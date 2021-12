Review: Duux Beam en Beam Mini – slimme luchtbevochtigers

Slimme luchtbevochtigers van Duux

In deze review testen we twee luchtbevochtigers van Duux; de Beam en de Beam Mini. Duux heeft inmiddels een tweede generatie van beide varianten op de markt gebracht, met kleine verbeteringen onder de motorkap. De functionaliteit is echter hetzelfde gebleven. We hebben voor de zekerheid ook de Beam 2 in deze test meegenomen, maar als je een van de modellen wilt aanschaffen is het sowieso aan te raden voor de tweede generatie te kiezen.

De Duux Beam en Beam Mini zijn luchtbevochtigers. Simpel gezegd voegen ze dus vocht toe aan de lucht, in de vorm van nevel. Beide apparaten komen met sensoren voor luchtvochtigheid en temperatuur, en kunnen aan de hand van deze informatie de werking zelf afstellen. De grotere Beam is voorzien van een watertank van 5 liter en heeft een hoge neveluitstoot van 350 ml per uur. De Beam Mini heeft een watertankcapaciteit van 3 liter en neveluitstoot van 300 ml per uur. De Beam is optimaal geschikt voor ruimtes van 40-50 vierkante meter, terwijl de Beam Mini ideaal is voor kleinere ruimten tot 30 vierkante meter.

Beide apparaten komen met een anti-kalk en antibacteriële filter dat in het reservoir gedraaid kan worden én eens in de zoveel tijd vervangen moet worden. Natuurlijk moet je ook zelf het water aan de tank toevoegen, maar de rest kan het apparaat zelf. Je kunt een handmatige stand en luchtvochtigheid (doel) kiezen of de luchtbevochtiger in automatische stand laten draaien om de ingestelde luchtvochtigheid te halen.

Zowel de Beam als de Beam Mini is beschikbaar in een zwarte en witte variant. De Beam kost 189,99 euro, terwijl de Beam Mini 139,99 euro kost.