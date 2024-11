Ontdek het gemak van de SwitchBot Lock Pro (ADV)

Ontgrendel het slot op 15 verschillende manieren

Via een bluetoothverbinding met je smartphone kan je nu altijd naar binnen, maar het wordt nog veel beter. SwitchBot heeft nu met Black Friday een compleet pakket inclusief KeyPad Touch en de Hub Mini met ondersteuning voor smarthomestandaard Matter waardoor je ook via wifi naar binnen kunt. Zo krijg je drie producten voor de speciale Black Friday-prijs van 179,99 euro. Het leuke van dit pakket? Nu kun je maar liefst op 15 verschillende manieren het slimme slot ontgrendelen. Via de vingerafdruksensor, via een toegangscode op de KeyPad Touch, via de app, via de SwitchBot-app, via spraakassistenten, via een NFC-tag of bijvoorbeeld via je favoriete smarthomeplatformen als Google Home, Apple HomeKit, Alexa, SmartThings of Home Assistant. De mogelijkheden zijn eindeloos.

En SwitchBot heeft voor de allerbeste backup van het slimme slot gezorgd, zodat je je echt nergens zorgen om hoeft te maken. Je kan namelijk ook nog altijd met de gewone huissleutel naar binnen. De app zorgt voor veel gemak. Je kan toegangscodes aanmaken voor vrienden of familie, kan de deur op afstand openen (handig voor pakketbezorgers!) en je krijgt realtimemeldingen of de deur geopend of gesloten wordt, zodat je altijd een oogje in het zeil kan houden.