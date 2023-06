Samsung lanceert Bespoke Jet AI stofzuiger met AI-besturing

De Bespoke Jet AI is voorzien van de HexaJet Motor, met tot 280W zuigkracht en een maximaal motorvermogen van 730W. Om langer krachtig te kunnen reinigen zonder dat je hoeft te stoppen om op te laden, heeft de stofzuiger een accuduur van 100 minuten. De accu van 4.500mAh heeft 80% meer capaciteit dan het vorige model en is geoptimaliseerd om op een niveau van 70% te blijven presteren tot 500 cycli.

De Bespoke Jet™= AI biedt ook een gevarieerde selectie borstels en accessoires voor schoonmaken op maat. De Active Dual Brush biedt efficiënte reiniging op alle soorten vloeren en heeft ingebouwde LED-verlichting om stof op donkere plekken te kunnen zien, terwijl de Slim LED Brush een wendbaar ontwerp en LED-verlichting heeft om lastige stukken effectief schoon te maken. Om het apparaat en de borstels op te bergen, kun je de Accessory Cradle gebruiken.

Met zijn geheel nieuwe AI-modus, die gebruikmaakt van Samsung’s AI Optimum Tech, haalt de Bespoke Jet AI het giswerk uit stofzuigen om elke ruimte effectiever schoon te maken. De AI-reinigingsmodus kan het vloertype bepalen om zowel voor een optimale reiniging als een maximale accu-efficiëntie te zorgen. Met de AI-reinigingsmodus detecteert de stofzuiger eerst de borstelbelasting via de zuigbewegings-controller en de luchtdruk via de druksensoren. Vervolgens worden deze gegevens geanalyseerd om het vloertype te classificeren, en het resulterende intelligente algoritme wordt automatisch toegepast om de optimale zuigkracht en de borstelrolsnelheid aan te passen voor maximale prestaties. De AI-reinigingsmodus van de Bespoke Jet AI kan het accuverbruik tot wel 14% verminderen en de wendbaarheid met maximaal 6% verhogen bij gebruik van de Active Dual Brush. Bij gebruik van de Slim LED Brush kan het accuverbruik met 21% worden verminderd, met tot wel 8% betere wendbaarheid. Daarnaast kun je met SmartThings en Smart Wi-Fi-connectiviteit je stofzuiger en de bijbehorende functionaliteiten aanpassen voor optimale reiniging en de zuigprestaties maximaliseren via de slimme zelfdiagnosefunctie.

Het verbeterde Auto Empty All-in-One Clean Station biedt een meer hygiënische manier om het stofreservoir van de stofzuiger te legen. Wanneer het stofreservoir wordt geleegd, laat de krachtige Bespoke Air Spin Edge-technologie de Spinning Cyclone draaien met een bladsnelheid van maximaal 1.000 RPM om al het vuil af te voeren, inclusief eventueel achtergebleven haar dat vastzit in het rooster van het stofreservoir.

Het All-in-One Clean Station beschikt ook over een verbeterde automatische sluiting, die de kap automatisch afsluit na elke verwijdering, en over krachtiger stofbeheer dankzij het meerlaagse filtersysteem van de stofzuiger dat 99.999% van het fijne stof opvangt en ook haar voor 99% verwijdert voor het schoner en hygiënischer legen van het stofreservoir.

De Bespoke Jet AI zal beschikbaar zijn vanaf juni. Pre orders zijn mogelijk vanaf vandaag. De Bespoke Jet AI is beschikbaar in twee kleuren: Satin Black en Satin Greige.