Hue-schakelaar in strak zwart of wit kun je de lampen intuïtief dimmen door aan de knop van de schakelaar te draaien. Je kunt daarnaast met de vier knoppen scènes instellen en kamers selecteren.

Intuïtief dimmen werkt als volgt: hoe sneller of langzamer je aan de knop draait, hoe sneller of langzamer jouw slimme verlichting dimt of helderder wordt. Hij is te gebruiken als ‘lichtknopje’ en als afstandsbediening. Deze nieuwe switch kost 49,99 euro en is vanaf nu verkrijgbaar.

Zonsopgang

Philips Hue wil inzetten op welzijn en doet dat met een nieuwe ontwaken-automatisering. Hiermee kun je zoals jij dat wil een zonsopgang nabootsen voor een natuurlijkere manier van ontwaken. Dat bewerkstellig je met de nieuwe Signe Gradient-lamp: een soort rechtopstaande tl-buis, maar dan met de kleuren en de kracht van led die we van Signify’s populaire smarthomemerk gewend zijn. De nieuwe stijl van lichtgeven heeft een kleurrijke overgang van blauw naar zacht oranje licht om de zon na te bootsen.

Je vindt ‘zonsopgang ontwaken’ in de Philips Hue-app onder het tabblad ‘Ontwaken’ bij ‘Automatiseringen’ voor Hue Bridge-gebruikers en het tabblad ‘Routines’ voor Bluetooth-gebruikers. Je kunt de ontwaakstijlen aanpassen qua duur en tijdstip. Deze is van toepassing op alle gradient-lampen, dus niet alleen op de gloednieuwe eikenhouten lamp die Philips nu introduceert. De nieuwe eikenhouten Signe Gradient-lamp is nu verkrijgbaar voor een adviesprijs van 239,99 euro voor het tafelmodel en 349,99 euro voor het vloermodel.

Xamento

Daarnaast kondigde Philips ook een nieuwe telg aan in de Xamento-reeks: een zware inbouwspot die tot 350 lumen in miljoenen kleuren aankan. Er is ook een plafondlamp aangekondigd die tot 2350 lumen gaat in miljoenen kleuren. Beiden zijn dimbaar en vooral de plafondlamp is enorm bepalend voor de look en feel van je badkamer, zoals je ook op onderstaande foto kunt zien. De spotjes zijn nu verkrijgbaar voor 79,99 euro per stuk of 219,99 euro voor 3 stuks. De plafondlamp is er ook nu al en kost 219,99 euro.

Genoeg nieuwe producten dus, van Philips Hue. Meer weten over het merk? Bekijk dan onze Philips Hue-pagina.