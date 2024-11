Slimme rookmelder van Aqara nu verkrijgbaar

De slimme rookmelder van Aqara werkt via het Zigbee-protocol en je hebt dus een hub nodig, zoals bijvoorbeeld een hub van Aqara zelf. Je kunt de slimme rookmelder bedienen via de Aqara-app, maar dankzij Matter-ondersteuning (via een compatibele Zigbee 3.0 hub) zijn ook andere platformen en apps mogelijk. Apple HomeKit, Alexa en Google Home zijn allemaal mogelijk.

De slimme rookmelder is voorzien van een sirene van 85 decibel en de ingebouwde batterij gaat 10 jaar mee. Ook is er een LED-indicator aanwezig die begint te knipperen bij calamiteiten. Je kunt natuurlijk slechts één rookmelder gebruiken, maar je kan ook meerdere aanschaffen en deze aan elkaar koppelen. Is er één rookmelder die gevaar detecteert? Dan gaan alle verbonden rookmelders in huis af. Via de app krijg je ook realtime meldingen, je kunt aangepaste automatiseringen en waarschuwingen via de app maken zoals bijvoorbeeld direct camerabeeld op je smartphone bij detectie, zodat je direct zelf een kijkje kunt nemen wanneer je niet thuis bent.

Prijs en beschikbaarheid

De slimme rookmelder van Aqara is per direct verkrijgbaar voor 44,99 euro.