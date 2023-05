Robotstofzuigerfabrikant Neato Robotics stopt ermee

In andere woorden: Na 18 jaar is het over en uit voor Neato Robotics. Het bedrijf stopt ermee en de productie wordt per direct stilgezet, zo laat Stefan Watzinger van moederbedrijf Vorwerk weten aan Tech Hive. In 2017 nam het Duitse Vorwerk Group het bedrijf Neato over, maar veel plezier hebben ze er uiteindelijk niet aan gehad. De sluiting van Neato Robotics is zeer slecht nieuws voor de 98 medewerkers van het bedrijf.

Nog vijf jaar ondersteuning en reparaties

Heb jij een robotstofzuiger van Neato? Dan hoef je je volgens het moederbedrijf voorlopig geen zorgen te maken. Een team van 14 personen zal in Milan blijven werken aan de cloud services en infrastructuur van Neato. Voor de komende vijf jaar zal het mogelijk blijven om de robotstofzuiger te blijven gebruiken zoals je gewend bent. Reserveonderdelen en reparaties zullen tijdens deze periode van vijf jaar door blijven gaan, zodat de consument niet de dupe zal worden van het sluiten van Neato Robotics, zo is de belofte.

De robotstofzuigers van Neato zijn kenmerkend door de D-stijl. Ze zijn niet rond, maar hebben de vorm van de letter D. Hiermee moeten ze beter in de hoekjes kunnen komen om schoon te maken, zo was het idee. De Neato-robotstofzuigers stonden (en staan) nog altijd goed bekend en staan niet voor niets vaak in lijstjes met de beste robotstofzuigers op de markt. Onder andere de modellen uit 2020 zijn populair. Neato was één van de eerste bedrijven die gebruikmaakten van LIDAR-technologie. Helaas zullen er geen nieuwe robotstofzuigers van Neato op de markt verschijnen, nu het doek voor het bedrijf is gevallen.