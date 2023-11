Teufel lanceert ULTIMA 25 Active boekenplankspeakers

De Teufel ULTIMA 25 Active is een nieuwe actieve set boekenplankspeakers. Volgens de Berlijnse audiofabrikant is deze set geschikt voor muziek, film én games. Je kunt ze makkelijk aansluiten op de televisie (HDMI ARC/CEC, Toslink), maar dankzij de geïntegreerde geluidskaart ook via een usb-c-kabel met je pc of Mac. Daarnaast is er een universele AUX-ingang voor een voorversterkte platenspeler of een ander aan te sluiten apparaat. De speakerset komt standaard met ingebouwde DAB+ en FM-radio met zes instelbare voorkeurszenders.

De Teufel ULTIMA 25 Active beschikt over een RMS-vermogen van 2 x 50 Watt. Volgens de fabrikant is dit genoeg vermogen tot aan ruimtes van 30m2. Het beschikt over een 2-kanaals systeem met een goed gebalanceerde tuning, midwoofer van glasvezelmembraan met faseplug en een 2-kanaals basreflex voor een diepe en nauwkeurige bas. Er is ondersteuning voor bluetooth 5.0 met aptX en AAC voor het streamen van muziek. Dankzij Dynamore Virtual Center krijg je optimaal verstaanbare dialogen, aanpasbare audio-instellingen en geluidsmodi, een nachtmodus en een automatische wekfunctie.

De speakers beschikken over een OLED-display en bediening via een aanraakschuif en knoppen op de luidspreker. Ook wordt er een afstandsbediening meegeleverd. Je kunt deze set uitbreiden met de Teufel EFFEKT of EFFEKT 2-speakers voor surround sound. Ook kun je een draadloze verbinding opzetten met subwoofers van het merk.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel ULTIMA 25 Active is per direct verkrijgbaar voor 549,99 euro via de website van Teufel. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart of wit.

